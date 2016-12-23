İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 23 Aralık Cuma günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (23 ARALIK 2016)
SU KESİNTİSİ OLAN YERLER
İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAHÇELİEVLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KOCASİNAN MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|23.12.2016 - 10:30
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAHÇELİEVLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MERKEZ MAHYENİBOSNA
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|23.12.2016 - 10:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAĞCILAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KİRAZLI MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|23.12.2016 - 10:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAŞAKŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BAHÇEŞEHİR 1KISIM MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|23.12.2016 - 10:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MİMAR SİNAN MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|23.12.2016 - 10:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|CEVİZLİ MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|23.12.2016 - 11:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|PENDİK
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YENİMAHALLE,BAHÇELİEVLER MAH
|Açıklama
|:
|150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|23.12.2016 - 10:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SİLİVRİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MİMAR SİNAN SİLİVRİ MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|23.12.2016 - 09:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ŞİLE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YAKA MAH,YAYLALI MAH,OSMANKÖY MAH,TEKEKÖY MAH,YAZIMANAYIR MAH,İSAKÖY MAH,ŞUAYİPLİ MAH,ÇENGİLLİ MAH,İMRENLİ MAH,KARACAKÖY MAH,BOZGOCA MAH,DEĞİRMEN ÇAYIRI MAH,AKÇAKESE MAH,AĞAÇDERE MAH,GÖKSU MAH,KABAKOZ MAH,KARABEYLİ MAH,HACILLI MAH,HASANLI MAH
|Açıklama
|:
|SU ARITMA DAİ.BSK.BAĞLI TESİS.BAKIM VE CALISMALAR
|Başlama Tarihi
|:
|23.12.2016 - 09:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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