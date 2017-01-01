YAŞAM
Hayvanlar hakkında hiç duymadığınız garip bilgiler
26 Kasım 2016 Cumartesi, 12:01:54 | Güncelleme: 10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:46:44
Kan terleyen su aygırları, sarhoş arılar, dört mideli inekler... İşte hayvanlar alemine dair, daha önce duymadığınız en şaşırtıcı, en garip bilgiler...
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Zonkey:
Zebra ve eşek ile meydana geldi.
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Jaglion:
Erkek jaguar ve dişi aslan melezi.
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Tigon:
Erkek kaplan ve dişi aslanın yavrusu.
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Geep:
Keçi ve koyunun yavrusu.
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Grolar bear:
Kara ayısı ve kutup ayısının yavrusu.
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Coywolf:
Tilki ve kurtun yavrusu.
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Zebroid:
Zebra ve at melezi.
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Savannah kedisi:
Kedi ve Afrika vaşağı kırması.
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Wholphin:
Erkek yalancı katil balina ve yunus melezi.
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Beefalo:
Bufalo ve öküz melezi.
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Hinney
Erkek eşek ve dişi at kırması.
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Narluga:
Narval ve beluga melezi.
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Cama:
Deve ve lama melezi bir canlı.
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Dzo:
Öküz ile Tibet öküzü melezi.
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Leopon:
Erkek leopar ile dişi aslanın melezi.
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Mulard:
Yeşil başlı ördek ile Amerikan ördeği melezi.
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Türü: Liger
Erkek aslan ve dişi kaplandan meydana geldi.
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Zubron:
Öküz ile Avrupa bizonu kırması bir canlı.
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Bu Endonezyalı tavuk ırkının adı Ayam Cemani.
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Nadir bir cins olan Ayam Cemani, dünyanın belki de en garip yaratıklarından biri.
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Ayam Cemanilerin dünyadaki diğer canlılardan farklı kılan şey tamamen siyah olması.
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Sadece tüylerinin ibiklerinin, ayaklarının siyah olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz.
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Ayam Cemaniler, gözlerinden, ağızlarının içine, gagalarından tüm organlarına kadar, tamamen siyahtırlar.
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Genetik bir mutasyon geçiren Ayam Cemanilerin bedenleri fazla melanin üretir.
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12. yüzyıldan bu yana Ayam Cemaniler, Endonezya'nın elit kesminin hayvanları olarak görülmüştür.
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Bu hayvanların simsiyah kanlarının insan ruhunu besleyip güç verdiğine, şans getirdiğine inanılır.
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Zebralar siyah çizgilere sahip değildir. Aslında zebraların çizgileri beyazdır.
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Dünyada her bir insan başına bir milyon karınca düşer.
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Çoğu keseli memelilerin iki adet vajinası vardır. Örneğin, kanguru, koala, Tazmanya canavarı vs...
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Su aygırları, vücutlarından damla damla kırmızı sıvılar çıkarırlar. Buna kan teri denir...
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Alaska'da geyik avı sırasında birinin kulağına fısıldamak yasaklara aykırıdır.
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Pembe dili olmayan tek köpek türü Çin aslanıdır.
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Çin su geyikleri doğduklarında o kadar minik olurlar ki, bir insan avucuna sığabilirler.
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Bir fil dişi, yaklaşık 4 kilogram ağırlığındadır.
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Bazı söylentilere göre de su aygırlarının sütü pembedir.
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İneklerin dört midesi vardır.
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İnekler yalnızca yere yatarak uyuduklarında rüya görürler.
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Flamingolar yalnızca başlarını yukarı aşağı hareket ettirerek beslenebilirler.
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Tüm dünyadaki domuz nüfusunun yarısına Çinli çiftliler sahiptir.
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Feretler bir yıl boyunca çiftleşmediklerinde ölürler.
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Amerikan ordusu, katır kullandığı hiçbir savaşı kaybetmemiştir.
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Sarhoş olan arılar, tıpkı sarhoş insanlar gibi denge kurmada sorun yaşar, daha agresif olur ve kaza yaparlar (uçarken).
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İstiridyeler cinsiyet değiştirebilir, üstelik defalarca! Yani bugün dişi, yarın erkek, sonra tekrar erkek ve yine kadın...
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Goriller insandan soğuk algınlığı kapabilir, insan gribi ve diğer insan hastalıklarına yakalanabilirler.
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Devekuşları, atlardan daha hızlı koşabilir. Ayrıca erkek olanlar, aslanlar gibi kükreyebilir.
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Vahşi ortamdaki bir aslanın bir yılda öldürdüğü hayvan sayısı 20'yi geçmez.
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Avlanmaların %90'ını dişi aslanlar yapar.
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Timsahlar 100 yaşından fazla yaşayabilir.
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Ortalama bir köpek insan gözünden çok daha iyi görür ama renkli göremezler.
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Geyiklerin safra kesesi yoktur.
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Bir dönüm yeşil arazide ortalama 50 bin örümcek vardır.
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Yılanlar yalnızca et ile beslenir. Bazıları büyük hayvanlar yerken, bazıları kurbağa, sinek ve diğer ufak canlıları tercih eder.
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Yarasalar uçabilen tek memeli canlıdır.
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Su yılanları, timsahlar, yunuslar, su kaplumbağaları, eğer suyun altında uzun süre tutulursa boğulup ölürler.
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İnekler ayaktayken uyuyabilirler.
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Yarasaların ayak kemikleri o kadar incedir ki, hiçbir yarasa yürüyemez.