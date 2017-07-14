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Şişe kapaklarıyla zemin kapladı

22 Kasım 2016 Salı, 09:30:31

ABD'de yaşayan bir kadın 1 yıl boyunca biriktirdiği şişe kapaklarını bakın nasıl değerlendirdi...

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    Coraline Jones adındaki yaşlı bir kadın, yıllardır biriktirdiği şişe kapaklarıyla muşteşem bir şey yaptı.

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    Torunuyla birlikte şişe kapaklarını odanın zeminine yerleştiren kadın bunu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o kareler...

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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