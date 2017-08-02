Yıktırmak istedikleri evin içini görünce şaşkına döndüler
29 Kasım 2016 Salı, 09:41:10 | Güncelleme: 02 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:01:56
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Norveç'te dışarıdan sıva ve boyasız görüntülü ev, mahalle sakinleri tarafından sürekli şikayet ediliyordu.
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Şikayet konusu olan ve yıkılması için imza toplanan evin içini görenler gözlerine inanamadı.
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İşte Norveç'teki dışarıdan bakınca harabe gibi görünen evin iç dekorasyonu...
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YILLARDIR SATILAMIYOR! İÇİNİ GÖREN KAÇIYOR
Dışarıdan gayet hoş görünen evin içine girenler şoke oluyor!
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İşte o evin içinden kareler...
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TERK EDİLMİŞ KALEYİ VİLLAYA ÇEVİRDİLER!
İngiltere'de bulunan Astley Kalesi Witherford Watson Mann mimarlık ofisi tarafından lüks bir ev haline getirildi.
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Yıllarca çürümeye bırakılmış bölgede yaşayanların girmeye korktuğu kale yıllar sonra lüks bir yapı oldu.
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Kalenin aslında uygun olarak tuğla ve ahşap malzeme kullanarak yapılan antik kalede etrafı açık olan odalar muhafaza edildi.
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Güneş ışığından yararlanılabilecek şekilde yapılan evde kalenin tarihi yapısını bozacak bir detay bulunmuyor.
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Kalenin duvarlarını da 15. ve 17. yüzyıldan tarihi resimler süslüyor.
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SU KULESİNİ LÜKS BİR REZİDANSA ÇEVİRD!
Mike Thomas birkaç yıl önce metruk halde çürümeye bırakılmış beton bir su kulesini satın aldı.
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İngiltere'nin Essex kentinde 1930 yılında inşa edilen su kulesi son derece bakımsız bir haldeydi.
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Thomas'ın mimar kızı Elena bu su kulesini görenleri şaşıratacak lüks bir ev haline getirdi.
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300 bin dolar harcanan ev için 2 yıl boyunca tadilat yapıldı.
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Mimar Elena, terk edilmiş bir binadan lüks bir rezidansa dönüşen eve üç oda yaptı.
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Elena babasının rahatlığı önplana koyan bir anlayışla dekore ettiği evde bir de toplantı salonu tasarladı.
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ÖĞRETMEN ÇİFT KENDİLERİ İÇİN SAMANDAN EV YAPTILAR!
Kırşehir’de görsel sanatlar öğretmenliği yapan çift, saman balyaları ve çamurdan natürel ev yaptı.
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Özgür ve Esin Ekinci çifti, doğal bir hayat yaşama hayaliyle bir süre önce Ökse Mahallesi'ndeki bin 250 metrekarelik bahçelerine saman ev yapmaya karar verdi. Bazı bölümler hariç usta çalıştırmayan aile, saman evi, çocuklarıyla çalışarak üç ayda oturulabilir hale getirdi.
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Sağlam olması için sadece su basmanı kısmına beton atılan evin, kiriş ve kolonları tomruk, duvarları da saman balyaları ve çamurdan yapıldı. Kapı ve pencere için eski konak ve evlerdeki kapı ve pencereler kullanıldı.
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Öğretmen çiftin Ankara ve Eskişehir'deki üniversitelerden gelen hocaları da ziyaret ettikleri eve hayran kaldı. Yaklaşık 60 metrekare alan üzerine yapılan saman ev görenlerin de ilgisini çekiyor.
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Sıddık Demir Bilim Sanat Merkezinde görsel sanatlar öğretmeni olan Özgür Ekinci (38), AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim ve heykelle uğraştıkları için hep samanla iç içe olduklarını, doğal bir hayat için her zaman saman ve çamurdan ev yapmayı hayal ettiklerini söyledi.
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Samanın çok sağlıklı ve nemi dengede tutan bir özelliği olduğunu belirten Ekinci, şöyle konuştu:
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"Bahçenin alanı yaklaşık bin 250 metrekare. Ev de 60 metrekare eğimli bir alan üzerine oturtuldu. Daha sonra ilerde sağa sola uzatmalar olacak. Mahalleye ilk geldiğimizde böyle bir ev yapacağımızı kimse beklemiyordu.
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Samanları ilk aldığımda, ‘herhalde hoca mandıra ile uğraşıyor, hayvanları var’ diye düşündüler. Belki çok kişi güldü. Ama benim hayalimde saman ev hep vardı. Bir çok aileye de örnek oldu. Arsa arayıp bu şekilde ev yapmak isteyenleri duydum. Doğa ile uğraşmak isteyen bir çok arkadaşımız oldu. Misafirden, burayı ziyaret etmek isteyenlerden artık iş yapamaz hale geldik."
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SAMAN EVİ 3 AYDA YAPTILAR
Birkaç bölüm hariç saman evin tamamını doğal şekilde yapmaya çalıştıklarını anlatan Ekinci, "Saman evimizi yapmaya başlarken alan eğimli olduğu için su basmanını betondan yaptık. Kirişleri ve taşıyıcı kolonlar tomruktan, duvarlarımızı samanla yaptık.
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Samanların arasına koyduğumuz 5-10’luk demirlerle de sallanmayı engellemeye amaçladık. Üzerine de çamur sıva yaptık. Bu evi yavaş yavaş yapalım istedik ama 3 ayda kocaman bir yer çıkarttık." dedi.
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Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesinde görsel sanatlar öğretmeni olan Esin Ekinci de amaçlarının başarabildikleri ölçüde çocuklarını doğal ortamda tutmak olduğunu dile getirdi.
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Doğal hayatı sevdirmek adına örnek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Ekinci, "Eşimle ben çocuklarımızı doğada yetiştirmeye karar verdik. Önce onların evlerini saman ve çamurdan yaptık. Yaz boyunca uğraştık. Daha sonra toprakla eğitim başladı. Mart ayından itibaren domates ektiler, patates ekip ürün aldılar." diye konuştu.
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Saman evi çok yumuşak ve değiştirilebilir malzemelerden yaptıklarına işaret eden Ekinci, "Yaşayan bir ev. Canınız sıkıldığı zaman bir yerlerini kırıp eklemeler yapabiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz. Bizim karakterimize en uygun yapı bu malzemeydi.
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O yüzden saman balyası ve toprağı seçtik. Bakalım göreceğiz, yıllar içinde ne kadar ekleme yapabileceğiz. Hiçbir atık bırakmadan evimiz bizimle birlikte yaşayacak ve yok olacak. Bu, önemli bir şey bence." ifadelerini kullandı.
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2 KAMYON SAMAN KULLANARAK YAPTILAR!
Uzmanlar dikkatli olunması konsusunda uyarsa da, ekonomik olması başta olmak üzere samandan evler giderek yaygınlaşıyor.
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Ancak sağladığı enerji tasarrufu ve uzun ömürlü olması itibarıyla uzun dönemde, bu evler daha ekenomik oluyor.
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Samandan evlerin yangın halinde daha çabuk alev alabileceğinden korkanlar içinse yine bir çözüm var.
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Bu çözüm kimyasal değil, yine doğal bir çözüm. Saman bloklarını, su ve toprak karışımı maddeye batırmak ve kurutmak gerekiyor.Bu sıva, yangın için bir önlem oluşturuyor.
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Samandan evler, ekolojik materyallerle inşa ediliyor.
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Sadece yerel imkanlar kullanıldığı için, ulaşım masrafı da daha düşük oluyor ve bu da daha az hava kirliliğine yol açıyor.
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ABD'Lİ MİMAR KENDİ BAŞINA SIFIRDAN EV İNŞA ETTİ!
Mesleği mimarlık olan ABD'li Steve Areen, ziyaret ettiği Tayland'da evlenip ülkeye yerleşti.
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Eşiyle oturacağı evi kendisi yapmaya karar veren Areen, toplam 9 bin dolar para harcayarak sıfırdan bir ev inşa etti.
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Evin inşasında çimento blokları ve kil tuğlalar kullanan Areen'in, evi inşa etmesi sadece 6 haftasını aldı.
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İşte ABD'li mimarın yaptığı muhteşem evden kareler...
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ASKERLİK ANILARINI ÖZLEDİ, KENDİSİ İÇİN KALE İNŞA ETTİ!
Samsun'da yaşayan 48 yaşındaki Emrullah Kaya vatani görevini komando olarak yerine getirdi. Askerliğinin büyük bir bölümünü dağlarda geçiren Kaya, dağlardaki doğal ortamdan etkilenerek kendisine askeri üsse de benzeyen bir kale yaptı.
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750 metrekare alana sahip, ön cephe yüksekliği 35 metre olan kaleyi tek başına yaklaşık 5 ay gibi bir sürede yapan Emrullah Kaya, askerde aldığı hazzı yaptığı kalede tekrar yaşadığını söyledi.
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Kalenin her şeyini kendisinin tasarladığını ifade eden Kaya, kalenin duvar genişliğinin 70 santim olduğunu belirtti.
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Askerlikte çok güzel anılar yaşadığını belirten Kaya, askerlik dönemindeki komutanlarıyla hala görüşmeye devam ediyor.
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İnsanların merak ederek yaptığı kaleyi görmeye geldiğini söyleyen Kaya, bu nedenle insanların doğaya merakının daha da arttığını belirtti.
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"KARTAL YUVASI GİBİ"
Askerliği çok sevdiğini söyleyen Emrullah Kaya, "Askerdeyken uçurum kenarlarında gezerdik. Dağların dibinde, çamların içinde yatardık. Onun için böyle yerlere sempatim var.
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Oradaki hazzı burada tekrar almış oluyorum. Burası bir kartal yuvası gibi. Kendi yerimiz. Ormana yakın son arsa. Manzarası güzel. Önü uçurum. Burayı kendi başıma yaptım. Her şeyini kendim tasarladım" dedi.
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10 yıl inşaat ustalığı yaptığını belirten Kaya, "Ön tarafın yüksekliği 35 metre. Burada her şeyi doğal taş ve ahşap kullandım. Kalenin alanı 750 metrekare. Duvarların genişliği 70 santim. Çalışmadığım zamanlarda bile buraya 4-5 sefer geliyorum.
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İnsanlar merak edip burayı geziyorlar. Buraya gelen herkes 'kale oldu burası' diyor. Tabii bu da hoşumuza gidiyor. Buraya geldiğim de sanki yeniden doğmuş gibi oluyorum.
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Herkese doğal yaşamayı tavsiye ederim. Çocuklarım da burayı çok seviyor. Kalenin ucunda ahşaptan oturma yeri yaptım. Yukarı tarafa da bir bağ evi yapacağım" diye konuştu. İHA
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YOLUN ÜZERİNE EV İNŞA ETTİ!
Rize'de eğimli arazi nedeniyle bazen yamaçlarda, bazen de ağaçların üzerinde inşa edilen ilginç yapılara bir yenisi daha eklendi.
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Dağınıksu Mahallesi sakinlerinden Sadri Kopuz, tapulu arazisinden geçen yolun üzerine apartman inşa ettirdi. Mahalleye ulaşım artık 3 katlı apartmanının altından geçen yoldan sağlanıyor.
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Merkeze bağlı Dağınıksu Mahallesi Kopuzlar mevkisinde yaşayan Sadri Kopuz, 3 yıl önce arazisinde ev yapmaya karar verdi. Ancak mahallenin dik arazi yapısı nedeniyle evi inşa edecek uygun alan bulamayan Sadri Kopuz, ilginç bir yola başvurdu.
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Tapulu arazisinden geçen mahalle yolunun üzerine, 4.5 metre yüksekliğinde beton kolonlar diktiren Kopuz, üzerine 3 katlı apartman inşa ettirdi. Yolu kullanan vatandaşlar da araçlarıyla apartmanın altından geçmeye başladı.
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BÜYÜK ARALAR İÇİN YOL KAZILDI
Geçen yıl bir yangın ihbarına gitmek için evin altından geçmek zorunda kalan itfaiye aracının geçişte zorlanması üzerine kolonların arasındaki toprak yol kazıldı, itfaiye araçları gibi yüksek araçların yoldan geçişi için de sorun kalmadı. Rize Belediyesi ekipleri de evin altından geçen mahalle yolunu önceki gün asfaltladı.
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İstanbul'da yaşayan Sadri Kopuz'un akrabası Tevfik Kopuz, mahallede dik arazi şartlarının ev inşası için uygun olmadığını belirterek, "Çevre dağ, tepe. Uygun arazi bulan hemen evi konduruyor. Burada da uygun yer olmayınca Sadri evi yolun üzerine yaptırdı. Yola engel bir tarafı da yok" dedi. DHA