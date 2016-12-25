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Sayısal Loto sonuçları
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Sayısal Loto sonuçları (24 Aralık 2016)

24 Aralık 2016 Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından açıklandı. Sayısal Loto'nun 1050'nci hafta çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen olmadı, 1 milyon 613 bin 203 lira 24 kuruş devretti

25 Aralık 2016 Pazar, 09:26:58 Güncelleme: 09:33:13

24 Aralık 2016 Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. MPİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen olmadı, 1 milyon 613 bin 203 lira 24 kuruş devretti. 5 bilen 82 kişi 8 bin 285 lira 55'er kuruş, 4 bilen 5 bin 988 kişi 85 lira 85'er kuruş, 3 bilen 117 bin 916 kişi 12 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

24 ARALIK 2016 SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 8, 10, 33, 46, 48, 49

 

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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