Aslan burcu 2017 yılı yorumları

2017 yılında, iletişim, reklam, satış, pazarlama, tanıtım, öğrenim, yazım, bilgisayar alanlarınızda büyüyeceksiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Yine akraba veya kardeşlerinizin hayatındaki açılımlar sizin hayatınızı da olumlu etkileyebilir. Yayıncılık ve medyayla ilgili konular hayatınızı renklendirebilir. Basın, yayınla, gazetecilikle ilgili işe sahipseniz dengeli, rahat ve yaratıcı bir süreç içindesiniz. Bir yandan da hayatımızı etkileyen internet ve sosyal medyayla uğraşıyorsanız kolaylıkla diğer insanlar arasından sıyrılmayı başaracaksınız. İletişiminiz fazlasıyla artabilir ve temas halinde olduğunuz kişilerden güzel açılımlar elde edebilirsiniz.

2017 yılında aşk hayatınızda, çocuklarla olan ilişkilerinizde ve yaratıcılık alanlarınızda önemli dersler ve sorumluluklar öğrenmeye kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Ağustos ayının son 10 günlük dilimi içinde doğduysanız, bu sene hayat yaptıklarınızı sağlamlaştıracak ve size güven katacak. Kalıcı işler peşinde olacaksınız.

İŞ/PARA/KARİYER

Ocak ayında iş, hizmet ve sağlık konularınızda kendinizi etkili bir şekilde ortaya koyabilirsiniz sevgili Aslanlar. 26 Şubat’ta oluşan Tam Güneş Tutulması, sizin ortaklaşa parasal alanlarınızı etkiliyor. Ortaklaşa işlerinizde hızlı ve sürpriz gelişmelere hazır olmalısınız.

Ortak parasal konularda fedakarlıklarınız önem kazanırken, seyahatleriniz ve iş hayatınızdaki gelişmelerde bazı geriye çekilmeler, aksilik ve sıkıntılar 04 Mart’ta devreye girebilir. 03 nisan a kadar yabancılarla yapılacak işlerinizde, girişimlerinizde, parasal konularda sıkıntılara açıksınız. Para girdileri, çıktıları alacak verecek dengesi 07-08-09 Mart ta önem kazanıyor.

12 Mart’ta oluşan Dolunay, para konularına dikkatinizi vermenizi sağlayacak. Birkaç gün boyunca para alacak-verecek dengenizde hassaslıklar yaşayabilirsiniz.

10 Nisan’da Merkür sizin kariyer evinizde gerileyecek sevgili Aslanlar. Bu tarihten sonra kariyerinizdeki konuşmalarınız ve görüşmelerinize dikkat etmeniz gerekecek.

Mayıs ayında kariyeriniz fazlasıyla aktif. Seyahatleriniz ve iş planlarınız hız kazanıyor. 06 haziran’dan sonra kariyer hayatınızda güzel ilişkilere doğru gidiyorsunuz. Patronlarınızla ilişkileriniz kuvvetleneceği için onlardan isteyeceğiniz, talep edeceğiniz zam, terfi, pirim gibi konuları bu tarihten sonra yapmalısınız.

18-20-21 Haziran da oranizasyona ve aktivitelere ağırlık vereceksiniz ve bu işlerinizdeki yaklaşımlarınız takdir görecek ve çok beğenilecek. Yeni görüşmeler ve konuşmalar içindesiniz.

25-27 Haziran da iletişim işlerinizde abartıdan uzak durun. Planlarınızı herkesle

06 Temmuz’dan sonra iş görüşmelerinizi ve bağlantılarınızı arttıracaksınız. 14-19 Temmuz da güzel anlaşmalar oluşabilir. Karşınıza güzel fırsatlar gelecek.

23 Temmuz da kişisel girişimleriniz için harika bir Yeniay gerçekleşecek. Geçtiğimiz ay planladığınız düşüncelerinizi, projelerinizi, uygulamaya geçirmenin tam zamanı.

21 ağustos’taki tam Güneş tutulması hayatınızda çok önemli değişimleri içeriyor. Bu tutulma hayatınızı olumlu yönde etkileyecek.

20-24-30 eylülde parasal işlerinizde yanılgılara açıksınız. Bu ayın genelinde çok büyük yatırımlardan, girişimlerden kaçınmalısınız. Partnerinizin parasal durumu sizin birikimlerinizi de etkileyebilir.

04 kasımda kariyerinizde ve işinizde önemli bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. İlginizi yakın çevrenize ve ailenize yönelttiğiniz bu dönemde kariyerinizde önemli bir olay, bir sonuç karşınıza gelebilir.

20 Aralık’tan sonra satürn iş, hizmet alanlarınızda 2.5 yıl boyunca sizi test etmeye başlıyor. İşinizi ve yapacaklarınızı gözden geçirecek, gerçekten sizi mutlu eden mesleğin, işlerin peşinden koşacaksınız.

21 Aralık’tan sonra iş sorumluluklarınız üstünüze binebilir.

AŞK/ EVLİLİK/ İLİŞKİLER

Özel hayatınıza 19 ocak tan sonra daha fazla kendinizi vereceksiniz. Bu alandaki önemli başlangıç ve kararlarınızı 28 Ocak taki Yeniay da uygulamaya koyun. Özel ilişkilerinizde karşı tarafın hayatıyla ilgili adımlarda önem kazanıyor.

09-10-11 Şubat ilişkilerinizde sizi fazlasıyla destekliyor. Aşk hayatınızda ve ilişkilerinizde kalıcı adımlar 14 şubat ta devrede. Alacağınız güzel bir teklif, yurtdışı seyahati, gelecek planları sizi çok mutlu edecek. 11 Şubat’taki Parçalı Ay tutulması özel hayatınızı etkiliyor. Önemli kararlar arifesine girebilir, alacağınız kararların hayatınızı hızlı ve beklenmedik olaylarla şekillendirdiğini görebilirsiniz. Bu tutulma size ilişkilerinizde güzel bir açılım sunacak.

14-17-24 Nisan’da özel yaşantınızda keyfiniz artıyor. Gelecek planlarınız, seyahatleriniz, beraber yapacağınız aktiviteler hızlanabilir.

11 Mayıs’ta aile hayatınıza odaklanmanız gerekebilir. Evinize ve düzeninize önem vermelisiniz.

15-18 Haziran da sosyal çevre ilişkilerinize ve aşk hayatınıza dikkat edin. Sorumluluklarınız arkadaş ilişkilerinizi içeren işlerinizde ağır gelebilir ve bazı sıkıntılarla yüzleşebilirsiniz.

07 Ağustos’ta Parçalı Ay Tutulması yaşanacak. İkili ilişkilerinizle ilgili konularda hızlı ve beklenmedik gelişmelere hazır olmalısınız sevgili Aslanlar. Evlilik, söz, nişan, bir ilişkiye adım atma gibi kararlar da bu tutulmada hayatınızda cereyan edecek. Beklenmedik bir taşınma da söz konusu olabilir.

10 Ekimden sonraki dönemde Jüpiter ev aile ve yuva alanlarınızda size çok güzel fırsatlar sunmaya başlayacak.

Kasım ayında ev hayatınıza ve ailenizde şansınız yüksek olacak. 13 kasım da emlak konusunda, yerleşimle ilgili konularda bir teklif karşınıza gelebilir.

Aşk hayatınızla ilgili yeni kararlarınızı ve uygulamalarınızı 18 Kasım daki yeniayda devreye sokun. Aşk ve eğlence, keyif ve çocuklarla ilgili konular aralık ayının konularından sevgili Aslanlar.

Aşk hayatınızda güzel konuşmalar 15 aralık ta devrede olacak. Önemli adımlar teklifler 18 Aralık’tan sonra devreye girmeli.

SAĞLIK

06 nisan itibarıyla sağlığınızda ve yaşam enerjinizde bazı geri çekilmeler görülebilir. 04 Hazirandan sonra sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun, vitaminlerinizi ihmal etmeyin.

21 Haziran’dan sonra sağlığınıza her zamankinden daha fazla özen gösterin. Enerjiniz düşük çalışacak. Ateşli hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları bağışıklık sisteminizin çökmesinden kaynaklanabilir. Hayata karşı biraz isteksiz olacaksınız. 22 Temmuz dan sonra artık enerjiniz artmaya başlıyor. Kendinizi güçlü ve kuvvetli hissedeceksiniz. Sıkıntı ve problemleriniz geride kalmaya başlıyor.

EĞİTİM

Bu sene 26 Şubat’ta oluşan Parçalı Ay tutulmasıyla beraber eğitim ve öğrenim alanlarınız önem kazanıyor. Bu sene jüpiter’den aldığınız etkilerle eğitim ve öğrenim hayatınızda daha şanslı ve keyifli olacaksınız. Öğrenmek, yeni ilgi alanları keşfetmek, iletişimsel konuları hızlandırmak ve eğitim sorunlarınıza çözümler bulmak sadığınızdan daha kolay olabilir.

28 ocaktan sonra enerjinizi eğitim konularınıza kaydırıyorsunuz. Bu alanlarda mücadeleleriniz ve girişimleriniz artıyor.

04 mart itibarıyla eğitiminizde bazı sorunlar karşınıza gelebilir. İlişkilerinizde yaşayacağınız sorunlar derslerinize ve eğitiminize kendinizi vermenizi zorlaştıracak. Özellikle bu süreçte kadın öğretmenlerle ilişkilerinize dikkat edin.08-10-11-19 Ekim tarihlerinde okul hayatınıza dikkat edin. Etrafınızda bir sürü olay dönebilir.