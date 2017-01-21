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2017 yılının en seksi 100 erkeği seçildi

14 Aralık 2016 Çarşamba, 10:40:52

Glamour dergisi, okuyucularının oylarıyla, 2017 yılının en seksi erkeklerini belirledi. İşte Brad Pitt'ten Zayn Malik'e 2017 yılına damga vuracak erkekler...

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    100. Will Smith (48)

    Will Smith yakın zamanda, merakla beklelenen Bad Boy filminin devamını çekecek ve katil Mike Lowrey rolünü canlandıracak.

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    99. Greg Rutherford (30)

    Altın madalyaya sahip olimpiyat yarışmacısının, gelecek yaz uzun atlama dalında birinci olması bekleniyor.

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    98. Kanye West (39)

    Kim Kardashian ile evli olan Kanye West, uzun süredir psikolojik tedavi altında... Gelecek yıl hızlıca iyileşmesi ve sahnelere geri dönmesi bekleniyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 15 Aralık 2016 Perşembe 11:05
    Bizim Kenan ve sarı oğlan Kıvanç bunlardan daha karizma ama konu Türk oldumu avrupanın ırkçılık duyguları kabarır...
  • Misafir 15 Aralık 2016 Perşembe 11:02
    Huck Jackman
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