Yeni yıla formda girmek için tüyolar

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:54:15 | Güncelleme: 14:43:10
HABERTURK.COM
Yılbaşı gecesi aylardır hayalini kurduğunuz o elbiseyi giyeceksiniz ama ufak bir sorun var: Elbiseye sığmıyorsunuz. Hemen telaşlanmayın. Çok geç kaldınız
sayılmaz, önünüzde koca 1 hafta var. İşte size yeni yıla formda girmek için basit ama işe yarayan tüyolar...
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Yılbaşı gecesinde formda görünmeyi kim istemez ki? Ancak fazlalıkları olanlardansanız eminim bu durum canınızı sıkıyordur. “Zararın neresinden dönsek kârdır” deyin ve hemen şimdi 1 haftalık yılbaşı diyetine başlayın.
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Dengeli beslenir, vücudunuzu dirençsiz bırakmaz ve hayatınıza hareket katarsanız 2 kilo bile vermeniz mümkün. En önemli şartı unutmayın: Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineralleri dengeli bir şekilde almak şart!
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Kilo vermeyi hızlandırmak için kırmızıbiber, pul biber, kekik, zencefil gibi baharatlarla metabolizmanızı hızlandırın. 1 hafta boyunca yemeklerinize ve salatalarınıza bol bol ekleyin.
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En azından bu hafta tatlı tüketimine son veriyoruz. Tatlı krizlerinin önüne geçmek için suyunuza tarçın çubuğu atın.
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2 litre su içerek vücudunuzdaki ödemi atıp daha ince gözükebileceğinizi unutmayın. Her gün 2 fincan yeşil çay tüketin.
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Açlık krizlerinizde yemek yemek yerine şeker ve süt tozu katmamak şartıyla kahve tüketin.
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Karmaşık karbonhidratlar tüketin. Liften zengin diyetin gıdaların sindirilmesinde ve özümsenmesinde çok önemli bir rol oynadığını unutmayın
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Salata ve sebze ağırlıkta beslenin. Salatalara 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave etmeyi unutmayın.
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Mutlaka bu hafta hareket edin, en azından tempolu yürüyüşler yapın ve hayatınızdan asansörü çıkarın!
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Her gün küçük bir kase zerdeçal ve zencefilli yoğurtla tüketin. Ananas gibi ödem attırıcı besinlerden faydalanın.
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Aklınızı çelecek çikolata, kurabiye gibi ürünleri mutfağınızdan uzaklaştırın, sizi yoldan çıkaracak potansiyeldeki arkadaşlarınızla bu hafta görüşmeyin.
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Yemek yemeden önce 1 bardak su ile doygunluk hissinizi artırın. Porsiyonlarınızı küçültün.
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Ceviz, fındık ve kuru kayısıyla yapılan ara öğünler sayesinde ana öğünlerde gözünüzün dönmesine engel olun ve aldığınız kalorileri azaltın.
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Muhtemelen yılbaşı sofranızda epey olacak ama öncesinde abur cuburdan uzak durmak için öğün atlamamaya özen gösterin.
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Sık ama az beslenin, abur cubur yerine ufak domates ya da salatalık yiyin.
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Düzenli uyumaya özen gösterin, en az 7 saat uyuyun. Çünkü uzmanlar kilo kaybı için önemli olan hormonal değişimlerin gece uyku saatlerinde olduğunu ve bu değişimlerin gün boyu iştah durumunuzu bile etkilediğini savunuyor. Özellikle de 23.00- 06.00 saatleri arasında uyumak önemli.
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Partiden önce evi spor salonuna çevirin!
Evinizde 1 litrelik su şişeleriyle kol antrenmanı yapabilir, sandalyeyle kalça ve bacaklarınızı sıkıştırabilirsiniz.
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Body weight squat yani çömelme hareketi ve pushup yani şınav gibi hareketlerle evinizde yılbaşı öncesi tüm vücudunuzu çalıştırmak ve kalori yakmak mümkün.
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Bunları da unutmayın!
Yılbaşı gecesi mutfağın şefi sizseniz yemek hazırlarken ağzınıza bir sakız atın.
Partiye sakın gün boyu kendinizi aç bırakarak katılmayın. Öncesinde midenizi frenleyecek bir şeyler atıştırmış olun.
Aç karnına alkol tüketmeyin.
Çok hızlı yemek yemeyin. İkramlar ve ısrarlar karşısında iradenize sahip olun ve kibarca “Hayır” demeyi bilin.