Kışın soğuktan korunmanın yolları

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Kat kat giyinin

Üzerinizdeki kalın kazağa, monta rağmen üşüyorsanız, kat kat giyinmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Önemli olan bir tane kalın parça giymek değil, üst üste giyinmektir. Unutmayın, her bir giysi katı arasında sıcak hava dolaşıp sizi sıcak tutar. Bir atlet ya da tişört üzerine bluz, onun üzerine fermuarlı bir hırka giydiğinizde tek bir kazak giydiğinizden daha fazla ısındığınızı deneyimlersiniz.