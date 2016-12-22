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Hande Kazanova
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (22 Aralık 2016)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

22 Aralık 2016 Perşembe, 06:26:07 Güncelleme: 09:05:18

Bugün Ay, Terazi burcunda. Boşaltım sistemimiz uyarılıyor. Özellikle öğleden sonra bol su tüketmek faydalı olacak. Kalça, mesane ve böbrek hassas olabilir. Bedenimiz yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebilir. İkili ilişkiler önem kazanıyor. İlişkilerimizde dengeyi sağlamak önemli olabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özel hayatınızda duygularınızı göstermekte zorlanabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın sizi anlamadığı hissine kapılabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çalışıyorsanız, bugün iş hayatınızda çok şanslı etkiler altında olacaksınız. Geleceğinize yönelik olumlu bir dönem içindesiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi şanslı ve mutlu hissedeceğiniz bir gün olabilir. Çocuklarınızla ilgili konularda yeni sorumluluklar devreye girebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz kişiyle düşünceleriniz bugün bir olmayacak. Ailenize veya ev hayatınıza dayalı sorumluluklarınız için harekete geçin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Özel hayatınızda veya iş alanlarınızda güzel haberler alabilirsiniz. Yakın çevrenizle yapılacak planlar gününüze renk katabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiklerinize dair harcamalarınızda gerçekçi davranmaya özen gösterin. Eğlenceli ortamlarda gözler sizin üzerinizde olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygularınızı istediğiniz alanlara kanalize etmelisiniz. Sizi harekete geçirecek insanlarla işbirliği içerisine girmekten korkmayın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmişi anmak ön plana çıkabilir. Enerjinizi ailevi konulara yönlendirebilirsiniz. Yakın çevrenizle yaşanacak anlaşmazlıklara dikkat edin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, parasal uğraşlarınız ön planda ama siz daha çok dostlarınıza kanalize olmak isteyebilirsiniz. Biraz gezip eğlenmelisiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi iletişim halinde olacağınız insanlar arasında çok iyi hissedeceksiniz. İnsanlardan takdir toplamaya ihtiyacınız var.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda güzel etkileşimler olacak. Farklı ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Temiz hava almaya ihtiyacınız var.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanıyor ve siz kendinizi şanslı hissediyorsunuz. Arkadaşlarınıza empatiyle yaklaşmalısınız.

Hande KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

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