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Yılbaşı partisi için makyaj önerileri

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:23:16

Katılacağınız partide dertlerinizden uzaklaşıp güzel bir akşam geçirmek için her detayı düşünmelisiniz. Onlardan biri de makyaj. Ünlü yıldız Margot Robbie’nin tarzına ne dersiniz?

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    Yılbaşı demek parti demek. Gideceğiniz partiyi ve giyeceğiniz kıyafeti seçtiyseniz hanımlar, sıra en önemli ve son dokunuşta, makyajda. Makyaj dünyasına yeni girmiş biri olarak bu yıl dikkat çekici modelleri sizin için keşfettim ve yazdım. 

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    Ama önce bir tercih yapmanız gerek; gözler mi ön planda olacak yoksa dudaklar mı? Yoksa tam parti kızı olacak kadar cesur musunuz? Kararınızı verdiyseniz, makyaj fırçalarınızı hazırlayın!

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    DUDAKLAR ÖN PLANDA

    Bu makyaj modelini dudağınız çok inceyse bir daha düşünün... Yüz makyajınızda her zamanki ürünlerinizi kullanın ama elmacık kemikleriniz ve alnınıza biraz daha parıltı sağlayın. Nemlendirici sürmeden sakın makyaja başlamayın. Ten renginden iki ton koyu bir göz farını astar olarak sürdüğünüz açık renk farın üstüne uygulayın. 

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