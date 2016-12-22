İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 22 Aralık Perşembe günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (22 ARALIK 2016)
SU KESİNTİSİ OLAN YERLER
İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KUMBURGAZ MAH,YENİMAHALLE,CELALİYE MAH,KAMİLOBA MAH
|Açıklama
|:
|200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2016 - 12:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAHÇELİEVLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÇOBANÇEŞME MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2016 - 09:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYKOZ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YENİ MAHALLE
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2016 - 10:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEŞİKTAŞ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ULUS MAH[AMBARLIDERE MAH]
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2016 - 11:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İNCİRTEPE MAH,İNÖNÜ MAH,YUNUS EMRE MAH,AKŞEMSEDDİN MAH,BALIKYOLU MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2016 - 11:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|EYÜP
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ALİBEYKÖY MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2016 - 11:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|FATİH
|Etkilenen Mahalleler
|:
|RÜSTEMPAŞA MAH,SURURİ MAH,TAHTAKALE MAH,HOBYAR MAH,HOCA PAŞA MAH,MERCAN MAH
|Açıklama
|:
|300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2016 - 11:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KARTAL
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SOĞANLIK YENİ MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2016 - 11:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SARIYER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|RUMELİ HİSARI MAH
|Açıklama
|:
|150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2016 - 11:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANGAZİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ESENTEPE MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2016 - 10:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|TUZLA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TEPEÖREN MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2016 - 11:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ZEYTİNBURNU
|Etkilenen Mahalleler
|:
|NURİPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2016 - 11:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜSKÜDAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÇENGELKÖY MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2016 - 11:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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