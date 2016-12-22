SEVGİLİ İKİZLER burçları, 2017 yılında arkanıza alacağınız rüzgârla aşkı hissedecek, yaşayacak, yaşadığınız veya yaşayacağınız aşkların sizi geliştirdiğini göreceksiniz. Birkaç yıldır ilişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılarla ve mesafelerle nasıl baş etmeniz gerektiğini öğrenmiş bulunuyorsunuz. Hayat sizi yine bu konularda test edebilir ama siz geçen sene olduğu gibi sadece ailenizi ve sevdiklerinizi düşünmeyeceksiniz.
İŞ/PARA/KARİYER
12 OcAK’TA oluşan dolunay maddi konularda hassaslıklara neden olabilir. Para dengenizi iyi kurmalısınız. 11 Şubat’taki parçalı Ay tutulması iletişim, satış, reklam, pazarlama, bilgisayar, ulaşım, eğitim alanlarınızda beklenmedik konu ve olayları hızlandırabilir. 18 Şubat itibarıyla artık tam anlamıyla kariyerinize odaklanacağınız bir dönem başlayacak.
HAZİRAN SİZİN AYINIZ
Nisan başı itibarıyla Venüs kariyer evinize kayarak gerilemeye devam ediyor. Beraber iş yaptığınız insanlarla veya patronlarınızla olan ilişkilerinizde sıkıntılara açık olabilirsiniz. 11 Mayıs’ta iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda bir dolunay meydana gelecek. İş hayatınızda, beraber çalıştığınız insanların çalışma koşullarında hassaslıklara karşı hazırlıklı olun.
25 Mayıs’taki yeniayla birlikte geri planda durduğunuz günlerin acısını çıkaracaksınız. Kafanızdaki plan ve projeleri uygulamanın tam zamanı! Haziran ayı sizin ayınız olacak. 7 Haziran’a kadar işler ağır aksak gitse bile, bu tarihten sonra işlerinizin hızına kendiniz bile inanamayabilirsiniz. 21 Haziran’dan sonra maddi konuların üzerine eğilebilirsiniz. 10 Temmuz’da maddi konularda beklediğiniz yerlerden alamadığınız paralar bazı iş koşullarınızı gerebilir.
TEKLİFLERE AÇIK OLUN
5 Eylül’deki dolunay, kariyerinizdeki sonuçları karşınıza getiriyor. Yanıltıcı etkileri pas geçmeyin. 10 Ekim’de Jüpiter’in iş ve hizmet alanlarınıza geçmesiyle birlikte iş hayatınızda şanslara kucak açabilirsiniz. İş değişimleri, yeni projeler, yeni adımlar sizi heyecanlandıracak. 18-26 Ekim’de çok etkili, istediğiniz bir iş karşınıza gelebilir ve bir proje sizi fazlasıyla heyecanlandırabilir. Tekliflere açık olun ve hayata güvenin.
AŞK/EVLİLİK/İLİŞKİLER
Aşkta ve ilişkilerde 11-14 Şubat tarihlerinde destekleniyorsunuz. Seyahatler aşk hayatınızı olumlu etkileyebilir. 4 Mart’ta aşk ve çocuk evinizin yöneticisi venüs geriliyor. 15 nisan’a kadar aşk hayatınızda dikkatli olmalısınız. Yarım kalmış aşklar gündeminize yerleşebilir. Aşk hayatınızda 12-19 Mayıs olumlu tarihler. varsa çocuğunuzla olan paylaşımlarınız artacak.
1-3 Haziran, aşk hayatınızda beş yıldızlı günlerden. Sevdiğiniz insanla hayatı paylaşmaktan çok mutlu olabilir, kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. 9 Haziran’da devreye giren dolunayla birlikte özel hayatınızda çok önemli kararlar söz konusu olabilir. 6-14-18 temmuz tarihlerinde kendinizi ilişkilerinizde göstereceksiniz.
İLETİŞİMİNİZİ NET TUTUN
Aile ve ev hayatınızda yanıltıcı ve aldatıcı etkilere 5 Eylül’deki dolunay zamanında ve 14-20-2430 Eylül’de dikkat etmelisiniz. Aile hayatınızda çözülmeler, dağılmalar ve sıkıntılar ortaya çıkabilir. 22 Ekim’den sonra enerjinizi ilişkilerinize, aşkınıza ve varsa çocuğunuza akıtmaya başlayacaksınız. 3 Aralık’ta Merkür ikili ilişkiler ve evlilik alanlarınızda gerilemeye başlıyor. Sevdiğiniz insanla iletişiminizi bu dönemde net tutmalısınız.
SAĞLIK
10 Mart ve sonrasında bağışıklık sisteminize dikkat etmelisiniz. Boğaz ve lenf bölgeniz sıkıntılı çalışabilir. Kötü alışkanlıklarınızı bırakmak için 26 Nisan’daki yeniaydan faydalanabilirsiniz. 11Mayıs’taki dolunayla beraber sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Alerjilere ve enfeksiyonel rahatsızlıklara karşı dikkatli olun. Bağışıklık sisteminizi zorlamayın. 10 Ekim’de Jüpiter’in sağlık alanlarınıza geçmesiyle, 1 yıl boyunca sağlığınız size büyük problemler çıkarmayacak.
EĞİTİM
28 OCAK’TAKİ yeniay eğitim işlerinizi hızlandırabilir. Dersleriniz, kurslarınız veya eğitim sorumluluklarınızla ilgili konulardaki önemli başlangıçlarınızı bu tarihte ve sonrasında devreye sokmalısınız. 7 Şubat’tan sonra her türlü eğitim ve bilgi almaya yönelik aktivite için uygun zamanlara giriş yapacaksınız. Ağustos başında eğitiminizi ve yapmak istediklerinizi gözden geçireceğiniz bir dönem başlıyor.
21 Ağustos’taki Güneş tutulmasıyla beraber eğitim hayatınızda alacağınız kararlar ve atacağınız adımlar çok önemli olacak. 31 Ağustos’a kadar girişimlerinizi tamamlayın zira Merkür bu alanlarınızda gerileyerek size sıkıntı çıkarabilir. 31 Ağustos-5 Eylül arasında çok önemli kararlar almayın, başlangıçlar yapmayın.
2017'DE BOĞA BURCUNU NELER BEKLİYOR?
SEVGİLİ BOĞALAR, bu yıl Satürn’den alacağınız etkilerle ortak parasal konularda bazı daralmalar ve sorunlar yaşamanız muhtemel. Ortaklaşa atılacak adımlarda çok ciddi bir borcun altına girmemeli, başkalarına kefil olmamalısınız. İşinizi değiştirebilir, yeni bir projeye başlayabilir, beraber çalıştığınız insanlarla güzel işler çıkarabilirsiniz.
İş kollarında bu sene hayat sizi destekliyor. İnsan kaynakları, aracılık görevleri, iletişim faaliyetleri ve insan ilişkilerine dayalı alanlarda, mimarlık, hukuk, danışmanlık, moda, sanat, sinema, tekstil ve politikada iş şansınız yüksek. Sağlığınızda zorlandığınız konular varsa daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.
7-8-9 Mart’taysa güçlü işbirlikleri sizi yukarılara taşıyabilir. Önemli bir medya işine başlayabilirsiniz. 10 Nisan’da Merkür sizin kişisel evinizde gerileyecek. Önemli anlaşmalardan kaçınmaya özen gösterin. 11 Nisan’daki dolunay, iş, hizmet ve sağlık alanlarınızı etkileyecek. İşinizle ilgili beklenmedik olaylara hazırlıklı olmalısınız.
2-5-10-18 Temmuz’da otoritelerle anlaşmazlıklara dikkat edin. 5 Temmuz’da para kazançlarınızı artıracağınız ve ilişkilerinizi maddi konular üzerinden döndüreceğiniz bir döneme gireceksiniz. 7 Ağustos’taki parçalı Ay tutulması kariyer hayatınızda önemli sonuçları hayatınıza taşıyacak. 30 Eylül’de iş alanlarınızda becerilerinizi daha fazla ortaya koyacağınız bir sürece gireceksiniz.
Dengeli adımlarla iş arkadaşlarınızla iletişiminiz artabilir, planlarınız devreye girebilir. 19 Ekim’deki yeniay işinizle ilgili konulardaki adımlarınızı, planlarınızı ve projelerinizi ortaya koymak için sizi destekleyecek. Maddi anlamda halledilmesi gereken konular 6 Aralık’ta devreye girecek. 18 Aralık’taki yeniay, ortaklaşa parasal konularda yeni adımları karşınıza getirecek.
AŞK/EVLİLİK/İLİŞKİLER
6 Haziran ve sonrasında dış görüntünüze önem vermeye başlıyorsunuz. Alışveriş yapmaktan keyif alacaksınız. 26 Temmuz’dan sonra artık aşkı konuşacaksınız. Aşka bakış açınız önem kazanıyor. 10-13-22 Ağustos’ta aile hayatınızda sorumluluklarınızı bilecek, kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Evinizle ilgili kalkışacağınız projelerde şans sizden yana olacak. 21 Ağustos’taki tam Güneş tutulması ev yaşantınızda önemli değişimleri karşınıza getirebilir. Kendi isteklerinize göre yaşantınızı şekillendirebilirsiniz.
Evliyseniz cinsel hayatınız açısından keyifli günler sizi bekliyor olacak. 10 Ekim’de Jüpiter sizin karşıt burcunuz olan Akrep burcuna geçiyor. İkili ilişkilerde, evliliğinizde ve özel hayatınızda oldukça keyifli ve şanslı etkiler altına giriyorsunuz. 4 Kasım’daki dolunayla beraber hayatınızla ilgili önemli kararlara odaklanabilirsiniz.
Sağlığınız bu dönemde zayıflayabilir. Önemli ameliyatlardan, estetik operasyondan uzak durun. 20 Mart itibarıyla biraz dinlenmeniz ve sağlığınıza önem göstermeniz gerekecek. Bu dönemde özellikle bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmeye özen gösterin. 22 Ekim’den sonra sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Böbrek ve bel bölgesinde problemler ortaya çıkabilir.
EĞİTİM
2017’DE eğitim konularında keyfinizi ve konsantrasyonunuzu arttıracak fırsatların peşinden gidebilirsiniz. Ocak ayına eğitimsel alanlarınıza odaklanarak giriş yapacaksınız. Kendinizi etkili bir şekilde derslerinize verebilir ve istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. 20 Aralık’ta Satürn Oğlak burcuna geçiyor.
Yüksek ve yabancı eğitim alanlarınızda önemli sorumluluklarla karşılaşacaksınız. Bazı sınavlarınızda zorlanmalarınız olsa bile, sorumluluklarınızı bilerek ve sıkı çalışarak hayalinizdeki meslek için adımlar atabilirsiniz. 21 Aralık’tan sonra eğitim hayatınızda kendinizi göstermekten hoşlanacaksınız.
2017’de de yurtdışı bağlantılı işlerinizde, uluslararası ticaret (ithalat-ihracat) hayatınızda, yabancı şirketlerle ve insanlarla olan bağlantılarınızda, ortaklıklarınızda ve çalışmalarınızda, hukuki alanda, medya veya yayımcılık işlerinizde önemli sorumluluklar altında olmaya devam edeceksiniz. Adımlarınızı sorumluluklarınızı fark ederek ve bilerek atmak hayatınıza çok şey katacak.
İŞ/PARA/KARİYER
8 Ocak’tan sonra kariyerinizde ve iş hayatınızda ters giden durumlardan sıyrılacaksınız. Daha etkin bir iletişimle işlerinizi koordine edecek, günlük hayatın koşuşturmalarına daha rahat adapte olacaksınız. 26 Şubat’taki Güneş tutulması beklenmedik olayları tetikleyebilir. Çok önemli girişimlerden kaçınmalısınız. Planlarınızı gözden geçireceksiniz.
Atılımlarınız olacak
Para evinizin yöneticisi Venüs 4 Mart’ta gerilemeye başlıyor. Maddi konularda 17 Nisan’a kadar sıkışmalara ve sorunlara açık olabilirsiniz. Bu dönemde para harcamalarınızı kontrol etmeye çalışın. Almaktan çok satma işlemlerine odaklanın. Önemli bir borcun altına girmemeye çalışın. Nisan ayında parayı elinizde tutmak önem kazanabilir.
10 Nisan-20 Nisan arasında maddi konularda önemli görüşmelerden ve başlangıçlardan sakınmalı, riskli işlerden uzak durmalısınız. İşinizle ilgili atılımlarda, girişimlerde, konuşma ve görüşmelerde 28-31 Mayıs tarihlerinde destekleneceksiniz. Ortaklaşa yapılacak projelerde 7-14-18 Temmuz size ışık yakıyor. Önemli anlaşmalar içine girebilirsiniz.
Fırsatlar oluşacak
Yurtdışı bağlantılı işlerinizde 8-11 Ekim tarihlerinde dikkatli olun. Zorlanmalar karşısında öfkenizi kontrol edin. 10 Ekim’de Jüpiter ortaklaşa parasal alanınıza kayıyor. 1 yıl boyunca ortak para işlerinizde, partnerinizin parasal durumunda, vergi, kredi, faiz, miras, nafaka işlerinizde fırsatlar karşınıza gelebilir.
AŞK/EVLİLİK/İLİŞKİLER
Mart ayının ilk haftalarında kendinize ve görüntünüze daha fazla önem vereceksiniz. 4 Mart’ta ilişkiler gezegeni Venüs gerilemeye başlıyor. 17 Nisan’a kadar ilişkilerinizde sorunlara hazırlıklı olmalısınız. Eski ilişkiler, yarım kalmış aşklar tamamlanmak üzere karşınıza çıkabilir. 11 Nisan’da oluşan dolunay zamanı özel hayatınızda duygusal çalkantılar ve kararlar devreye girebilir.
Güzel adımlar atılabilir
1 Haziran’da ilişkilerinizde güzel adımlar atılabilir. Sevdiğiniz insanla ilişkinizi konuşabilir ve esnek bir noktaya çekebilirsiniz. 24 Haziran’daki yeniay, ev ve aile alanlarınızda gerçekleşiyor. Ev alım, satım, yer değiştirme, kiralama gibi anlaşmaya dayalı işleriniz için yeniayı kullanmalısınız.
5 Eylül itibarıyla sağlık konusunda daha fazla mücadele edeceğiniz bir dönem başlıyor. Bağırsak, mide sorunları ve hazımsızlık sizi en fazla zorlayacak alanlar olacak. Bu süreçte yediğinize içtiğinize mutlaka dikkat etmelisiniz. 10 Eylül’den itibaren sağlığınızla ilgili konularda çok güzel gelişmeler içine girebilirsiniz.