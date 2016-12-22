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2017'de burçları neler bekliyor?

21 Aralık 2016 Çarşamba, 09:40:17

2017 astroloji yılında burçları neler bekliyor? Aşk, evlilik, sağlık, eğitim ve iş hayatınızı en iyi burç yorumcuları arasında yer alan ünlü Astrolog Hande Kazanova yorumluyor

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    SEVGİLİ İKİZLER burçları, 2017 yılında arkanıza alacağınız rüzgârla aşkı hissedecek, yaşayacak, yaşadığınız veya yaşayacağınız aşkların sizi geliştirdiğini göreceksiniz. Birkaç yıldır ilişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılarla ve mesafelerle nasıl baş etmeniz gerektiğini öğrenmiş bulunuyorsunuz. Hayat sizi yine bu konularda test edebilir ama siz geçen sene olduğu gibi sadece ailenizi ve sevdiklerinizi düşünmeyeceksiniz. 

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    Bu yıl ayrıca kendi isteklerinizi ve yapabileceklerinizi de önemseyeceksiniz. Aşk, eğlence, yaratıcılık, sanat ve çocuklar konusunda çok güzel şanslar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu alandaki çalışmalarınızı başlatabilirsiniz. 

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    11-20 Haziran arasında doğduysanız, karşıt açıda bulunan Satürn otorite ve erkek figürleriyle, patronlarınızla çeşitli sıkıntıları ve anlaşmazlıkları karşınıza getirebilir. Bir yandan da sizden daha olgun ve tecrübeli insanlarla iş yapmaya başlayabilirsiniz.

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