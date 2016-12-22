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İstanbul'da sular ne zaman gelecek
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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2016)

İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Konu ile ilgili İSKİ resmi web sitesinde açıklamada bulundu..

22 Aralık 2016 Perşembe, 12:11:07 Güncelleme: 12:14:08

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 22 Aralık Perşembe günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (22 ARALIK 2016)

SU KESİNTİSİ OLAN YERLER

İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;

Arıza Kesinti
İlçe : B.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : KUMBURGAZ MAH,YENİMAHALLE,CELALİYE MAH,KAMİLOBA MAH
Açıklama : 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.12.2016 - 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAHÇELİEVLER
Etkilenen Mahalleler : ÇOBANÇEŞME MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.12.2016 - 09:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : YENİ MAHALLE
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.12.2016 - 10:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalleler : ULUS MAH[AMBARLIDERE MAH]
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.12.2016 - 11:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : İNCİRTEPE MAH,İNÖNÜ MAH,YUNUS EMRE MAH,AKŞEMSEDDİN MAH,BALIKYOLU MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.12.2016 - 11:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : EYÜP
Etkilenen Mahalleler : ALİBEYKÖY MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 22.12.2016 - 11:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : FATİH
Etkilenen Mahalleler : RÜSTEMPAŞA MAH,SURURİ MAH,TAHTAKALE MAH,HOBYAR MAH,HOCA PAŞA MAH,MERCAN MAH
Açıklama : 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.12.2016 - 11:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : KARTAL
Etkilenen Mahalleler : SOĞANLIK YENİ MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 22.12.2016 - 11:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SARIYER
Etkilenen Mahalleler : RUMELİ HİSARI MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.12.2016 - 11:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler : ESENTEPE MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.12.2016 - 10:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : TUZLA
Etkilenen Mahalleler : TEPEÖREN MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.12.2016 - 11:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ZEYTİNBURNU
Etkilenen Mahalleler : NURİPAŞA MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 22.12.2016 - 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : ÇENGELKÖY MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 22.12.2016 - 11:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2016 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
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