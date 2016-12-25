Antalyalılar kış ortasında güneşin keyfini çıkardı
25 Aralık 2016 Pazar, 16:26:57 | Güncelleme: 16:45:41
İHA
Antalyalılar, karla kaplı Beydağlarının eteklerinde denizin ve güneşin tadını çıkardı
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Türkiye'de hava sıcaklıkları sıfırın altında eksiye düşmesine rağmen Antalya'da hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Karla kaplı Beydağlarını eteklerinde denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kar yağışı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi derecelerde seyretmesine rağmen Antalya'da hava sıcaklığından bunalana vatandaşlar Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'na akın etti.
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Antalya'da 3 gün sonra kendisini gösteren güneş hava sıcaklığının 17 dereceye kadar yükselmesine neden oldu. Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece. Güzel havayı değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.
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Yurdun neredeyse tüm kesimlerinde soğuk hava etkisini gösterirken sıcak hava da Antalya'da bazı vatandaşlar denize girerken, bazı vatandaşlar güneşlenmeyi, balık tutmayı, denize taş atmayı, kitap okumayı ve öz çekim yapmayı tercih etti.
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Aynı zamanda sahil kenarında bulunan vatandaşlar denizi seyretmenin yanında Toroslara yağan kar manzarasını da seyretmeyi ihmal etmediler.
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Sabahın ilk saatlerinde Konyaaltı Plajı'nda denize giren 58 yaşındaki Ahmet Karabulut, "Burası bir cennet. Kar da olsa, kış da olsa burada insan her mevsim denize girebiliyor.
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Antalya'mız Türkiye'nin cenneti. Dağlarda karlar var ama bugün hava çok güzel. Denize geldim. Deniz çok güzel. Burada kar kış değişmiyor ve her mevsimde denize girebilirsiniz.
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Ülkenin dört bir yerinde kar yağışı var. Antalya'ya da kar yağdı ama bugün çok güzel bir hava var" dedi.
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Yaz kış denize girdiğini belirten Selahattin Asmalı, "Dışarı da kar var ama deniz suyu sıcaklığı hala çok iyi. Yaz kış denize girmenin sağlığa da faydası var.
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Türkiye cennet gibi bir iklim var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Hazır güneş çıkmışken bundan faydalanmak için denize girmeyi tercih ediyorum" diye konuştu.
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"Milletvekili Akaydın torunu ve gelini ile yürüyüşte"
Gelini Dilek ve 1 yaşındaki torunu Safir ile Konyaaltı Plajı'nda yürüyüş yapan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, "Gelinim ve torunumla uzun bir yürüyüş yapacağız.
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Çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Dağlar üstünde kar kümeleri, hava günlük güneşlik, çarşaf gibi bir deniz, Antalyalılar da baya bir tadını çıkarıyor. Gelinim ve torunumla sanırım eve varıncaya kadar da 4 km yürüyeceğiz" dedi.
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Antalya Milletvekili Akaydın, sıcak havadan dolayı da giymiş olduğu kazağında fazla geldiğini ve her an çıkarabileceğini de sözlerine ekledi.