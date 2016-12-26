Yılbaşında dışarıda olamayanlar ve yeni yıla ailesiyle evde girmek isteyenler, genelde evlerinde arkadaşlarıyla veya akrabalarıyla oyun oynayarak yeni yıla eğlenceli bir şekilde girer. Peki yılbaşında evde oynanabilecek oyunlar nelerdir? İşte yılbaşına özel evde oynayabileceğiniz masa oyunları...

TOMBALA

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez olan oyunu Tombala, her yaştan herkesin oynayabileceği kolaylıkta olan ve toplu bir şekilde eğlenmenizi sağlayabilecek oyunlar arasındadır. Yılbaşı gecesi için kadronuz genişse, efsane tombala oyunu tam sizlik!

KIZMA BİRADER

Oyun tahtasına hapsedilen 4 adet piyonu rakiplerinizden önce oyun tahtasının ortasındaki belirli alana taşıyabilecek misiniz? Kalede bulunan tüm piyonlarınızı rakiplerinizden önce ortaya taşıyın! Kızma Birader, yılbaşı gecesi eğlencesi için sizi bekliyor.