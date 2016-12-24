Yılbaşı partisi için makyaj önerileri

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:23:16 | Güncelleme: 12:40:13
Katılacağınız partide dertlerinizden uzaklaşıp güzel bir akşam geçirmek için her detayı düşünmelisiniz. Onlardan biri de makyaj. Ünlü yıldız Margot Robbie’nin tarzına ne dersiniz?
1
1|14
Yılbaşı demek parti demek. Gideceğiniz partiyi ve giyeceğiniz kıyafeti seçtiyseniz hanımlar, sıra en önemli ve son dokunuşta, makyajda. Makyaj dünyasına yeni girmiş biri olarak bu yıl dikkat çekici modelleri sizin için keşfettim ve yazdım.
2
2|14
Ama önce bir tercih yapmanız gerek; gözler mi ön planda olacak yoksa dudaklar mı? Yoksa tam parti kızı olacak kadar cesur musunuz? Kararınızı verdiyseniz, makyaj fırçalarınızı hazırlayın!
3
3|14
DUDAKLAR ÖN PLANDA
Bu makyaj modelini dudağınız çok inceyse bir daha düşünün... Yüz makyajınızda her zamanki ürünlerinizi kullanın ama elmacık kemikleriniz ve alnınıza biraz daha parıltı sağlayın. Nemlendirici sürmeden sakın makyaja başlamayın. Ten renginden iki ton koyu bir göz farını astar olarak sürdüğünüz açık renk farın üstüne uygulayın.
HABERİN DEVAMI
4
4|14
Uzun far fırçanızla sadece katlama yerine sürüp karıştırma fırçasıyla iyice dağıtın. Kalem yerine jel ya da sıvı bir göz kalemi seçerseniz partide akma problemiyle uğraşmazsınız. Parlak kahve ya da füme tercihiniz olsun ve iki göz kapağınıza da mutlaka eşit sürün!
5
5|14
Takma kirpik şart ama kullanmayı sevmiyorsanız üst ve alt kirpiklerinize dolgunlaştıran rimellerden sürüp açığı kapatabilirsiniz. Kaşlarınızı tarayın, açıkları kapatın. Öncelikle kalıcı, mat bir kırmızı ruju tercihen dudak fırçasıyla sürün.
6
6|14
Ne kadar kolaylık olduğunu anlayınca vazgeçemezsiniz. Ardından altın sarısı simli parlatıcınızı dudaklarınızın iç çerçevesine yakın sürün, sonra kenarlara bir kat daha kırmızı ruj... Son olarak dudak kıvrımınıza biraz highlighter sürüp fırçayla kıvrımı iyice belli edecek şekilde dağıtın.
HABERİN DEVAMI
7
7|14
GÖZLERDE İDDİA SEVİYORSANIZ
Smoke eye far paleti mutlaka gerekli. Yoksa birbirine yakın tonları toplayın. Böyle bir göz makyajı profesyonel fırçalar olmadan yapmak çok zor, bilginize. Astar olarak sürdüğünüz açık kahve tonunu, bakır ve çikolata rengi farlarla tamamlayın.
8
8|14
Karıştırma fırçanızla iyice dağıtın. Göz kapağınızın bitiş noktasına koyu füme ya da gri farla birkaç kez dokunup tekrar karıştırma fırçanızla içe doğru dağıtın. Çikolata rengi farınızla gözaltına ince bir çizgi çekip bu sefer serçe parmağınızla dışa doğru dağıtın. Gözbebeğinizin olduğu bölgeden itibaren altın sarısı ya da beyaz sim ya da parlak bir farla ışıltı verin.
9
9|14
Kaşınızın altına biraz highlighter geçerek oval duruşunu sağlamlaştırabilirsiniz. Takma kirpik tercih ediyorsanız kalemden önce takın. Ardından siyah göz kalemiyle gözünüzün üstünü ve içini boyayın. Gözler ‘smoke’ olunca dudaklar daha doğal olursa çok abartılı durmaz.
HABERİN DEVAMI
10
10|14
HEY, PARTİ KIZI SEN BURAYA!
Bu modeli jel farlarla halledebilirsiniz. Yılbaşına en uygun renk kırmızı. Kaşınızı tarayıp düzelttikten sonra fırçayla kırmızıyla boyayın. Çizgiden çok taşırmamaya dikkat edin, bu renkte yamukluk hemen göze çarpar.
11
11|14
Göz kapağınıza parlak astarınızı sürdükten sonra koyu beyaz bir göz kalemi sürün. Bir kulak pamuğuna makyaj temizleyicisi damlatın, kırmızı çizgiler yapacağınız bölümleri yavaşça temizleyin.
12
12|14
Ardından çizgiler ve siyah kalem, rimel... Şekil çizmek istemiyorsanız sadece pulları kirpikte kullandığınız yapıştırıcıyla yapıştırabilirsiniz. İşi daha da büyütmek istiyorsanız göz kapağınızla kaşınızın arasını tamamen seçeceğiniz bir simli jel farla kaplayın.
HABERİN DEVAMI
13
13|14
Ayrıca...
Yılbaşı kırmızıyla özdeşleşmiş olabilir ama kırmızı makyajda zor bir renk. Önemli olan size yakışanı bulmak, Noel anne olmak değil. Saçlarınızın modeline göre alnınızı aydınlatmayı unutmayın!
14
14|14
Jel farlar daha kalıcı, hayat kurtarır. Böyle bir partide makyajınızda simden uzak durduysanız ojenizi ışıltılı seçebilirsiniz. Bu ara mat simli ojeler trend.