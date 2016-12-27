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YAŞAM

Bebeklerin fotoğraf çekimi çılgınlıkları

15 Aralık 2016 Perşembe, 17:16:39 HABERTURK.COM

Bebekler fotoğraf çektirirken, aileler çok zorlanır. İşte yılbaşı fotoğraflarıyla beklenen ve gerçekte olan bebek pozları...

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