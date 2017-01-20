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ARABAYI MADENİ PARALARLA SATIN ALDI!

Çin'in Shenyang kentinde çok ilginç bir olay yaşandı. 110 bin dolarlık araba satın almak isteyen bir adam ödemenin 106 bin dolarını (660000 Yuan) madeni parayla yapmak isteyince herkes hayretler içinde kaldı...