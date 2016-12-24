Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (24 Aralık 2016)

Bugün ve yarın Ay, Akrep burcunda dolaşacak. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. İçsel huzur ve meditasyona yönelmeli, rüyalarımızı es geçmemeliyiz. İlişkilerimizde bazı konular kafamıza takılabil

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinizi zora sokmayın. İş alanlarınıza kanalize edeceğiniz para konularında şans sizden yana.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özel hayatınızda sorumluluklarınızla hareket edeceksiniz. İstediğiniz bir eğitim veya seyahat fırsatı gündeme gelebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tamamlamanız gereken işleriniz için harekete geçebilirsiniz. Ortaklaşa para konularında alacağınızhaberler yüzünüzü güldürebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayata aşkla ama sorumluluklarınızı bilerek bakacaksınız. Bugün, önemli işlerinizde yaratıcılığınız devreye girmeye başlayacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aile ortamınızda yapılması gerekenlere odaklanabilirsiniz. Ortaklaşa para konularında olumlu sonuçlara varabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle olan işlerinizde önemli sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Aşk hayatınızda sevdiğiniz insanı etkilemeniz kolay olacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para konuları gündeminizde olacak. Ekonomik davranmak işinize yarayabilir. Aile ortamlarınızda etkili konuşmalar devrede olabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel istekleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Duyacaklarınız karşısında heyecanınız artabilir. Çevreniz sizi destekleyecek.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bazı konuları kafanıza gereğinden fazla takabilirsiniz. Para konularında ve iletişime dayalı işlerinizde şanslısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz aktif olacak. Davetlerde sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Etkili gücünüzü iş alanlarınıza yoğunlaştırmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çalışmıyorsanız göz önünde olmaktan keyif alacaksınız. Yazma ve bir şeyler yaratma isteğiniz bugünlerde yüksek olabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişik ortamlardan fayda sağlayacaksınız. Gruplar içinde, arkadaş ortamlarınızda önemli konuşmalar gündeme gelebilir.

Hande KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN