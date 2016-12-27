Bebeklerin fotoğraf çekimi çılgınlıkları

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İnternette bunun gibi çok sayıda bebek fotoğrafı var. Tabiki bunun kadar güzel fotoğrafları yaratmak için sadece kameranızın kalitesi yeterli değil. Çünkü bebeklere poz verdirmeye çalışmak dünyanın en zor işi. İşte fotoğraflarla bebeklerin fotoğraf çekimleriyle olan imtihanı...