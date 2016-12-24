İşte Türklere özel ince belli, içli köfteli dansözlü emojiler!

Dünya genelinde günde 6 milyar emojinin paylaşıldığı mesajlaşma platformlarında Türk kullanıcılar için özel emoji klavyesi geliştirildi. En çok "nazar boncuğu" ikonunun kullanıldığı uygulamada; "simit", "sucuklu yumurta", "çeyrek altın", "çay", "Türk kahvesi" ve "baba figürü" gibi 450'yi aşkın ikon yer alıyor. Sosyal paylaşım ağlarında mesajlaşma amacıyla oluşturulan platformlarda farklı tepkileri ifade etmek için kullanılan emojilere (sanalda kişinin ifade yansıtması) bir yenisi daha eklendi.
Günlük 6 milyar emojinin paylaşıldığı dünyada, Türk kullanıcılar için yeni bir emoji klavyesi tasarlayan ve çalışmalarını Amerika'nın Los Angeles kentinde devam ettiren 31 yaşındaki girişimci Deniz Hotamışlıgil, uygulamanın Türkiye'nin ilk yerel emoji klavyesi olduğunu belirtti.
Türkçe mesajlaşmalarda karşı tarafa verilmek istenen duyguları tam olarak anlatan emojilere gereksinim duyulması üzerine fikrin ortaya çıktığını dile getiren Hotamışlıgil, "Uygulamanın tasarımları ve çizgileri bana ait. Yazılım ve teknolojisini ise dünyaca bilinen pek çok uygulamayı yazan bir ekip üstlendi. 10 kişilik ekibin yarısı, aralarında Amerikalıların da bulunduğu yabancılardan oluşuyor." diye konuştu.
Nazar boncuğu ikonunun Türk ve yabancı kullanıcılar arasında en çok tercih edilen ikon olduğunu belirten Hotamışlıgil, en çok talep gören diğer ikonları ise şöyle sıraladı: "Sultanahmet Camisi, baba, anne, gelin, damat, sünnetli çocuk, polis, asker, cezve, kazma, arkasından su dökmek, darbuka, çay, bıyıklı, gülen ve şaşırmış adam, vapur, simit, sucuklu yumurta ve gol ikonu."