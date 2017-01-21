Ülkelerin popüler olduğu alanları gösteren harita yayımlandı
08 Aralık 2016 Perşembe, 10:47:02 | Güncelleme: 21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:44:08
Information is beautiful sitesi bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları belirtti. İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı...
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Amerika Birleşik Devletleri: İstenmeyen reklam içerikli mailler
2
2|99
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Kobalt
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Eritre Devleti: Çocuk işçiler
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Etiyopya: Zayıf çocuklar
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Güney Afrika: Ölümler
6
6|99
Kenya: Siyah çay
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Madagaskar: Vanilya
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Mozambik: Grafiti
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Ruanda: Parlemontadaki kadın çokluğu
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Somali: Kadın sünneti
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Avustralya: Vergi ihlalleri
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Suudi Arabistan: Silah ithalatı
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Svaziland: HIV virüsü
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Tanzanya: Kadın işçiler
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Yeni Zelenda: Kral somon
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Togo: Mutsuzluk
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Uganda: Girişimciler
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Yemen: Cinsiyet eşitsizliği
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Zimbabve: Yapancı dillerin çokluğu
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Filipinler: Sosyal iletişim ağları kuvvetli
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Güney Kore: Bilişim ve iletişim teknolojileri
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Hindistan: Muzlar
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Irak: Petrol zenginliği
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İran: Havyar
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Japonya: Üstün özellikli yemekler
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Kazakistan: Uranyum
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Kuzey Kore: Askerler
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Endonezya: Hindistan cevizi
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Libya: Obez çocuklar
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Malezya: Lastik eldivenler
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Mısır: Güçlü kadınlar
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Rusya: Gösterge paneli kameraları
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Singapur: En sağlıklı insanlar
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Sudan: Akasya zamkı
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Tayland: Pirinç
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Güney Sudan: Petrol bağımlılığı
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Botsvana: Elmaslar
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Tayvan: Patenler
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Zambiya: Kadın girişimciler
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Ürdün: Çok sayıda mülteci
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Vietnam: Biber
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Beyaz Rusya: Alkol tüketimi
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Birleşik Krallık: Milyarderler
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Bulgaristan: Doğum izni
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Estonya: Yeni girişimler
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Finlandiya: Haber yayın organları
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Gürcistan: Eşcinsel karşıtı
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Almanya: En iyi pasaport
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Papua Yeni Gine: Erkekleri meşhur
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Hollanda: Kahve sevenler
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İsrail: Tıbbi araştırmalar
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İsveç: Pop müzik
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İtalya: Kivi
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İzlanda: Elektrik kullanımı
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Afganistan: Güçlü bir bitki olan afyon
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Belçika: Nakitsiz ödeme
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Letonya: Kadınları meşhur
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Litvanya: En hızlı kablosuz internet
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59|99
Norveç: Pizza müptelalığı
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60|99
Danimarka: Rüzgar enerjisi
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61
61|99
Kırgızistan: Ceviz ormanları
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Mangolya: Kreaste döneminde yaşamış Velosiraptor dinozorunun fosilleri