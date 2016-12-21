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2017 sakal modasına hazır olun

21 Aralık 2016 Çarşamba, 11:02:15

Yeni yılın, yeni sakal modalarına bakarken, aynı zamanda yüz tipinize uygun olup olmadığını da göreceksiniz. İşte GQ dergisine göre 2017 yılının sakal ve bıyık modelleri...

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    Hugh Jackman - Kurt adam stili

    Yuvarlak ve ya kareli yüz şekliniz varsa, kurt adam tarzı tam size göre.

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    Drake tarzı

    İster yuvarlak yüzlü olun ister kareli ister oval, Drake'in kullandığı bu sakal tipi her yüz şekline uygun.

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    Aaron Taylor-Johnson tarzı

    Yuvarlak ya da kare şekilli yüzler için oldukça uygun bir model.

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