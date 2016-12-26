Yılbaşında dışarıda olamayanlar ve yeni yıla ailesiyle evde girmek isteyenler, genelde evlerinde arkadaşlarıyla veya akrabalarıyla oyun oynayarak yeni yıla eğlenceli bir şekilde girer. Peki yılbaşında evde oynanabilecek oyunlar nelerdir? İşte yılbaşına özel evde oynayabileceğiniz masa oyunları...
TOMBALA
Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez olan oyunu Tombala, her yaştan herkesin oynayabileceği kolaylıkta olan ve toplu bir şekilde eğlenmenizi sağlayabilecek oyunlar arasındadır. Yılbaşı gecesi için kadronuz genişse, efsane tombala oyunu tam sizlik!
KIZMA BİRADER
Oyun tahtasına hapsedilen 4 adet piyonu rakiplerinizden önce oyun tahtasının ortasındaki belirli alana taşıyabilecek misiniz? Kalede bulunan tüm piyonlarınızı rakiplerinizden önce ortaya taşıyın! Kızma Birader, yılbaşı gecesi eğlencesi için sizi bekliyor.
TABU
Tabu'da yasaklı kelimeleri söylemeden, elinizdeki kartta yazan kelimeyi anlatabilecek misiniz? Oluşturacağınız takımlar ile süre bitmeden rakiplerinizden daha fazla kelimeyi anlatın, aman dikkat; yasaklı kelimeyi kullanmak yok!
MONOPOLY
Dünya genelinde oynanan ve hemen hemen herkesin sevdiği bir oyun haline gelen emlak oyunu Monopoly'de, paranızı yatırıma en uygun şehirlerde kullanın ve zengin olun! Unutmayın; hedefiniz rakiplerinizi geçerek milyarder olmak!
JENGA
Yüksek adrenalin, heyecan ve eğlencenin bir arada bulunduğu Jenga'da dengeleri koruyabilecek misiniz? 60 adet kule halindeki bloklardan tahtaları çekerek kuleyi yıkmamaya çalışın. Dikkat, kuleyi deviren oyunu kaybeder.
SCRABBLE
Dünya nın en iyi kelime oyunlarından olarak gösterilen Scrabble ile beyin fırtınası yapmaya hazır mısınız? En uzun ve anlamlı kelimeleri yazan puanları toplar ve oyunu kazanır. Eğer kelime dağarcığınıza güveniyorsanız, Scrabble tam sizlik!
UNO
Kullanacağınız taktikler ile rakiplerinizden önce elinizdeki tüm kartları bitirebilir misiniz? Eğer elinizde son bir kart kaldıysa "UNO" demeyi unutmayın. UNO, yılbaşı için ideal ev oyunlarından birisidir.