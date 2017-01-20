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Gariplikler ülkesi Çin!

22 Kasım 2016 Salı, 11:12:28

Bu insanları başka yerde göremezsiniz. Onlar sadece Çin'de...

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    Bu fotoğraflar Çin'de bir köyde çekildi. 

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    Bölgede faliyet gösteren inşaat firmasını protesto eden Çinli, inşaat alanına arabasını bırakıp gitti. 

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    Ancak firma geri adım atmadı. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    dünyanın dengesini bozuyor bu çin
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