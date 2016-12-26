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İçinde ne var?

30 Kasım 2016 Çarşamba, 10:04:16

Youtube'un fenomen kanalı What's Inside (İçinde ne var) bu sefer bir kaplumbağa kabuğunu ikiye ayırarak içinde ne olduğunu inceledi

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    Çılgın baba oğul yine takipçilerini şaşırttı.

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    Youtube'da "What's Inside" (İçinde ne var) kanalı bu defa, internetten satın aldıkları kaplumbağa kabuğunu kestiler.

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    Kestikleri kaplumbağa kabuğunun içinden bakın neler çıktı.

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