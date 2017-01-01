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Hayvanlar hakkında hiç duymadığınız garip bilgiler

26 Kasım 2016 Cumartesi, 12:01:54

Kan terleyen su aygırları, sarhoş arılar, dört mideli inekler... İşte hayvanlar alemine dair, daha önce duymadığınız en şaşırtıcı, en garip bilgiler...

  • 1 Hayvanlar hakkında hiç duymadığınız garip bilgiler
    1 | 56

    Zonkey:

    Zebra ve eşek ile meydana geldi.

  • 2 Hayvanlar hakkında hiç duymadığınız garip bilgiler
    2 | 56

    Jaglion:

    Erkek jaguar ve dişi aslan melezi.

  • 3 Hayvanlar hakkında hiç duymadığınız garip bilgiler
    3 | 56

    Tigon:

    Erkek kaplan ve dişi aslanın yavrusu.

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