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Yıktırmak istedikleri evin içini görünce şaşkına döndüler

29 Kasım 2016 Salı, 09:41:10

  • 1 Yıktırmak istedikleri evin içini görünce şaşkına döndüler
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    Norveç'te dışarıdan sıva ve boyasız görüntülü ev, mahalle sakinleri tarafından sürekli şikayet ediliyordu.

  • 2 Yıktırmak istedikleri evin içini görünce şaşkına döndüler
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    Şikayet konusu olan ve yıkılması için imza toplanan evin içini görenler gözlerine inanamadı.

  • 3 Yıktırmak istedikleri evin içini görünce şaşkına döndüler
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    İşte Norveç'teki dışarıdan bakınca harabe gibi görünen evin iç dekorasyonu...

  • 4 Yıktırmak istedikleri evin içini görünce şaşkına döndüler
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  • 5 Yıktırmak istedikleri evin içini görünce şaşkına döndüler
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 3
  • Misafir 22 Haziran 2017 Perşembe 07:48
    herkes yurdu babasının malı gıbı kullanıyor ses cıkaranda yok nedense
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