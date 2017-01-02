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Amacının bir çöp yığınının dönüştürülerek modern sanat eseri olabileceğini göstermek olduğunu belirten sanatçı, "Bu, geri dönüştürülmüş birinci sınıf çöpten yapılan modern bir sanat. Bir heykel gibi yavaş yavaş işlendi. Bunu 4 ay boyunca işledim. Bu parçayla sanatın gelenekselden moderne dönüşünümü görebilirsiniz" dedi.