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Çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Dağlar üstünde kar kümeleri, hava günlük güneşlik, çarşaf gibi bir deniz, Antalyalılar da baya bir tadını çıkarıyor. Gelinim ve torunumla sanırım eve varıncaya kadar da 4 km yürüyeceğiz" dedi.