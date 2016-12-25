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Antalyalılar kış ortasında güneşin keyfini çıkardı

25 Aralık 2016 Pazar, 16:26:57 İHA

Antalyalılar, karla kaplı Beydağlarının eteklerinde denizin ve güneşin tadını çıkardı

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    Türkiye'de hava sıcaklıkları sıfırın altında eksiye düşmesine rağmen Antalya'da hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Karla kaplı Beydağlarını eteklerinde denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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    Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kar yağışı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi derecelerde seyretmesine rağmen Antalya'da hava sıcaklığından bunalana vatandaşlar Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'na akın etti.

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    Antalya'da 3 gün sonra kendisini gösteren güneş hava sıcaklığının 17 dereceye kadar yükselmesine neden oldu. Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece. Güzel havayı değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

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