22 Kasım 2016 Salı, 11:12:28 | Güncelleme: 20 Ocak 2017 Cuma, 11:38:33
Bu insanları başka yerde göremezsiniz. Onlar sadece Çin'de...
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Bu fotoğraflar Çin'de bir köyde çekildi.
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Bölgede faliyet gösteren inşaat firmasını protesto eden Çinli, inşaat alanına arabasını bırakıp gitti.
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Ancak firma geri adım atmadı.
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Ve ortaya bu ilginç görüntüler çıktı.
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Bu apartmanı yakından görenler gözlerine inanamadı.
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Müteahhitin yaptığı bu sahtekarlık şeytana papucunu ters giydiricek cinsten.
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29 katlı katlı bu apartmana uzaktan bakıldığında ters giden bir şey yok gibi görülüyor.
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Ancak ev sahipleri evlerini görmeye geldiğinde acı gerçekle böyle yüzleşti.
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Çin'in Shandong eyaletinin doğusunda bulunan Qingdao kentinde akıllara durgunluk veren bir sahtekarlık olayı yaşandı.
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Her dairede ortalama 20 irili ufaklı pencerenin bulunduğu binanın her katında da ufak bir bahçe yer alıyor.
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Dışardan bakınca pencere olduğunu zanneden müşteriler dairelerin içine girince tam manasıyla şok oldu.
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Çünkü müteahhit apartmanın dış yüzeyini sanki pencere varmış gibi gösterecek şekilde boyattı.
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Projesini Japon mimar Sako Keiichiro'nun hazırladığı ve yaklaşık 12 milyon dolara malolması planlanan apartmandaki dairelerden hiçbirisinin tam bir dikdörtgen ya da kare şeklinde olmadığı belirtiliyor.
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ARABAYI MADENİ PARALARLA SATIN ALDI!
Çin'in Shenyang kentinde çok ilginç bir olay yaşandı. 110 bin dolarlık araba satın almak isteyen bir adam ödemenin 106 bin dolarını (660000 Yuan) madeni parayla yapmak isteyince herkes hayretler içinde kaldı...
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Birçok bankanın böyle bir ödemeye yanaşmaması üzerine Gan isimli alıcı bir kamyon tutarak paraları bankaya getirdi...
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Liaoshen Evening News'in geçtiği haberde 4 ton ağırlığındaki madeni paralar bir kamyonun kasasının alt kısmını doldurdu. Görevliler saatlerce paraları saymak ve tartmak için günlerce çalıştı.
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Benzeri bir olay geçtiğimiz Mart ayında da yaşanmıştı.
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Çin'in Fujian bölgesinde bir adam araba satın almak için 100 bin Yuan değerindeki arabanın ödemesini madeni parayla yapmıştı.
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BURASI ÇİN'DE BİR SÜPER MARKET!
Canlı halde satılan kurbağa ve kaplumbağa
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Timsah eti
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Farklı hayvanlara ait karışık et parçaları
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Portakal suyu ile satılan mısır yağı
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Daha büyük kurbağalar
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Ucuz kaburga kafesleri
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Toplu halde satılan açık pirinç
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Kurutulmuş sürüngen eti parçaları
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Boğa penisi
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Çanta benzeri kutuda satılan ilginç içecekler
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Domuz yüzü parçaları
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Çin'de çatal kaşık yerine geçen Chopsticks
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Kurutulmuş ördek eti
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Sığır eti parçaları böyle satılıyor
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Antibakteriyel erkek iç çamaşırı
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Biftek suyu - Peynirli hamburger suyu - Pekin ördeği suyu
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Kurbağa turşusu
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Köpekbalığı eti
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At sütü
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Muazzam mimari yapılarıyla bilinen Çin, çölleşmeyi engellemek için tıpkı Türk ve Moğol akınlarını durdurmak için inşa edilmiş Çin Seddi gibi bir set yapıyor.
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1978 yılında Çin hükümeti yeşil alanların çölleşmesini engellemek amacıyla kuzeydeki çöl bölgesini çevreleyen Rüzgar Perdesi Projesi’ni başlattı.
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Yeşil Çin Seddi olarak da bilinen proje kapsamında 4 bin 500 kilometre uzunluğundaki çöl çevresine 100 milyar ağacın ekilmesi planlanmıştı.
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Bugün itibariyle çiftçileri belirtilen bölgelere ağaç dikmeye yönlendiren eden para teşvikleri ve havadan tohumlama aracılığıyla 66 milyardan fazla ağaç dikilmiş durumda.
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Ancak proje için pek çok olumsuz yorum da söz konusu.
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Hawaii Üniversitesi-Maona’dan Hong Jiang, Çin’in ağaç dikmekteki aceleciği yüzünden planın başarılı olamayacağını belirterek "doğayı kontrol etmek değil onu takip etmek" gerektiğini söylüyor.
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1934 yılında Amerikan Başkanı Franklin D. Roosevelt tarafın başlatılan Büyük Ovalar Rüzgar Perdesi projesi, Yeşil Çin Seddi projesine benzer olarak planlanmış, 1942 yılı itibariyle Kanada’yla Brazos Nehri arasındaki 29000 kilometrelik alana 220 milyon ağaç dikilmişti.
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YAPIMI UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ!
Çin, Güney Çin Denizinin üzerindeki mercan kayalıklarına kum pompalayıp, beton dökerek bölgede yedi adaların yapımı uzaydan böyle görüntülendi.
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Bu bölgede sınırlar konusunda devletlerarası büyük gerilim yaşanırken Çin'in 'yapay ada' ile sınırlarını genişletmesi civar ülkelerin dikkatini çekiyor.
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Çinli yetkililer, denizin tabanından alınan tortuların mercanlara dökülmesiyle yapılan adaları tamamlaması kare kare böyle görüntülendi.
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Çin, adalara; limanlar, askeri binalar ve uçak savar inşa ederken, genişlettiği adalarla şuana kadar sınırını 500 mil aştı.
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Adaların büyük askeri birlikler için uygun olmadığı ancak bölgenin hava ulaşımı ve deniz petrolleri açısından bir hayli kullanışlı olduğu ifade ediliyor.
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Adaları genişletmeye devam eden Çin'in yeni yapılara neler inşa edeceği ise bilinmiyor.