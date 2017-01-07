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Kışın soğuktan korunmanın yolları

06 Aralık 2016 Salı, 12:57:10

Kışın ister sokakta ister evde soğuktan korunup, daha sıcak hissetmek istiyorsanız bu önerilere kulak vermenizde fayda var. İşte hem ev sıcaklığını yükseltecek, ısı tasarrufu yapmayı sağlayacak, hem de sokakta soğuktan koruyacak öneriler...

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    İçinize astar niteliğinde bir kıyafet giyin

    Atlet, tişört, uzun alt iç çamaşırı, tayt, külotlu çorap ve diğer içlik türleri... Hiç de şık olmayan bu kıyafetler, genelde sevilmese de kışın vücut ısınızı içinize hapsedip, dışarıdan soğuğun vücudunuza nüfuz etmemesini sağlarlar.

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    Yağmur geçirmeyen mont tercih edin

    Kaşe ya da kumaş kabanlar oldukça popüler olsa da soğuk hava modadan anlamaz... Yağışın olacağı günlerde şemsiyeniz olsa dahi, yağmuru emmeyen, su geçirmez bir mont tercih edin. Kumaş kabanlar içinize kadar su geçirmiyor olsalar dahi, ıslak kaldıkları için rüzgarla daha da serin hissetmenize neden olurlar. 

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    Sıcaklığı hapseden kıyafetler giyin

    Yün ya da yün karışımlı kıyafetler giymeye özen gösterin. Aldığınız kazakların, hırkaların, paltoların, pantolonların iç etiketlerine bakarak, yün içerenleri tercih edin. Yünlü kıyafetler genelde pahalı olur fakat uzun yıllar giyebileceğinizi düşünürseniz, iyi bir yatırım olabilir.

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