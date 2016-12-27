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YAŞAM

Ünlü seri katillerin son yemekleri

19 Kasım 2016 Cumartesi, 15:32:35 HABERTURK.COM

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    41 yaşındaki Teresa Lewis, Virginia eyaletinde idama mahkum edilen tek kadındı. Kocasını ve üvey oğlunu öldürmekten idama mahkum edildi. 

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    Ferdinando Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti ikilisi,  iki kişiyi öldürmekten idama mahkum edildi. Banka soygunu öncesi güvenlik görevlisini öldürmekten suçlandılar. Vanzetti'nin son sözleri "Bana bunu yapan bazı insanları affedebilmeyi çok isterdim", Sacco'nun da "Elveda anne" olmuştu.

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    Stephen Anderson, soygun, tecavüz, hapisten kaçma, ve yedi kişiyi öldürme suçlarından 49 yaşında idama mahkum edildi. Son cinayetini işlediğinde, kurbanın evinde televizyon izleyip yemek yerken polisler tarafından yakalandı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 16:17
    Son zamanlarda okuduğum en ilginç bilgilendirmelerden birisiydi. Hazırlayanın eline sağlık.
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 14:51
    psikopatlık bu olsa gerek
  • Misafir 24 Kasım 2016 Perşembe 17:49
    iyimiiişş
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