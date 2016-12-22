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SEVGİLİ İKİZLER burçları, 2017 yılında arkanıza alacağınız rüzgârla aşkı hissedecek, yaşayacak, yaşadığınız veya yaşayacağınız aşkların sizi geliştirdiğini göreceksiniz. Birkaç yıldır ilişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılarla ve mesafelerle nasıl baş etmeniz gerektiğini öğrenmiş bulunuyorsunuz. Hayat sizi yine bu konularda test edebilir ama siz geçen sene olduğu gibi sadece ailenizi ve sevdiklerinizi düşünmeyeceksiniz.