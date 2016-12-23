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İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (23 Aralık 2016)

İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Konu ile ilgili İSKİ resmi web sitesinde açıklamada bulundu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

23 Aralık 2016 Cuma, 11:50:57 Güncelleme: 11:54:37

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 23 Aralık Cuma günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (23 ARALIK 2016)

SU KESİNTİSİ OLAN YERLER

İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;

Arıza Kesinti
İlçe : BAHÇELİEVLER
Etkilenen Mahalleler : KOCASİNAN MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 23.12.2016 - 10:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAHÇELİEVLER
Etkilenen Mahalleler : MERKEZ MAHYENİBOSNA
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 23.12.2016 - 10:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAĞCILAR
Etkilenen Mahalleler : KİRAZLI MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 23.12.2016 - 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : BAHÇEŞEHİR 1KISIM MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 23.12.2016 - 10:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ESENLER
Etkilenen Mahalleler : MİMAR SİNAN MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 23.12.2016 - 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : CEVİZLİ MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 23.12.2016 - 11:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : PENDİK
Etkilenen Mahalleler : YENİMAHALLE,BAHÇELİEVLER MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 23.12.2016 - 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : MİMAR SİNAN SİLİVRİ MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 23.12.2016 - 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ŞİLE
Etkilenen Mahalleler : YAKA MAH,YAYLALI MAH,OSMANKÖY MAH,TEKEKÖY MAH,YAZIMANAYIR MAH,İSAKÖY MAH,ŞUAYİPLİ MAH,ÇENGİLLİ MAH,İMRENLİ MAH,KARACAKÖY MAH,BOZGOCA MAH,DEĞİRMEN ÇAYIRI MAH,AKÇAKESE MAH,AĞAÇDERE MAH,GÖKSU MAH,KABAKOZ MAH,KARABEYLİ MAH,HACILLI MAH,HASANLI MAH
Açıklama : SU ARITMA DAİ.BSK.BAĞLI TESİS.BAKIM VE CALISMALAR
Başlama Tarihi : 23.12.2016 - 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2016 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
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