Kışın soğuktan korunmanın yolları

06 Aralık 2016 Salı, 12:57:10 | Güncelleme: 07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:46:24
Kışın ister sokakta ister evde soğuktan korunup, daha sıcak hissetmek istiyorsanız bu önerilere kulak vermenizde fayda var. İşte hem ev sıcaklığını yükseltecek, ısı tasarrufu yapmayı sağlayacak, hem de sokakta soğuktan koruyacak öneriler...
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İçinize astar niteliğinde bir kıyafet giyin
Atlet, tişört, uzun alt iç çamaşırı, tayt, külotlu çorap ve diğer içlik türleri... Hiç de şık olmayan bu kıyafetler, genelde sevilmese de kışın vücut ısınızı içinize hapsedip, dışarıdan soğuğun vücudunuza nüfuz etmemesini sağlarlar.
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Yağmur geçirmeyen mont tercih edin
Kaşe ya da kumaş kabanlar oldukça popüler olsa da soğuk hava modadan anlamaz... Yağışın olacağı günlerde şemsiyeniz olsa dahi, yağmuru emmeyen, su geçirmez bir mont tercih edin. Kumaş kabanlar içinize kadar su geçirmiyor olsalar dahi, ıslak kaldıkları için rüzgarla daha da serin hissetmenize neden olurlar.
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Sıcaklığı hapseden kıyafetler giyin
Yün ya da yün karışımlı kıyafetler giymeye özen gösterin. Aldığınız kazakların, hırkaların, paltoların, pantolonların iç etiketlerine bakarak, yün içerenleri tercih edin. Yünlü kıyafetler genelde pahalı olur fakat uzun yıllar giyebileceğinizi düşünürseniz, iyi bir yatırım olabilir.
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Evinizi sıcak tutun
Dışarıda üşümemenin en iyi yollarından biri asıl içerideyken üşümemektir. İçeride sıcaklığı muhafaza etmek için çok soğuk günlerde perdeleri kapalı tutabilirsiniz. Yalnız perdelerin peteklerin üzerine örtmediğinden emin olun.
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El, ayak ve başınızı mutlaka koruyun
Genelde tüm vücut sıkı sıkı giyinerek korunsa da şapka, bere, eldiven gibi detaylar atlanır. Ekstradan bir çorap daha giyip, eldiven ve şapka kullanarak daha fazla ısındığınızı gözlemleyebilirsiniz.
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Kat kat giyinin
Üzerinizdeki kalın kazağa, monta rağmen üşüyorsanız, kat kat giyinmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Önemli olan bir tane kalın parça giymek değil, üst üste giyinmektir. Unutmayın, her bir giysi katı arasında sıcak hava dolaşıp sizi sıcak tutar. Bir atlet ya da tişört üzerine bluz, onun üzerine fermuarlı bir hırka giydiğinizde tek bir kazak giydiğinizden daha fazla ısındığınızı deneyimlersiniz.
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Yağıştan korunun
Dışarıdayken, kardan, yağmurdan olabildiğinde korunmaya çalışın. Kabanınıza değecek kar su olacaktır, su emildikten sonra sizi daha da üşütecektir. Mümkün olduğu kadar yağışta korumalı bir yerde bekleyin ya da şemsiye kullanın.
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Kullanılmayan odaları kapatın
Kullanmadığınız odaları kapatıp, eşikleri havlularla kapatabilirsiniz. Elektrikleri soba, ısıtıcı fan gibi manuel ısıtma yöntemleri kullanıyorsanız, cihazları odanın merkezine yerleştirin.
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Doğru bedende kabanlar giymeye çalışın
Eskimoların kocaman kabanlar parkalar giymelerinin bir nedeni var. Vücudunuzu sıkıca saran kabanlar, montlar sizi daha serin tutar. Bol bir mont giyerek içinizde vücut ısısının hapsolmasını sağlarsınız. Kabanla bedeniniz arasında dolaşan sıcak hava sizi ısıtır.
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Hareket edin
Eğer kıyafetleriniz sizi sıcak tutamıyorsa, bedeninizi hareket edip ısınmaya çalışın. Gideceğiniz yere biraz koşar adım yürüyerek ısınmayı deneyebilirsiniz. Olduğunuz yerde hareketsiz durmamaya özen gösterebilirsiniz.
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Yatağınızı açık tutun
Soğuk bir yatağa girdiğinizde uykuya dalana kadar üşürsünüz. Eğer uyumadan bir süre önce yorganınızı kaldırıp yatağınızı açarsanız, çarşaflarınız oda ısısına ulaşıp ısınırlar. ayrıca uyumadan önce sıcak su torbasıyla yatağınızı ısıtabilirsiniz.
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Isı kaynaklarını yanınızda bulundurun
Isı kaynağı elinizdeki sıcak bir kahve bardağı da olabilir, ısı veren pedler de olabilir. Dışarıdayken ısı veren bir ürünü yanınıza almanız faydalı olacaktır.