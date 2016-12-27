Ünlü seri katillerin son yemekleri

19 Kasım 2016 Cumartesi, 15:32:35 | Güncelleme: 27 Aralık 2016 Salı, 12:13:38
HABERTURK.COM
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41 yaşındaki Teresa Lewis, Virginia eyaletinde idama mahkum edilen tek kadındı. Kocasını ve üvey oğlunu öldürmekten idama mahkum edildi.
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Ferdinando Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti ikilisi, iki kişiyi öldürmekten idama mahkum edildi. Banka soygunu öncesi güvenlik görevlisini öldürmekten suçlandılar. Vanzetti'nin son sözleri "Bana bunu yapan bazı insanları affedebilmeyi çok isterdim", Sacco'nun da "Elveda anne" olmuştu.
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Stephen Anderson, soygun, tecavüz, hapisten kaçma, ve yedi kişiyi öldürme suçlarından 49 yaşında idama mahkum edildi. Son cinayetini işlediğinde, kurbanın evinde televizyon izleyip yemek yerken polisler tarafından yakalandı.
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Angel Nieves Diaz, 55 yaşındayken çocuk kaçırma, cinayet ve silahlı soygundan idama mahkum edildi. Özel bir yemek istemediği için standart mahkum yemeği verildi ama bu yemeği de reddetti. Son sözleri "Florida eyaleti suçsuz bir insanı ölüme mahkum etti" olmuştu.
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Allen Lee Davis, soygun ve üç kişiyi öldürmekten idama mahkum edildiğinde 54 yaşındaydı. Hatta öldürdüğü kişilerden birinin hamile olduğunu göze alırsak, aslında dört kişiyi öldürmüş sayılıyordu.
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Tarihin belki de en ünlü seri katillerinden Ted Bundy, tecavüz, nekrofili, hapisten kaçma ve 35'den fazla kişiyi öldürmekten idama mahkum edilmişti. Özel bir son yemeği reddeden Ted Bundy'ye standart bir son yemek servis edildi. İdamdan önce annesi Bundy'ye "Hep benim değerli oğlum olarak kalacaksın" dedi. Bundy'nin cesedi taşınırken, 2 bin kişi şarkı söyleyip dans etti.
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Ronnie Threadgill, 40 yaşında cinayetten idama mahkum edildi. 17 yaşındaki bir genci öldüren Ronnie ölmeden hemen önce, "Burada benimle birlikte olan tüm dostlarım, sizlere minnettarım ve hepinizi seviyorum. Daha iyi bir yere gidiyorum. Başınızı dik tutup mücadele etmeye devam edin" dedi.
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John Wayne Gacy, 52 yaşında 33 kişiyi öldürmekten ve tecavüzden idama mahkum edildi. Son yemeğini ailesiyle birlikte cezaevinin bahçesinde piknik yaparak yedi. Herkes kurban ettiği kişilerden daha kolay bir ölüm yaşadığını söyledi.
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Ronnie Lee Gardner, 49 yaşında soygun, hırsızlık ve iki kişiyi öldürmekten idama mahkum edildi. Mormon inancına göre ölmek için özel dilekçe veren Ronnie, kurşuna dizilerek idam edildi.
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33 yaşındaki Timothy McVeigh, 2001 yılında bomba yüklü aracı patlatarak 168 kişinin ölümüne 600 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Ölümünün canlı yayınlanmasını teklif eden Oklahoma Bombacısı, "Hayatını kaybedenler için üzgünüm ama hayvanın doğasında bu var" demişti.
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28 yaşında idama mahkum edilen Victor Feguer, Iowa'da idam edilen son kişiydi. Çocuk kaçırma ve uyuşturucu için doktor öldürmekten idam edilen Victor, son yemeği olarak içinde çekirdeği olan tek bir zeytin istedi. Öldükten sonra içinden bir zeytin ağacının çıkmasını umut eden Victor öldürten sonra, çekirdek cebinde bulundu.
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Ricky Ray Rector, 42 yaşında iki kişiyi öldürmekten idama mahkum edildi. Son yemeğinin yanında istediği cevizli tatlıyı, daha sonra yemek üzere sakladığını gardiyana söyledi.