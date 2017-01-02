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YAŞAM

110 yıllık piyanoyu bakın neye dönüştürdü

22 Kasım 2016 Salı, 09:30:31

Jonathan Miranda Sickmeyer, 1907 yılında üretilmiş piyanoyu bambaşka bir hale getirdi. İşte genç adamın eski piyanoya yaşattığı muhteşem değişim!

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    Ofisi için güzel bir çalışma masası isteyen Jonathan Miranda Sickmeyer adlı genç adam, işin maliyetini azaltmak için çalışma masası yapabileceği bir şeyler araştırmaya başlamış.

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    Piyanodan masa yapımına denk gelen Jonathan, bu fikre hemen ısınmış ve uygun bir piyano bakmaya başlamış.

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    Rastladığı 1907 yılı üretimi duvar piyanosunu satın alıp hayal ettiği çalışma masına dönüştürdü. İşte eski piyanonun geçirdiği muhteşem dönüşüm!

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YORUMLAR 2
  • Misafir 22 Kasım 2016 Salı 18:52
    siteyi bitirdiniz. resimler gozukmuyor. google chrome dan ve macbook tan bakin. eski hali daha iyiydi!
  • Misafir 22 Kasım 2016 Salı 16:52
    HARİKA
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