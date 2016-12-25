YAŞAM
Oylat mağarasına bir metre karda giren turistler terliyor
25 Aralık 2016 Pazar, 10:51:57 | Güncelleme: 10:58:05
İHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinin kaplıca merkezi Oylat'ta bulunan mağaraya dondurucu soğukta girenler terliyor.
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Türkiye genelinde işletmeye açılan 17 mağara arasında büyüklük bakımından üçüncü sırada yer alan Oylat mağarası, 720 metre uzunluğa ve 7-8 metre yüksekliğe sahip.
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Sarkıt ve dikitleriyle hayranlık uyandıran Oylat mağarası, kışın en soğuk günlerde bile ziyaret edenleri terletiyor.
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Birbirine bağlı iki kattan oluşan mağara menderesli bir profile sahip.
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Girişten büyük çöküntü salonuna kadar olan bölümde dar galeriler bulunan ışıklandırmalı mağara, turistlerin daha rahat gezebilmesi için galvanizden en tepeye kadar merdivenlerle döşenmiş.
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Yarasa sesleri mağarayı gezerken insana fantastik bir duygu yaşatıyor.
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Birbirinden farklı gelişim ve meteorolojik özelliklere sahip mağarada zengin bir canlı topluluğu yaşıyor.
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Eksinin altındaki sıcaklıkta ve dışarıda 1 metreyi bulan karda mağarayı ziyaret edenler, içerideki sıcaklık sebebiyle terliyor.
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Mağarada hava sıcaklığının yaz kış aynı olduğu öğrenildi. Soğukta mağaraya giren ziyaretçiler buram buram terliyor.
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Turistler, "Karda mağarayı ziyaret ettik. Dışarısı çok soğuk olmasına rağmen mağaraya girdiğimiz terliyoruz.
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Sarkıtlar çok güzel. Bu mağaradan çok etkilendik. Herkesin bu mağarayı ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz" dedi.
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