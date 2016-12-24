Yılbaşı partisi için makyaj önerileri

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Karıştırma fırçanızla iyice dağıtın. Göz kapağınızın bitiş noktasına koyu füme ya da gri farla birkaç kez dokunup tekrar karıştırma fırçanızla içe doğru dağıtın. Çikolata rengi farınızla gözaltına ince bir çizgi çekip bu sefer serçe parmağınızla dışa doğru dağıtın. Gözbebeğinizin olduğu bölgeden itibaren altın sarısı ya da beyaz sim ya da parlak bir farla ışıltı verin.