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Yeni yıla formda girmek için tüyolar

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:54:15 HABERTURK.COM

Yılbaşı gecesi aylardır hayalini kurduğunuz o elbiseyi giyeceksiniz ama ufak bir sorun var: Elbiseye sığmıyorsunuz. Hemen telaşlanmayın. Çok geç kaldınız sayılmaz, önünüzde koca 1 hafta var. İşte size yeni yıla formda girmek için basit ama işe yarayan tüyolar...

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    Yılbaşı gecesinde formda görünmeyi kim istemez ki? Ancak fazlalıkları olanlardansanız eminim bu durum canınızı sıkıyordur. “Zararın neresinden dönsek kârdır” deyin ve hemen şimdi 1 haftalık yılbaşı diyetine başlayın.

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    Dengeli beslenir, vücudunuzu dirençsiz bırakmaz ve hayatınıza hareket katarsanız 2 kilo bile vermeniz mümkün. En önemli şartı unutmayın: Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineralleri dengeli bir şekilde almak şart!

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    Kilo vermeyi hızlandırmak için kırmızıbiber, pul biber, kekik, zencefil gibi baharatlarla metabolizmanızı hızlandırın. 1 hafta boyunca yemeklerinize ve salatalarınıza bol bol ekleyin.

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