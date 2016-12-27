Akrep burcu 2017 yılı yorumları

2017 yılında her türlü olumsuzluk karşısında korunacak, beklenmedik iyiliklerle karşılaşacaksınız. Kendinizi, ruhunuzu keşfedecek, yardımlaşmayı ön plana çıkaracak ve daha ruhani şeylerin peşinde koşacaksınız.

10 Ekim e kadar kadar önemli bir hazırlık sürecindesiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Hazırlıklarınızı tamamlayın, eksik yönlerinizi geliştirin, planlarınızı detaylandırın. 10 Ekim geldiğinde şans rüzgarını arkanıza alacaksınız.

2017 yılında da maddi konular sizin için önemli. 1.5 yıldan bu yana parayı, değerini, ederinizi, sahip olduğunuz herşeyi sorguluyor ve yeni bilgiler ediniyorsunuz. Bu sene de bu alandaki son sorumluluklar sizi eğitecek ve büyütecek. Geri planda durmanız, biraz yavaşlamanız ve maneviyatınızın güçlü olması, sıkıştığınız durumları çok çabuk toparlamanıza neden olabilir.

İŞ/PARA/KARİYER

26 Ocak itibarıyla enerjinizi iş alanlarınzıa yönlendireceksiniz. Girişimci tarafınız öne çıkıyor, koşturmalarınız artacak.

11 Şubat’ taki Parçalı Ay Tutulması kariyerinizde önemli ve beklenmedik duygusal sonuçları karşınıza getirebilir. Bu tutulma ailevi konularda sizi olumlu etkiliyor.

04 Mart ta Venüs iş ve hizmet alanlarınızda gerilemeye başlıyor. 03 Nisan kadar beraber çalıştığınız insanlarla ilişkilerinizde sıkıntılı bir süreç başlıyor. İşinizi gerektiği kadar önemsemeyebilir, çalışma hayatınızı sekteye uğratabilirsiniz.

28 Mart’taki yeniay iş hayatınıza dokunurken, yeni kararlarınızı devreye sokun. Hayat sizi destekleyecek, iş hayatınızda biraz olsun rahat bir nefes alabileceksiniz.

20 Nisan- 03 Mayıs arasında herhangi bir işe başlamayın. Var olan işlerinizde aksiliklere açıksınız, iletişiminiz net olsun.

25 Mayıs’taki Yeniay, ortaklaşa parasal alanlarınızda yeni karar ve başlangıçlarınızı devreye sokabilir.

07 Haziran’dan alacaklarınızı tahsil edebilir, ortak parasal işlerinizdeki konuşma ve görüşmelerinizi hızlandırabilirsiniz.

25- 27 Haziran seyahat veya yabancılarla yapılacak işlerinizde gizliden destekleniyorsunuz. Fırsatlarınız bol olabilir, karşınıza ilginç sonuçlar gelebilir. Pozitif ve iyimser etkilerle hareket etmenin faydalarını göreceksiniz.

06 Temmuz dan sonra iş kollarınızda yaratıcı ve yönetici yönlerinizi ortaya çıkartacaksınız. Herşeyi organize edecek, güzel iş birlikleri sağlayacaksınız. 14-18 Temmuz da çok güzel parasal anlaşmalar ve iş birlikleri sağlayacaksınız

23 temmuzdaki Yeniay kariyerinizde yeni bir dönemi başlatıyor. Önemli başlangıç ve kararlarınızı bu Yeniay da devreye sokun. İş değişimi, yeni bir proje başlatımı, toplum içi adımlar bu dönemde hızlanabilir.

21 Ağustos ta gerçekleşen Tam Güneş tutulması Kariyerinizde önemli adımları karşınıza getirecek. İş hayatınızdaki değişimlere kolay ayak uydurmanızdan kaynaklı olarak bir terfi ve önemli bir adım söz konusu olabilir.

10 Eylülden sonra sosyal çevrenizi kullanacağınız, organizasyonlar içine dahil olacağınız bir döneme gireceksiniz. 14-25 Eylül de sosyal çevrenizle yapacağınız işlerinizde sıkıntılar oluşabilir.

09-11-13-16-17 Kasım 5 yıldızlı günler. Her tür işinizde, iletişimsel konularda başarı sağlayabilirsiniz.

18 Kasım daki yeniay maddi konulardaki her tür başlangıcınız ve adımlarınız için sizi destekliyor. Kasım sonunda kazançlarınıza odaklanacaksınız. 25- 28 Kasım sorumluluklarınız artıyor.

AŞK/ EVLİLİK/ İLİŞKİLER

28 Ocaktaki yeniay ev aile ve yuva alanlarınızdaki kararlarınızı ve başlangıçlarınızı uygulamanız için harika bir yeniay.

21 Şubat’ta aşk evinizde Tam Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu süreçte aşk hayatınızda hızlı ve sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle esnek olmayı başarırsanız hem iş hem de özel hayatınızda işleriniz rast gidebilir.

07-08-09 Mart yakın çevrenizle beraber aşk hayatınızda güzel adımlar atabileceksiniz.

03 Nisan-15 Nisan arasında eski aşk ilişkileriniz karşınıza gelebilir. Var olan ilişkinizde sevgi ve ilişki problemlerine de hazır olmalısınız. Çocuğunuz varsa onunla ilişkilerinizde sıkıntılı bir dönem.

19 Nisan kimliğinizi ikili ilişkiler ve evlilik alanlarında göstereceksiniz. Bu dönemde yalnız kalmak istemeyecek ve kendinizle ilgilenmek yerine partnerinize daha fazla vakit harcayacaksınız. 26 Nisan’da ikili ilişkiler ve özel hayat evinizde oluşan Yeniay ile birlikte evlilikle, özel hayatınızla, ilişkinizle ya da ortaklığınızla ilgili önemli kararları ve başlangıçları devreye sokabilirsiniz.

06 Haziran’dan sonra sevdiğiniz insanla güzel bir sürece giriyorsunuz. İlişkinizi önemseyecek ve gereken ihtimamı rahat göstereceksiniz.09- 20 Haziran mutluluğunuz yüksek olabilir.

07 Ağustos’taki Parçalı Ay tutulmasıyla beraber ailevi ilişkilerinizde hızlı ve tedirgin edici bir şekilde gelişen durumlar söz konusu olabilir. Yine aileyle ilişkiler adına koparıcı ve huzursuz etkiler altında olabilirsiniz.

05 Eylül’deki dolunay, aşk hayatınızı etkiliyor. Sosyal çevrenizin etkili olduğu Eylül ayında aşk size çevernizden ve tanıdıklarınızdan gelebilir. Çabuk kapılmalara açık olacaksınız. 18-26 Ekim de aşk hayatınızda kendinizi mutlu ve şanslı hissedebilirsiniz. Artık hayat size birçok yönden gülümsüyor sevgili akrepler.

04 kasımdaki Dolunay özel ilişkilerinizle ilgili duygusal kararları hızlandıracak. İkili ilişkilerde güzel sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Geri plandan yürüyen, gizli ilişkilerin bu dönemde pek şansı olmayabilir.

SAĞLIK

28 ocak itibarıyla enerjinizi sağlığınıza yönlendiriyorsunuz. Koşturmalarınız artacağı için sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz. Baş ağrıları, enfeksiyonel hastalıklar artabilir.

04 Mart’ta sağlığınızda bozulmalar oluşabilir. 03 Nisan a kadar günlük düzeninize önem verin, tembellikten kaçının ve sağlığınızla ilgili verdiğiniz kararlardan dönmeyin.

10 Ekim den sonra arkanıza alacağınız rüzgarla aslında 1 yıl boyunca şansınız size çok fazla sorun çıkarmayacak ama kilo alımına da açık olacaksınız.

EĞİTİM

Ocak ayı eğitim konularınızı hızlı yaşayacağınız aylardan bir tanesi. 04 Ocak a kadar bazı zorlanmalarınız olsa bile, 12 Ocak ve sonrasında okul hayatınıza daha kolay adapte olabilir, kendinizi derslerinizde gösterebilirsiniz.

1 Haziran’dan sonra yurtdışı eğitim programınıza odaklanabilirsiniz. İstediğiniz bir kurs, seminer varsa bu tarihten sonra destekleniyorsunuz. Yine sınav dönemlerinize denk gelen bu günlerde güzel sonuçlar karşınıza gelebilir. 25 Aralık’tan sonra öğrenmeyi seveceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sorunlarınızın üstesinden daha kolay geleceksiniz.