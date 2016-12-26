Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (26 Aralık 2016)

Haftaya Ay, Yay burcundayken dış ortamlara odaklanarak başlıyoruz. Jüpiter-Uranüs karşıtlığıyla değişim yaşayacağımız alanlarda abartılı davranışlar ortaya çıkacak. Perşembe günü Oğlak burcunda oluşacak yeniay, işle ilgili başlangıçları destekleyebilir. Yeni yıla Ay, Kova burcundayken giriyoruz. Pazar günü enerjimiz düşük olabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta başı, hayatınızdaki değişimler abartılı bir coşkuyla karşınıza gelebilir. Özel hayatınızda olumlu gelişmeler olacak.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda bazı gerginlikler oluşabilir. Ruhunuzdaki değişimleri karşınıza çıkan iş fırsatlarıyla veya deneyimleriyle fark edeceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz ve özel hayatınız arasındaki dengeyi iyi sağlayın. Mutluluğunuz, sosyal ortamlarda abartılı davranmanıza yol açabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızdaki çoğu şeyin iyi gidiyor olması, işinizde çok kolay tepki vermenize neden olabilir. Diplomasiyi göz ardı etmeyin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özgürlüğünüze düşkün yapınızı özellikle dış ortamlarda ön plana çıkarabilirsiniz. İnsanlara çok kolay ve aşırı tepki verebilirsiniz

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda beklenmedik durumlar oluşabilir. Bu, biraz da abartılı tavırlarla devreye girebilir- Hareketlerinize dikkat etmelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çok çabuk tepki vermeye meyilli olacaksınız. Üzerinizdeki şans rüzgârı, ilişkilerinizdeki sıkıntılara kolay tepki vermenize yol açabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki beklenmedik durumların size yaradığını görebilirsiniz. Her şeyi kafanıza göre yapmamaya özen göstermelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevreniz size çok büyük fırsatlar sunabilir. Yakın çevrenizden bir insanla aranızda bir elektriklenme söz konusu olabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki fırsatlar aile yaşantınızda abartılı davranışlara sebep olabilir. Aileniz ve işiniz arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrelerde güzel bağlantılı işler karşınıza gelebilir. Daha önceden konuşulmuş işleri halledip bir seyahat kararı alabilirsiniz

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda abartılı davranışlardan uzak durun. Ani şanslar yakalayacaksınız. Bugün, duygusal çıkışlarınız ön planda olacak.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN