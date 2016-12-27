Balık burcu 2017 yılı yorumları

2017 yılında kariyer ve para temalarına odaklı olacaksınız sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Başkalarının kaynaklarından en güzel şekilde faydalanabilirsiniz. Bu süreçte beklenmedik insanlardan ve yerlerden hayatınızı iyiye doğru değiştirecek etkiler göreceksiniz. Elinize sorunlu ve çözümü zor olan daha önceden uğraştığınız bir miras geçebilir. Eşinizin veya partnerinizin parasal olarak hayatında da güzel gelişmeler yaşanabilir. Sigorta ve vergi konularında şans sizden yana olacak.

Geçtiğimiz yılda kariyeriniz türlü aşamalardan geçmiş olabilir hala da geçiyor. İş hayatınızda karşınıza fırsatlar çıkacak ama bu fırsatlara verdiğiniz tepkiler önemli olacak sevgili balıklar. Zorlandığınız konuları artık nasıl avantaja çevireceğinizi biliyorsunuz.

İŞ/PARA/KARİYER

Parasal konularda 10 Ocak ta sinirli ve gergin olabilir, her zamanki rutininizin dışında hareket edebilirsiniz. Hayat bu ay yine de parasal konularda ilginç fırsatları karşınız getirebilir. 12 Ocak ta parasal bir işinizde fırsatlarınız yüksek. Bazı işlerinizde engeller ve sonlanmalarsa 19 Ocak ta devrede.

01-02 Şubat’ta ortak parasal işlerinizde arkadaşlarınızın da işin içine dahil olacağı projeler karşınıza gelebilir.

03 Şubat itibarıyla maddi konularda güzel ilişkiler içine girebilirsiniz. Kazançlarınızı arttıracaksınız. Agresif, özgürlükçü yanlarınızla girişimleriniz için para harcamalarınız da artabilir.

11 Şubat’taki parçalı Ay tutulması iş, hizmet alanlarınızda hızlı ve beklenmedik gelişmeleri karşınıza getirebilir. İşinizle ilgili konularda duygusal kararlar karşınıza gelebilir.

26 Şubat’ta oluşan Güneş Tutulması, kişisel evinizde gerçekleşiyor. Bu Tutulma zamanında hayatınızla ilgili beklenmedik sürpriz gelişmelere açık olacaksınız. Özellikle 26 şubat a yakın günlerde (+,- 3 gün) doğanlar bu etkiden daha fazla nasiplerini alacaklar. Hayatınızda önemli değişimler karşınıza gelebilir, çok önemli kararlar almak durumunda kalabilirsiniz.

04 Mart’ta Venüs para alanlarınızda gerilemeye başlıyor. 03 Nisan a kadar maddi konularda zorlanabilirsiniz. Elinize geçen paranızda bazı zorlanmalar oluşabilir. Bir kadınla iş yapıyorsanız yine çok dikkatli olun. Büyük bir borcun altına girmeyin.

Maddi konularda 07-14 Nisan tarihlerinde seçenekleriniz fazla. Farklı ve sıradışı işler ve parasal konular gündeminize gelecek. Alacak verecek işlerinizden bu sene güzel fayda sağlayacaksınız.

11 Nisan’daki Dolunay ortaklaşa parasal alanınızda gerçekleşecek. Bu tarih civarında ortaklaşa parasal konularda, partnerinizin parayla ilgili alanlarında gelişmelere açıksınız.

Mayıs ayında hala parasal fırsatlarınız devam ediyor. 03Mayıs’ta merkür’ün düzelmesiyle beraber artık rahat bir nefes almaya başlayacaksınız.

09 Haziran ‘da devreye giren Dolunay ile beraber kariyerinizde önemli birtakım sonuçlara, hassas oluşumlara açıksınız. Başlattığınız işlerin karşılığını alacaksınız. İletişimsel işlerinizde yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.

06 Temmuz dan sonra iş alanlarınızı, hizmet alanlarınızı daha fazla önemseyeceksiniz. Beraber çalıştığınız insanlarla olan bağlantılarınızı kuvvetlendirebilirsiniz, aranızda birtakım sıkıntı ve problemler varsa bunları çözmek için harekete geçebilirsiniz.

23 Temmuz daki yeniay la birlikte iş hayatınızdaki yeni karar ve başlangıçları uygulamak için güzel bir dönem. İş değiştirebilir, yeni bir işe veya projeye başlayabilirsiniz.

10- 13-20 Ağustos’ta iş hayatınızda çok güzel şanslar yakalayacaksınız. Başkalarından göreceğiniz parasal destekler sizi yukarıya taşıyabilir.

21 ağustos’ta oluşan Güneş tutulması iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda yeni konuları ve başlangıçları hızlı konular ve olaylarla karşınıza getirebilir. Bu süreçte yeni bir işe başlamak, bir iş başvurusunda bulunmak, yeni bir projeye dâhil olmak, işinizle ilgili yeni adımlar atmak önem kazanıyor. Günlük hayatınızın ritminde önemli değişiklikler oluşabilir.

Ekim ayında para alacak verecek dengesi önem kazanıyor. 02-03 Ekim’de çevrenizin sağlayacağı önemli organizasyonlardan veya etkinliklerden para kazanabilirsiniz. 05 Ekim ve civarında elinize bir para geçebilir. İşlerinizin sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz.

24-26-28 Ekim eğitim, seyahat, ticaret, hukuk, yabancılarla yapılacak işler, ithalat, ihracat, uluslararası ticaret konularında önemli konuşmalar, görüşmeler devreye girecek, bu alanlarda güzel gelişmeler yaşanabilir.

03-09-11-13 Kasım da şans rüzgarını arkanıza alacak, istediğiniz gibi eseceksiniz.

18 Kasım daki yeniayla birlikte kariyeriniz ve iş hayatınızda konuşma ve görüşmeleriniz hızlanıyor.

Aralık ayında çalışmalarınıza ve iş hayatınıza öncelik verebilirsiniz. Kariyerinizdeki güzel ilişkiler ve adımlar hayatınızı yukarıya taşıyacak. 01 aralıkta parasal konularda çekişmelerinize dikkat edin. İş hayatınızın sorumlulukları, bir yandan da para harcamalarınızı hızlandırabilir.

03 Aralık’ta kariyer evinizde Merkür gerilemeye başlayacak. 23 aralık a kadar önemli başlangıçlardan uzak durun.

AŞK/ EVLİLİK/ İLİŞKİLER

12 Ocaktaki Dolunay aşk hayatınızı hareketlendirecek. Sosyal çevrenizden göreceğiniz fayda ve yararı bu dolunayda yeni bir insanla tanışmaktan yana görebilirsiniz. Ya da aşk hayatınıza veya varsa çocuğunuza daha fazla vaktinizi harcamanız gerektiğini farkedebilirsiniz.

12 Mart ‘ta oluşan Dolunay, özel hayatınızı etkileyecek. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda hassas birtakım kararlar karşınıza gelebilir.

20 Mayıs itibarıyla aile, yuva ve ev konularına artık daha fazla odaklanıyorsunuz. Vaktinizi ailenizle geçirmek isteyeceksiniz. Yerleşimle ilgili konular ön plana geçecek. Emlak ile ilgili, ev değiştirme ile ilgili konuşmalar öne çıkabilir.

04 Haziran’dan sonra enerjinizi aşk hayatınıza harcayacaksınız. Bu alanda mücadeleleriniz ve alınganlığınız artabilir. Sevdiklerinizle vakit geçirmek ve çocuğunuzla vakit harcamak, sportif faaliyetler içine girmek isteyebilirsiniz.

25-27 Haziran’da sevdiğiniz insan için, çocuğunuz için harcamalarınızı ve borçlanmalarınızı arttıracaksınız.

Yaz aylarında Temmuz ayında aşk hayatınız sizi hızlandıracak sevgili Balıklar. Sosyal çevreniz ve aşk hayatınız arasındaki sürtüşmelere 02 Temmuz da dikkat edin. Arkadaşlarınızla sevdiğiniz karşı karşıya gelebilir.

05 Temmuz’dan sonra aile ilişkileriniz güzelleşiyor. Sevdiklerinizle iyi ilişkiler kuracaksınız.

13 Ağustos’ta Merkür, ikili ilişkiler ve evlilik alanınızda gerilemesine başlıyor. İkili ilişkilerinize daha fazla özen göstermelisiniz. Karşı tarafı yanlış anlamaya meyilli olacaksınız, yeni bir ilişki içindeyseniz sıkıntılar ve aksilikler oluşabilir.

05-20-24-30 Eylül tarihlerinde kendinizi kandırmadan, gerçeklikten uzaklaşmadan aşkınızı veya ilişkinizi yaşayın.

İş hayatınıza bu kadar odaklıyken 03 aralıkta yaşanacak olan Dolunay aile hayatınıza dikkat çekecek. Ailenize gereken özeni göstermeye çalışın.

SAĞLIK

10 Mart- 20 Mart tarihleri ve bu tarihler aralığında doğmuş bir balıksanız bu yıl sağlığınızda ve çevrenizdeki erkeklerin sağlığında bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle spor yaparken, yürüyüşlerde ve dış ortamlarda kendinizi çok zorlamamaya özen gösterin. 28 Ocaktan sonra enerjinizi iyi kullanamadığınız bir döneme gireceksiniz. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekebilir.

11 Şubatta oluşan Ay tutulması sağlığınıza dikkat çekebilir. Günlük hayatınızın rutininde de değişiklikler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

19 Şubat’tan sonra kendinize olan güveniniz yerine geliyor. Bir anlamda sağlığınızda düzelmeler olabilir. 26 şubat’ta oluşan tutulmayla hem fiziki sağlığınızla ilgili hem de hayati kararlarınızla ilgili çok önemli konular karşınıza gelecek. Hayatınızın yapısı değişiyor.

21 Ağustos’taki Güneş tutulması sağlığınızda hızlı ve beklenmedik olayları karşınıza getirebilir. Dolaşım sisteminize, sırtınıza, tansiyonunuza bu günlerde dikkat edin. Olur olmadık konuları kafanıza takmayın. İş hayatınızdaki sıkıntıların sağlığınızı bozmasına izin vermeyin.

EĞİTİM

11 Mayıs’taki Dolunay da eğitim hayatınıza biraz daha önem vermeniz gerektiğini gösteriyor. Mücadelenizi okul hayatınızda ortaya koyacaksınız ama derslere biraz daha asılmanın zamanı gelmiş bulunuyor.

10 Ekim den sonra çok üstüne düşmediğiniz eğitim hayatınızda çok güzel etkiler almaya başlıyorsunuz. 1 yıl boyunca hem akademik konularda, hem de okul hayatınızda şans sizden yana olacak. Yüksek eğitiminize ve okul hayatınıza Kasım ayında asılacaksınız sevgili Balıklar.