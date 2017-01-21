2017 yılının en seksi 100 erkeği seçildi

14 Aralık 2016 Çarşamba, 10:40:52 | Güncelleme: 21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:39:10
Glamour dergisi, okuyucularının oylarıyla, 2017 yılının en seksi erkeklerini belirledi. İşte Brad Pitt'ten Zayn Malik'e 2017 yılına damga vuracak erkekler...
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100. Will Smith (48)
Will Smith yakın zamanda, merakla beklelenen Bad Boy filminin devamını çekecek ve katil Mike Lowrey rolünü canlandıracak.
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99. Greg Rutherford (30)
Altın madalyaya sahip olimpiyat yarışmacısının, gelecek yaz uzun atlama dalında birinci olması bekleniyor.
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98. Kanye West (39)
Kim Kardashian ile evli olan Kanye West, uzun süredir psikolojik tedavi altında... Gelecek yıl hızlıca iyileşmesi ve sahnelere geri dönmesi bekleniyor.
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97. Gavin Rossdale (51)
Gwen Stefani'den ayrıldıktan sonra, Tiger Woods'un eski karısıyla birlikte olmaya başlayan Rossdale, yakında O Ses İngiltere yarışmasında juri koltuğunda oturacak.
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96. Eric Dane (44)
Grey's Anatomy dizisinin yıldızı, The Last Ship'teki seksi kaptan Tom Chandler rolünün yanı sıra 2017 yılında vizyona girecek olan aksiyon - macera filmi The Blue Mauritius ile izleyenlerin karşısında olacak.
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95. Jason Momoa (37)
Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filmiden sonra 2018 yılında süper kahraman Aquman olarak karşımıza çıkacak.
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94. Sergio Pizzorno (36)
Üyelerinden olduğu Kasabian'ın gelecek olan albümünün yanı sıra, Sergio ve grup arkadaşlarının 2017'de Reading and Leeds Festivali'nde başı çekeceği konuşuluyor.
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93. Nicholas Hoult (27)
BBC klasiklerinden Watership Down'ın uyarlanmasında, İngiliz oyuncu Gemma Arterton ile birlikte rol alacak.
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92. Chris Martin (39)
Coldplay solisti, 2017 yılında grubuyla birlikte Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanıyor.
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91. James Franco (38)
James Franco, 70'lerde geçen The Deuce TV serisinde yer alacak.
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90. Dermot O’Leary (43)
TV sunucusu Dermot, Londra Moda Haftası'nda İngiliz erkek giyim festivalinde yer alacak.
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89. Johnny Depp (53)
Karayip Korsanları'nın Jack Sparrow'u Johnny Depp, serinin devamı olan "Dead Men Tell No Tales" filmiyle izleyici karşısında olacak.
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88. Jeremy Renner (45)
Amerikalı oyuncu Renner'in The Avagers dizisinin film uyarlamasında oynaması bekleniyor.
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87. Tom Daley (22)
Sağlık ve fitness konulu Youtube kanalında, İngiliz olimpiyat atleti Tom Daley, yeni kitabı Tom's Daily Plan'ı tanıtacak.
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86. Ryan Kwanten (40)
Vampir serisi Tru Blood'dan sonra ekranlara bir süre ara veren Ryan Kwanten, 2017 yılında The Supercon sinema filmiyle izleyicilerin karşısında olacak.
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85. Richard Armitage (45)
Rhys Ifans ile birlikte rol aldığı TV dizisi Berlin Station'un ikinci sezonunda da yer alacak.
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84. Ryan Lochte (32)
Rio Olimpiyatları'nda altım madalya kazanan sporcu Ryan, Rio'dan sonra Dancing With The Stars yarışmasında boy göstermişti. Dans tutkunu olan Ryan Lochte, yarışmanın ikinci sezonunda da eyr alacak.
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83. Ian Somerhalder (38)
Ünlü Tv serisi Vampir Günlükleri'nin sekizinci sezonunda, kötü Damon Salvatore karakteri ile karşımıza çıkacak.
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82. Charlie Hunnam (36)
Charlie Hunnam, Guy Ritchie'nin aksiyon-macera filmi King Arthur'un kadrosunda yer alacak.
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81. David Tennant (45)
Olivia Colman ile birlikte oynadığı, Broadchurch'ün üçüncü sezonuyla izleyicilerin karşısında olacak.
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80. Wentworth Miller (44)
2017 yılında, ünlü Prison Break dizisindeki Michael Scofield karakteriyle ekranlara dönüyor.
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79. Tobias Menzies (42)
TV serisi Outlander'da sadist karakter Jack Randall'ı, serinin üçüncü ve dördüncü sezon bölümlerinde de canlandıracak.
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78. Ewan McGregor (45)
Ocak 2017'de, yıllardır beklenen Transpotting filminin Renton'ı olarak yeniden karşımıza çıkacak.
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77. Jake Gyllenhaal (36)
Son olarak Tom Ford'un Nocturnol Animals filminde boy gösteren Gtllenhaal, yeni yılda beş farklı yapımla izleyenlerin karşısına çıkacak.
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76. Taron Egerton (27)
Eddie and Eagle adlı filminin ardından, Robin Hood: Origins'in de aralarında bulunduuğu dört farklı yapımda rol alacak.
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75. Oscar Isaac (37)
Yıldız Savaşları'nın sekizinci filmiyle izleyenlerin karşısında olacak.
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74. Rufus Sewell (49)
Bilim kurgu türündeki The Man in the High Castle filminde John Smith olarak karşımıza çıkacak.
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73. Jason Sudeikis (41)
Broadway yapımı Dead' Poet Society filminde rol alacak oyuncu, bunun yanı sıra dört farklı yapımda daha yer alacak.
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72. Channig Tatum (36)
Komedi-aksiyon filmi Kingsman: The Gold Circle filmiyle karşımızda olacak.
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71. Eddie Redmayne (34)
"Fantastik Canavarlar Nelerdir? Nerelerde Bulunurlar?" filmiyle sinemaseverlerin karşına çıkan Eddie'nin yeni filmleri için 2018 yılını beklemek gerekecek.
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70. Gerard Butler (47)
Butler'in yüksek bütçeli Hunter Killer dahil beş filmi her an çıkabilir.
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69. Charlie Cox (34)
2017 yılında, TV serisi Daredevil'ın üçüncü sezonunda yer alacak.
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68. Rob Lowe (52)
Komedi filmi Super Troopers 2 ile karşımıza çıkacak.
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67. Tyler Blackburn (30)
2017 yıında, ünlü Tv serisi Pretty Little Liars'ın yedinci ve final sezonunda yer alacak.
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66. Jensen Ackles (38)
Supernatural'ın 12. sezonunda da hayalet avlamaya devam edecek.
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65. Rami Malek (35)
Mr. Robot'un üçüncü sezonunda yer alacak olan Rami Malek, Bohemian Rhapsdoy'de Freddie Mercury karakterine hayat verecek.
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64. Robert Downey Jr. (51)
Avangers: Infinity War filminde "Iron Man" olarak karşımıza çıkacak.
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63. Sam Heughan (36)
Yeni sezon tarihi henüz netleşmeyen Tv serisi Outlander'ın üçüncü sezonunda, Jamie Fraser karakteriyle karşımızda olacak.
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62. Bradley Cooper (41)
Ünlü model Irına Shayk ile magazin gündeminden düşemeyen Bradley Cooper, 2017 yıında, Guardians of the Galaxy Vol. 2'de yer alacak.
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61. Matt Damon (46)
En son, Cate Blanchett, Sandra Bullock ve Anne Hathaway gibi isimlerle birlikte Ocean's Eight filminde yer aldı.
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60. Joe Jonas (27)
Game of Thrones'ın güzel yıldızı Sophia Turner ile birlikte olan Joe Jonas, 2017 yılında turneye çıkacak.
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59. Daniel Radcliffe (27)
Jungle filmiyle, 2017 yılında sinema severlerin karşısında olacak.
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58. Miles Teller (29)
Peter Hayes karakteriyle, Divergent serisinin son ve dördüncü filmi olan Ascendant'da rol alacak.
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57. Sebastian Stan (34)
Avangers: Infinity War filminde Winter Soldier karakteriyle karşımızda olacak.
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56. Travis Fimmel (37)
TV serisi The Vikings'in beşinci sezonunda da yer alacak.
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55. Cristiano Ronaldo (31)
Real Madrid'li ünlü futbolcu, 2018 Dünya Kupası'nda Portekiz ile birlikte yer alacak.
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54. Prince Harry (32)
Kraliyet ailesinin faaliyetlerinde, etkinliklerinde boy göstermek yine onun görevi.
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53. Alex Turner (30)
The Last Shadow Puppets turnesini yeni tamamlayan ünlü müzisyen, 2017 yılında stüdyoya girecek.
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52. Cillian Murphy (40)
2017 yılında, 2. Dünya Savaşı'nın anlatan Dunkirk adlı diziyle ekranlarda olacak.
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51. Brad Pitt (52)
Zombi serisi World War Z 2 ve War Machine filmleriyle, 2017 yılında sinema severlerle buluşacak.
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50. Justin Timberlake (35)
Woody Allen'ın adı henüz belirlenmeyen projesinde, Kate Winslet ile birlikte başrolleri paylaşacak.
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49. Craig David (35)
Following My Instuition albümünün tanıtımını yapmayı sürdürecek.
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48. Leonardo DiCaprio (42)
Ünlü aktör, biyografik film olan Sam Phillips: The Man Who Invented Rock ‘N’ Roll'da yer alacak.
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47. Stephen Amell (35)
Ünlü Tv dizisi Arrow'un beşinci sezon bölümlerinde yer alacak.
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46. Richard Madden (30)
Yeni Amazon Video dizisi Strange New Things ile ekranlarda olacak.
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45. Dave Franco (31)
Zeroville'in de aralarında bulunduğu beş farklı filmler sinemada yer alacak.
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44. Ryan Reynolds (41)
Blake Lively ile olan evliliğiyle herkesi büyüleyen Amerikalı aktör Ryan Reynolds, Deadpool 2 ile ekranlarda olacak.
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43. Jamie Campbell Bower (28)
William Shakespeare'in kaybolan yıllarının anlatıldı mini Tv dizisi "Will" ile karşımıza çıkacak.
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42. Ryan Gosling (36)
Emma Stone ile başrollerini paylaştığı müzikal filmi La La Land, yakında ekranlarda olacak.
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41. Henry Cavill (33)
Askeri dizisi Sand Castle ile ekranlara gelecek olan Henry, 2017 yılında, Superman olarak Justice Leauge filmiyle karşımıza çıkacak.
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40. Chris Pratt (37)
Jennifer Lawrence ile başrollerini paylaştığı Uzay Yolcuları filmiyle ekranlarda olacak.
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39. Colin Morgan (30)
Oscar Wilde'ın hayatının son günlerini konu alan "The Happy Prince" diziyle izleyiciyle buluşacak.
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38. David Beckham (41)
Yıldız futbolcu, 2017 yılında Miami'de Major Ligi'ni başlatmayı düşünüyor.
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37. Liam Hemsworth (26)
Miley Cyrus ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Liam, Kurtuluş Günü 2 ile sinema severlerle buluşmuştu. Yakın zamanda ise hangi projelerde oynayacağı henüz netleşmedi.
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36. Drake (30)
Son albümü "More Life"ın tanıtımını yapan Drake, 2017 yılında Boy Meets Dünya Turnesi'ne başlayacak.
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35. Ben Affleck (44)
Yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği dram-suç filmi Live by Night, yakında izleyicilerin karşısına çıkacak.
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34. Max Whitlock (23)
Olimpiyatlarda altın madalya kazanan İngiliz sporcunun, Tokyo 2020 Olimpiyatları kapsamında da altın madalya alması bekleniyor.
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33. Kit Harington (29)
Game of Thrones dizisinin Jon Snow'u, dizinin 2017 yazında yayınlanacak olan yedinci sezonunda da ekranlarda olacak.
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32. Jim Chapman (28)
Ünlü vlogger, Youtube, Instagram ve Facebook üzerinden yeni paylaşımlar yaparak takipçilerini sevindirecek.
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31. Chris Pine (36)
Star Trek serisinde yer alan Pine, 2017 yılında Wonder Woman filminde rol alacak.
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30. Orlando Bloom (39)
Katty Perry ile olan ilişkisiyle gündemi meşgul eden Bloom, Karayp Korsanları - Salazar'ın İntikamı filminin üçüncü serisinde, Will Turner olarak karşımıza çıkacak.
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29. Calvin Harris (32)
Dj Calvin Harris, yakında yeni albümünü piyasaya sunacak.
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28. Idris Elba (44)
2017 yılında, içlerinde Thor: Ragnorak filminin de bulunduğu üç yapımla ekranlarda olacak.
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27. Niall Horran (23)
One Direction'ın eski üyelerinde Niall Horran, 2017 yılında, solo albümünü çıkaracak.
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26. The Weeknd
Son olarak Victoria's Secret Paris şovunda yer alan ve yeni albümü Starboy'u çıkaran The Weeknd, 2017 yılında H&M'in ilkbahar kampanyasında bulunacak.
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25. Scott Eastwood (30)
Bilimkurgu filmi Pacific Rim: Maelstrom'un devam filmini çekecek.
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24. Michael Fassbender (39)
Video oyunundan uyarlanan Assassin's Creed filmi ile ocak ayında ekranlarda olacak.
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23. Zac Efron (29)
2017 yılında, Baywatch filmiyle izleyicilerin karşısında olacak.
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22. Benedict Cumberbatch (40)
Ünlü aktör, Sherlock serisinin yeni sezonuyla ekranlarda olacak.
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21. Matt Smith (34)
The Crown dizisi ile zombi filmi olan Patient Zero ile izleyecileri büyülemeye devam edecek.
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20. Alexander Skarsgard (40)
HBO dizisi Big Little Lies ile ekranlarda olacak.
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19. Tom Hardy (39)
2017'de yayınlanacak olan, Taboo dizisinde başrol oynayacak. Aynı zamanda BBC dizisi olan Taboo'nun senaryosunu babasıyla birlikte yazdı.
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18. John Boyega (24)
Yıldız Savaşları serisinin sekizinci filmiyle ekranlarda olacak.
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17. David Gandy (36)
Ünlü model, 2017 yılında Dolce & Gabbana, M&S ve Jaguar markalarının kampanyalarında yer alacak.
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16. Theo James (31)
Shailene Woodley ile başrollerini paylaştığı Divergent serisinin final filmiyle izleyicilerle buluşacak.
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15. Chris Hemsworth (33)
Bilim kurgu filmi Thor: Ragnarok ile ekranlarda olacak.
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14. Zayn Malik (23)
Ünlü model Gig Hadid ile olan ilişkisiyle gündemde oldukça yer alan Zayn, solo müzik çalışmalarına ağırlık vereceği beklenirken, Instagram'dan aşk paylaşımları yapması isteniyor.
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13. Jared Leto (44)
Ryan Gosling ile başrollerini paylaşacağı Blade Runner filmiyle ekranlarda olacak.
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12. Harry Styles (22)
Christopher Nolan'ın Dunkirk filmiyle, ilk rolünü üstlenecek.
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11. Tom Hughes (30)
Victoria dizisinin ikinci sezonuyla ekranlarda olacak.
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10. Joe Wicks (30)
Kişisel antrenör Joe, "thebodycoach" adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapmaya devam edecek.
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9. Tom Hiddleston (35)
Thor: Ragnarok filmiyle, 2017 yılında izleyicilerin karşısında olacak.
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8. Matt Bomer (39)
Monty Clift adlı eski Hollywood oyuncusu Montgomery Clift biyografisi filmiyle izleyicilerle buluşacak.
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7. Mike Colter (40)
Netflix'in süper kahraman dizisi Jessica Jones'ta çok popülerdi. 2017 yılında ise kurşun geçirmez derisi ve insan üstü süper güçleri olan Luke Cage'i canlandırabilir.
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6. Chris Evans (35)
Avangers: Infinity War ile 2017 yılında ekranlarda olacak.
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5. Luke Evans (37)
Başrollerini Emma Watson ile paylaştığı Güzel ve Çirkin filmi, yakında vizyonda olacak.
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4. James McAvoy (37)
2017 yılının en çok konuşulan filmlerinden M. Night Shyamalan'ın yönetmenliğini yaptığı "Split" ile ekranlarda olacak.
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3. Robert Pattinson (30)
2017 yılında beş farklı yapımla sevenlerinin karşısına çıkacak.
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2. Aidan Turner (33)
Poldark dizisinin üçüncü sezonuyla karşımızda olacak.
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1. Jamie Dornan (34)
İşte 2017'nin en seksi erkeği! 2015'te aldığı ünvanını bu yıl geri kazanan Jamie Dornan, Fify Shades Darker filmiyle Sevgililer Günü'nde izleyicilerle buluşacak.