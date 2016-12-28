Diyanet İşleri Başkanlığı, gelecek yıl hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak adaylara ve kayıt yenileyecek olan adaylara kayıt tarihlerini duyurdu. Peki hac kayıtları nasıl yapılır? Hac kayıtları ne zaman başlıyor?

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri tarafından yapılan duyuruya göre hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak olan hacı adayları 28 Aralık 2016 (bugün) - 6 Ocak 2017 tarihleri arasında kayıtlarını yapabilecek. Daha öncesinden kayıt yapan ve kayıt yenileme işlemi yapacak olan hacı adayları ise 9 Ocak 2017 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında kayıtlarını yenileyebilecek.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, hac için ilk defa kayıt yaptıracaklar ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Hacı adayları daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr veya müftülüklere bizzat müracaat ederek, "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak.

OTOMATİK KAYIT YENİLEME YOK

Önceki yıllarda kayıt yaptıranlar için gerçekleştirilen otomatik kayıt yenileme işlemi bu yıl uygulanmayacak. Kayıt yenileme işlemleri 9-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.

Kayıt yenileyen hacı adayları da http://hac.diyanet.gov.tr veya müftülüklere bizzat müracaat ederek "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yenileyecek.

Kaydını yenilemeyenler 2017 yılı hac kurasına dahil edilmeyecek.

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini, cep telefonlarına gelecek SMS şifresi ile alabilecek. Yetkililer, hacı adaylarını cep telefonu bilgilerini yenilemeleri yönünde uyardı.

"İNŞALLAH ÇIKAR"

Sabah erken saatlerde müftülüklere giderek hac için ön kayıt yaptıranların oldukça heyecanlı oldukları göze çarptı. Görevlilerin verdikleri formları dikkatlice dolduran hacı adayları geçen yıllardan 1 milyon 300 bin kişi beklediğini yine de umutlu olduklarını belirtirken, "İnşallah çıkar" dileğinde bulundu.

1 SAATTE 20'YE YAKIN BAŞVURU

Kayıtların başlaması ile birlikte İstanbul'daki Avcılar Müftülüğü'ne 1 saatte 20'ye yakın başvuru yapıldı. Avcılar Müftüsü Ömer Erden, bu yılki uygulamada bazı değişiklikler olduğunu hatırlatırken, ilk başvuruların ardından 9-31 Ocak tarihleri arasında 1 milyon 300 bine yakın eski başvuru sahibinin kayıtlarını yenilemesinin zorunlu olduğunu söyledi. Müftü Erden, ilk başvuruların 6 Ocak'ta sona ereceğini hatırlatırken, "Hacı adayları ilgili bankalara 20 TL ön kayıt parasını yatırdıktan sonra internet sitesi üzerinden veya müftülüklerden ilk yapma imkanı var. Önceki kaydı olanların 9- 31 Ocak arasında kayıt yenilemeleri gerekiyor" dedi. Müftü Erden, bu yılki değişiklikleri şöyle anlattı:



"Geçen yıllarla kayıt yapanlar için normal, müstakil ve otel tip yerlerde kalma seçeneği vardı. Bu yıl ise sadece otel tip olacak. Yani oda tipine geçiyoruz. Geçen yıllarda 3-4 kişilik odalarda baylar, bayanlar ayrı odalarda kalıyorlardı. Bir nevi kendi istekleri üzerine yapıyorduk. 2017'den itibaren aileler oda, alacağı hizmete göre, banyo, tuvaleti olan , telefonu olan odalardan hizmet alabilecek. Geçen yıldan yaklaşık 1 milyon 300 bin hacı adayı sırada bekliyor. Bunların da 9 Ocak'tan itibaren kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Örnek olarak bazen evladı geliyor babasını yazdırıyor. Kurada çıkan baba çok nadir de olsa ‘Bu yıl gidecek durumda değildim' diyebiliyor. Hacı adayı vefat etmiş oluyor. Mernis üzerinden bize bilgi gelmediği, yakınları başvurmadığı için sırada bekliyor görünüyor. Kayıt yenileme ile bu gibi durumların önüne geçmiş olacağız."