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Hamsi festivali
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4 ton hamsi dağıtıldı!

Ümraniye'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hamsi ve Kültür Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Dev ızgaralarda pişirilen balıkların tadına bakmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluştururken, Karadenizli bir kadın hamsiyi çiğ olarak tüketti

25 Aralık 2016 Pazar, 17:03:26 Güncelleme: 26 Aralık 2016 Pazartesi, 09:14:39

Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye Rizeliler Derneğinin beraber düzenlediği 4'üncü Hamsi ve Kültür Festivali, Şehitler Meydanı'nda yapıldı. Festivalde 4 ton hamsi, dev ızgaralarda pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Binlece vatandaş hamsi alabilmek için dakikalarca sırada bekledi. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da ızgaranın başına geçerek vatandaşlara hamsi dağıttı.

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan, "Ümraniye Şehitler Meydanı burası. Bugün bir etkinliğe ev sahipliği yapılıyor. Daha önce Ümraniye Belediyesi ve Rizeliler Derneği olarak 3 kez gerçekleştirmiştik. Bu 4'üncüsü, daha öncekilerin ismi Hamsi ve Horon Festivali'ydi. Ülkemizin içinde bulunduğu malum durum şehitlerimizin gölgesinde milli mücadelemizin devam ettiği bu zor şartlarda horon etkinliğini kültür etkinliğine çevirdik. Amacımız birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu tüm dünyaya göstermektir. Biz Ümraniye'de birliğimizi ve beraberliğimizi bu şekilde göstermeye çalışıyoruz. Hamsi ortak değerlerimizden birisidir" dedi.

Ümraniye Rizeliler Derneği Başkanı Necmettin Birinci ise, "Bugün burada Ümraniye'de Şehitler Meydanı'nda Ümraniye Rizeliler Derneği ve belediyemizle beraber tonlarca hamsiyle vatandaşlarımıza hitap edecek bir festival yapıyoruz. Bu yıl 4'üncüsünü yapıyoruz. Hamsinin lezzetini, güzelliğini vatandaşlarımızla beraber yaşayacağız. Tabi hamsi bereket demek, bugün de burada görüyorsunuz. Hem mangallarda hem de kazanlarda pişiriyoruz. Vatandaşlarımıza tonlarca hamsiyi hava kararıncaya kadar ikram etmeye çalışacağız. Biz milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde bu meydanlara akın etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

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