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YAŞAM

Oylat mağarasına bir metre karda giren turistler terliyor

25 Aralık 2016 Pazar, 10:51:57 İHA

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    Bursa'nın İnegöl ilçesinin kaplıca merkezi Oylat'ta bulunan mağaraya dondurucu soğukta girenler terliyor.

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    Türkiye genelinde işletmeye açılan 17 mağara arasında büyüklük bakımından üçüncü sırada yer alan Oylat mağarası, 720 metre uzunluğa ve 7-8 metre yüksekliğe sahip. 

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    Sarkıt ve dikitleriyle hayranlık uyandıran Oylat mağarası, kışın en soğuk günlerde bile ziyaret edenleri terletiyor. 

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