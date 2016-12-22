Yeni kimlik kartları, vatandaşların hemen hemen tüm bilgilerinin tek bir kartta toplanması için üretilen ve dağıtımına başlanan çipli nüfus cüzdanlarıdır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada pilot olan 10 ilde yeni kimliklerin dağıtımına başlandı. Peki yeni kimlikler ne zaman dağıtılacak? Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? İşte yeni (çipli) kimlikle ilgili tüm detaylar...

YENİ KİMLİKLER NE ZAMAN DAĞITILACAK?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, çipli kimlik kartları dağıtımı için pilot olarak belirlenen 10 ilden Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum ve Erzincan'da geçtiğimiz Ekim ayı itibariyle yeni kimlik kartı başvuruları yapılmaya başlandı.

Diğer pilot şehirler arasında bulunan Adıyaman, Aksaray, Burdur, Uşak ve Yalova'da Kasım ayı sonuna kadar yeni kimlikler dağıtılmaya başlanmıştı.

Geriye kalan 71 şehirde yaşayan vatandaşlar, yeni kimlik kartlarını Ocak 2017 tarihi itibariyle Nüfus Müdürlüğü vasıtasıyla başvuru yaparak edinebilecek. Bu sayede tahmini rakamlara göre 3 yıl içinde tüm nüfus yeni kimlik kartına geçiş yapmış olacak.

YENİ (ÇİPLİ) KİMLİK KARTI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dağıtılacak olan yeni çipli kimlik kartları ile bundan sonra farklı belgeleri veya kartları taşımanıza gerek kalmayacak. Uygulanacak olan tek kart - tek şifre sistemiyle de aynı zamanda sahtecilik de ortadan kalkmış olacak.

Vatandaşların tüm bilgileri tek bir kartta birleşecek ve internetin bulunduğu her yerden e-Devlet hizmetlerine kimlik kartı ile erişim sağlanabilecek.

Öte yandan yeni kimlik kartları sayesinde vize muafiyeti olan ülkelere yapılan seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılması mümkün olacak.

Kimlik kartları aynı zamanda kamu kurumlarının vatandaşlara yönelik hizmetlerinde iş sürecinin hızlanması için elektronik imza hizmeti de verecek. Böylece kamu kuruluşlarındaki bürokrasi trafiği de azalmış olacak.

Kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerin hak sahipliği denetimi, yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar ortadan kalkacak.