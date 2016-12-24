İşte Türklere özel ince belli, içli köfteli dansözlü emojiler!

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Günlük 6 milyar emojinin paylaşıldığı dünyada, Türk kullanıcılar için yeni bir emoji klavyesi tasarlayan ve çalışmalarını Amerika'nın Los Angeles kentinde devam ettiren 31 yaşındaki girişimci Deniz Hotamışlıgil, uygulamanın Türkiye'nin ilk yerel emoji klavyesi olduğunu belirtti.

Türkçe mesajlaşmalarda karşı tarafa verilmek istenen duyguları tam olarak anlatan emojilere gereksinim duyulması üzerine fikrin ortaya çıktığını dile getiren Hotamışlıgil, "Uygulamanın tasarımları ve çizgileri bana ait. Yazılım ve teknolojisini ise dünyaca bilinen pek çok uygulamayı yazan bir ekip üstlendi. 10 kişilik ekibin yarısı, aralarında Amerikalıların da bulunduğu yabancılardan oluşuyor." diye konuştu.