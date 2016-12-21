2017 sakal modasına hazır olun

21 Aralık 2016 Çarşamba, 11:02:15 | Güncelleme: 15:21:37
Yeni yılın, yeni sakal modalarına bakarken, aynı zamanda yüz tipinize uygun olup olmadığını da göreceksiniz. İşte GQ dergisine göre 2017 yılının sakal ve bıyık modelleri...
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Hugh Jackman - Kurt adam stili
Yuvarlak ve ya kareli yüz şekliniz varsa, kurt adam tarzı tam size göre.
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Drake tarzı
İster yuvarlak yüzlü olun ister kareli ister oval, Drake'in kullandığı bu sakal tipi her yüz şekline uygun.
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Aaron Taylor-Johnson tarzı
Yuvarlak ya da kare şekilli yüzler için oldukça uygun bir model.
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Robert Downey Jr tarzı
Dar çeneli yüzler, bu sakal modelini kullanabilir.
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Ümit Benan tarzı
Geçtiğimiz senenin yaygın kullanılan modellerinden uzun sakal, gelecek seneye de damga vuracak. Ancak her yüz tipine yakışmayacağını da belirtelim. Özellikle, üçgen, ters üçgen, oval ve elmas şekilli yüzler için önerilir.
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Halit Ergenç modeli
Elmacık kemikleri pek belli olmayan, oval ve kare yüz şekilleri için uygundur.
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Johnny Depp tarzı
Dar çeneli yüze sahip olanlar, hiç düşünmeden Johnny Depp sakalını bırakabilirsiniz.
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T.J Miller tarzı
Değişik bir sakal tarzı olsa da oldukça yaygınlaşacağa benziyor. Oval ve kare yüz şekline sahip olanlar kullanabilir.
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Scott Disick tarzı
Az önceki sakal tipine oranla daha yaygın kullanılabilecek bir sakal modeliyle karşı karşıyayız. Oval ve kare yüz şekline sahip olanlar, hiç tereddüt etmeden tercih edebilir.
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James Franco - 70'ler modası
Nostalji, sakal modasına da sıçradı. Bu 70'ler bıyığı, ince dudağa sahip olanlar için önerilir.
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Brad Pitt tarzı
Kalın dudaklılar bu sakal tipi tam size göre...
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Leonardo Di Caprio tarzı
Leonardo Di Caprio'nun yıllardır değişmeyen sakalını, kare ve oval yüz şekliniz varsa, kullanabilirsiniz.
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George Clooney tarzı
Sakal ya da bıyıkla uğraşamam diyorsanız, George Clooney modası tam da size göre. Ayrıca, her dudak, yüz ve çene tipine uygun