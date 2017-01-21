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Ülkelerin popüler olduğu alanları gösteren harita yayımlandı

08 Aralık 2016 Perşembe, 10:47:02

Information is beautiful sitesi bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları belirtti. İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı...

  • 1
    1 | 99

    Amerika Birleşik Devletleri: İstenmeyen reklam içerikli mailler

  • 2
    2 | 99

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Kobalt

  • 3
    3 | 99

    Eritre Devleti: Çocuk işçiler

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YORUMLAR 3
  • Misafir 09 Aralık 2016 Cuma 22:40
    aynn ben adanalıyım özellikle adana mutfağı bi başka güzel havası bile başka
  • Misafir 09 Aralık 2016 Cuma 16:17
    Türkiyemin adanası meşhur ;)
  • Misafir 09 Aralık 2016 Cuma 15:26
    hani türkiye
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