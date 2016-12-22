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Şans Topu sonuçları
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Şans Topu sonuçları (21 Aralık 2016)

21 Aralık 2016 Şans Topu sonuçları MPİ tarafından açıklandı. Şans Topu'nun 810'ncu hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 318 bin 6 lira 58 kuruş haftaya devretti

22 Aralık 2016 Perşembe, 08:54:42 Güncelleme: 08:58:17

21 Aralık 2016 Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 378 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 222 kişi 304 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 878 kişi 31 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 650 kişi 20 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 525 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 51 bin 637 kişi 6 lira 20'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 171 bin 886 kişi de 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

21 ARALIK 2016 ŞANS TOPU SONUÇLARI: 8, 20, 23, 27, 32 ve artı 11

 

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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