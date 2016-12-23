Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (23 Aralık 2016)

Bugün saat 17.32’ye kadar Ay boşlukta olacağından yeniliklerden ziyade bitirilmesi gereken işlerimizin üzerine eğilebiliriz. İyimserliğimiz yüksek olabilir. Akşam saatlerinde Ay, Akrep burcuna geçiyor. Mars’tan alacağı etkilerle istediğimiz konularda harekete geçmemiz kolay olabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özel hayatınızda duygularınızı çoşkulu bir şekilde öne çıkarabilirsiniz. Sosyal çevreniz tarafından destekleneceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş konularında destek görebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla yapacağınız planlarda güzel etkiler altında olabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çocuklarınızla ilgili konularda abartıya kaçma isteğinizi frenlemeye çalışmalısınız. Akşam saatlerinde işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda kafanıza takılanlar iletişiminizde sizi zorluyor. Ev hayatınızda bugün keyfi ve coşkuyu fazlasıyla abartabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda ve iş alanlarınızda sevindirici haberler alabilirsiniz. İş hayatınızda iletişiminize dikkat etmeniz gerekebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda şanslı ve iyimser etkiler altındasınız. Sevdiklerinize dair harcamalarınızda gerçekçi davranmayı elden bırakmayın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygularınızı hayatınızın istediğiniz alanlarına kanalize etmeye özen gösterin. Sizi harekete geçirecek insanlarla işbirliği içine girin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sahip olduklarınızın değerini bilirseniz enerjiniz doğru akacak. Geçmişi anmak ve bazı olayları gözden geçirmek ön plana çıkabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre iletişiminizde iyilikleri ve şansları üzerinize çekebilirsiniz. Sevdiğiniz dostlarınız ve arkadaşlarınızla vakit geçireceksiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim halinde olacağınız insanlar arasında kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Bugün, sahip olduklarınız sizi mutlu edecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Fikirlerinizde olayların derinine inmek öne çıkabilir. Eğitim alanlarınızda şanslısınız. Farklı ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla olan diyaloglarınızda karşı tarafın düşüncelerini küçümsememelisiniz. Planlarınız gerçekleştirilmeyi bekliyor.

Hande KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN