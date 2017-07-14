22 Kasım 2016 Salı, 09:30:31 | Güncelleme: 14 Temmuz 2017 Cuma, 11:16:15
ABD'de yaşayan bir kadın 1 yıl boyunca biriktirdiği şişe kapaklarını bakın nasıl değerlendirdi...
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Coraline Jones adındaki yaşlı bir kadın, yıllardır biriktirdiği şişe kapaklarıyla muşteşem bir şey yaptı.
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Torunuyla birlikte şişe kapaklarını odanın zeminine yerleştiren kadın bunu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o kareler...
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5 YIL BOYUNCA BİRİKTİRDİ, BAKIN SONRASINDA NE YAPTI!
Bu proje için 5 yıldan uzun bir süre şişe kapağı toplayan aile sonunda projelerini hayata geçirdi ve sonuç muhteşem
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Öncelikle tezgah imal edildi.
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Siyah mat boyayla boyandı.
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Yerine montajı yapıldı.
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Ve kapak dizme çalışmaları başladı.
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Kapaklar belli renk dağılımına göre dizildi.
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Şeffaf görüntüye sahip olması için epoksi reçine ile dolgu yapıldı.
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Hava kabarcıklarını yok etmek için ısı tabancasıyla uygulama yapıldı.
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Ve sonunda muhteşem görüntüye ulaşıldı.
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BİRİKTİRDİĞİ BOZUK PARALARDAN BAKIN NE YAPTI!
Toplamda 130 dolar eden 13.000 tane bozuk paranız olsaydı ne yapardınız?
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"DIY" (Do It Yourself, yani "Kendin Yap") akımının sıkı bir takipçisi olan Tonya Tooners, 13.000 bozuk parayı kullanarak bir odanın zeminini döşemiş.
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Önce odanın alanını hesaplayan Tooners, ardından merkezini belirlemiş. Zemine çizdiği ekseni kendine referans olarak almış ve farklı renkteki bozuk paraları, elmas şeklinde yerleştirmeye başlamış.
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Tooners'ın farklı renkteki bozuk paraları kullanarak yarattığı vintage desen, odanın havasını da tamamen değiştirmiş.
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Bir yapıştırıcıyla zemine sabitlenen bozuk paralar, son rötüşta derz ve tutkal kullanılarak pürüzsüz bir yüzeye dönüştürülmüş.
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25 BİN CEP TELEFONU İLE OTOMOBİL YAPTI!
Tayvanlı sanatçı 25 bin cep telefon kullanarak bir otomobil yaptı. Amaç bu sıradışı modern sanat yapıtıyla çevre bilinci oluşturmak.
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4 ay çalıştı, ortaya bu sıradışı sanat eseri çıktı. Tayvanlı sanatçı Lin Shih-Pao, çevre duyarlılığı oluşturmak için ilginç bir çalışma yaptı.
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Kullanılmış ve atılmış cep telefonlarını kullanarak gerçek boyutlarda bir otomobil yaptı. Bunun için de tam 25 bin cep telefonu kullandı.
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53 yaşındaki sanatçı dünyayı dolaşarak eski ve atılmış cep telefonlarını topladı. Cep telefonlarını otomobil şeklindeki tahta çerçeveye yapıştırdı.
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Amacının bir çöp yığınının dönüştürülerek modern sanat eseri olabileceğini göstermek olduğunu belirten sanatçı, "Bu, geri dönüştürülmüş birinci sınıf çöpten yapılan modern bir sanat. Bir heykel gibi yavaş yavaş işlendi. Bunu 4 ay boyunca işledim. Bu parçayla sanatın gelenekselden moderne dönüşünümü görebilirsiniz" dedi.
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Yapıt, yaklaşık 2 ton ağırlığında. Bunun bir buçuk tonunu cep telefonları oluşturuyor. Lin, okuduğu lisede sergilediği yapıtını satmayı düşünmüyor.
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BOZUK PARADAN BAKIN NE YAPTI!
Bozuk paradan yüzük nasıl yapılır?
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İşte cevabı...
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HİÇBİR TEKNOLOJİK ALET KULLANMADAN YAPTI!
Hiç bir teknolojik alet kullanmadı! İşi bittiğinde ortaya çıkana inanamayacaksınız.
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İşte önce ahşap kağıt seçerek başlıyor...
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Ufak bir parça kesip...
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Su dolu bir bardağa koyup...
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Fırına yerleştiriyor...
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Bir süre kaynadıktan sonra...
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Ahşap kağıdı rulo gibi sarıyor
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Çürümüş, eskimiş eşyaları atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam su ısıtıcısından ayaklı mangal yaptı.
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Adam ilk önce yüzeydeki kiri ve pası temizledi.
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Ardından da mangal için bölme hazırladı.
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İşte yapım aşamaları...
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HURDA MİNİBÜSÜ BAKIN NEYE ÇEVİRDİ!
İngiltere'de yaşayan Dan Rawlings isimli bir kimse, çöp olarak görülen, çürümüş ya da bir köşeye atılmış malzemeleri toplayarak sanat eserine çeviriyor.
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Çürümüş minibüsleri, tabelaları, terstereleri ince ince oyan adam, sosyal medyadan da yaptıklarını paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Sanatçının en gözde eserlerinden biri ağaç figürlerinden oyulmuş minibüs...
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Ancak el emeği minibüs kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilmiş. Sanatçı da minibüsü atmaya kıyamamış.
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İşte Dan Rawlings'in en güzel çalışmaları...
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110 YILLIK PİYANOYU MUHTEŞEM BİR ŞEYE DÖNÜŞTÜRDÜ
Ofisi için güzel bir çalışma masası isteyen Jonathan Miranda Sickmeyer adlı genç adam, işin maliyetini azaltmak için çalışma masası yapabileceği bir şeyler araştırmaya başlamış.
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Piyanodan masa yapımına denk gelen Jonathan, bu fikre hemen ısınmış ve uygun bir piyano bakmaya başlamış.
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Rastladığı 1907 yılı üretimi duvar piyanosunu satın alıp hayal ettiği çalışma masına dönüştürdü. İşte eski piyanonun geçirdiği muhteşem dönüşüm!