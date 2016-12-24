Yeni yıla formda girmek için tüyolar

16 | 19

Düzenli uyumaya özen gösterin, en az 7 saat uyuyun. Çünkü uzmanlar kilo kaybı için önemli olan hormonal değişimlerin gece uyku saatlerinde olduğunu ve bu değişimlerin gün boyu iştah durumunuzu bile etkilediğini savunuyor. Özellikle de 23.00- 06.00 saatleri arasında uyumak önemli.