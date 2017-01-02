22 Kasım 2016 Salı, 09:30:31 | Güncelleme: 02 Ocak 2017 Pazartesi, 11:32:56
Jonathan Miranda Sickmeyer, 1907 yılında üretilmiş piyanoyu bambaşka bir hale getirdi. İşte genç
adamın eski piyanoya yaşattığı muhteşem değişim!
1
1|124
Ofisi için güzel bir çalışma masası isteyen Jonathan Miranda Sickmeyer adlı genç adam, işin maliyetini azaltmak için çalışma masası yapabileceği bir şeyler araştırmaya başlamış.
2
2|124
Piyanodan masa yapımına denk gelen Jonathan, bu fikre hemen ısınmış ve uygun bir piyano bakmaya başlamış.
3
3|124
Rastladığı 1907 yılı üretimi duvar piyanosunu satın alıp hayal ettiği çalışma masına dönüştürdü. İşte eski piyanonun geçirdiği muhteşem dönüşüm!
HABERİN DEVAMI
4
4|124
5
5|124
6
6|124
HABERİN DEVAMI
7
7|124
8
8|124
9
9|124
HABERİN DEVAMI
10
10|124
11
11|124
12
12|124
HABERİN DEVAMI
13
13|124
14
14|124
15
15|124
HABERİN DEVAMI
16
16|124
17
17|124
18
18|124
5 YIL BOYUNCA BİRİKTİRDİ, BAKIN SONRASINDA NE YAPTI!
Bu proje için 5 yıldan uzun bir süre şişe kapağı toplayan aile sonunda projelerini hayata geçirdi ve sonuç muhteşem
HABERİN DEVAMI
19
19|124
20
20|124
21
21|124
HABERİN DEVAMI
22
22|124
Öncelikle tezgah imal edildi.
23
23|124
Siyah mat boyayla boyandı.
24
24|124
Yerine montajı yapıldı.
HABERİN DEVAMI
25
25|124
Ve kapak dizme çalışmaları başladı.
26
26|124
Kapaklar belli renk dağılımına göre dizildi.
27
27|124
Şeffaf görüntüye sahip olması için epoksi reçine ile dolgu yapıldı.
HABERİN DEVAMI
28
28|124
Hava kabarcıklarını yok etmek için ısı tabancasıyla uygulama yapıldı.
29
29|124
Ve sonunda muhteşem görüntüye ulaşıldı.
30
30|124
HABERİN DEVAMI
31
31|124
BİRİKTİRDİĞİ BOZUK PARALARDAN BAKIN NE YAPTI!
Toplamda 130 dolar eden 13.000 tane bozuk paranız olsaydı ne yapardınız?
32
32|124
"DIY" (Do It Yourself, yani "Kendin Yap") akımının sıkı bir takipçisi olan Tonya Tooners, 13.000 bozuk parayı kullanarak bir odanın zeminini döşemiş.
33
33|124
Önce odanın alanını hesaplayan Tooners, ardından merkezini belirlemiş. Zemine çizdiği ekseni kendine referans olarak almış ve farklı renkteki bozuk paraları, elmas şeklinde yerleştirmeye başlamış.
HABERİN DEVAMI
34
34|124
Tooners'ın farklı renkteki bozuk paraları kullanarak yarattığı vintage desen, odanın havasını da tamamen değiştirmiş.
35
35|124
Bir yapıştırıcıyla zemine sabitlenen bozuk paralar, son rötüşta derz ve tutkal kullanılarak pürüzsüz bir yüzeye dönüştürülmüş.
36
36|124
HABERİN DEVAMI
37
37|124
38
38|124
39
39|124
HABERİN DEVAMI
40
40|124
41
41|124
42
42|124
HABERİN DEVAMI
43
43|124
44
44|124
45
45|124
HABERİN DEVAMI
46
46|124
47
47|124
48
48|124
HABERİN DEVAMI
49
49|124
50
50|124
51
51|124
HABERİN DEVAMI
52
52|124
53
53|124
54
54|124
25 BİN CEP TELEFONU İLE OTOMOBİL YAPTI!
Tayvanlı sanatçı 25 bin cep telefon kullanarak bir otomobil yaptı. Amaç bu sıradışı modern sanat yapıtıyla çevre bilinci oluşturmak.
HABERİN DEVAMI
55
55|124
4 ay çalıştı, ortaya bu sıradışı sanat eseri çıktı. Tayvanlı sanatçı Lin Shih-Pao, çevre duyarlılığı oluşturmak için ilginç bir çalışma yaptı.
56
56|124
Kullanılmış ve atılmış cep telefonlarını kullanarak gerçek boyutlarda bir otomobil yaptı. Bunun için de tam 25 bin cep telefonu kullandı.
57
57|124
53 yaşındaki sanatçı dünyayı dolaşarak eski ve atılmış cep telefonlarını topladı. Cep telefonlarını otomobil şeklindeki tahta çerçeveye yapıştırdı.
HABERİN DEVAMI
58
58|124
Amacının bir çöp yığınının dönüştürülerek modern sanat eseri olabileceğini göstermek olduğunu belirten sanatçı, "Bu, geri dönüştürülmüş birinci sınıf çöpten yapılan modern bir sanat. Bir heykel gibi yavaş yavaş işlendi. Bunu 4 ay boyunca işledim. Bu parçayla sanatın gelenekselden moderne dönüşünümü görebilirsiniz" dedi.
59
59|124
Yapıt, yaklaşık 2 ton ağırlığında. Bunun bir buçuk tonunu cep telefonları oluşturuyor. Lin, okuduğu lisede sergilediği yapıtını satmayı düşünmüyor.
60
60|124
HABERİN DEVAMI
61
61|124
62
62|124
63
63|124
HABERİN DEVAMI
64
64|124
65
65|124
66
66|124
HABERİN DEVAMI
67
67|124
68
68|124
69
69|124
HABERİN DEVAMI
70
70|124
BOZUK PARADAN BAKIN NE YAPTI!
Bozuk paradan yüzük nasıl yapılır?
71
71|124
İşte cevabı...
72
72|124
HABERİN DEVAMI
73
73|124
74
74|124
75
75|124
HABERİN DEVAMI
76
76|124
77
77|124
78
78|124
HABERİN DEVAMI
79
79|124
80
80|124
81
81|124
HİÇBİR TEKNOLOJİK ALET KULLANMADAN YAPTI!
Hiç bir teknolojik alet kullanmadı! İşi bittiğinde ortaya çıkana inanamayacaksınız.