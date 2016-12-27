İkizler burcu 2017 yılı yorumları

2017 yılında arkanıza alacağınız rüzgarla aşkı hissedecek, yaşayacak, yaşadığınız veya yaşayacağınız aşkların sizi daha fazla geliştirdiğini göreceksiniz. Bir kaç yıldır ilişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılar, mesafelerle nasıl başetmeniz gerektiğini öğrenmiş bulunuyorsunuz. Hayat sizi hala bu konularda test edebilir ama geçen sene olduğu gibi sadece ailenizi ve sevdiklerinizi değil, bu yıl ayrıca kendi isteklerinizi ve yapabileceklerinizi önemsseyeceksiniz. Aşk, eğlence, yaratıcılık, sanat ve çocuklar konusunda çok güzel şanslar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bu alandaki çalışmalarınızı başlatabilirsiniz.

11- 20 Haziran arasında doğan İkizlerseniz, karşıt açıda bulunan Satürn otorite ve erkek figürleriyle, patronlarınızla, çeşitli sıkıntıları ve anlaşmazlıkları karşınıza getirebilir. Bir yandan da sizden daha olgun ve tecrübeli insanlarla iş yapmaya başlayabilirsiniz.

İŞ/PARA/KARİYER

12 ocakta oluşan dolunay maddi konularda hassaslıklara neden olabilir. Para dengenizi iyi kurmalısınız zira gelişmelerle birlikte keyfinize ve çevrenize para harcamaya düşkün olacaksınız.

11 Şubat’taki Parçalı Ay tutulması iletişim, satış, reklam, pazarlama, bilgisayar, ulaşım, eğitim alanlarınızda beklenmedik konu ve olayları hızlandırabilir. 18 Şubat itibarıyla artık tam anlamıyla kariyerinize odaklanacağınız bir dönem söz konusu.

Bu sene 26 Şubat’ta oluşan Güneş tutulmasından alacağınız etkiyle kariyer ve iş konularınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Bu Tutulmada iş ve kariyer hayatınızda beklenmedik hareketlenmelere açıksınız.

Nisan başı itibarıyla venüs kariyer evinize kayarak gerilemeye devam ediyor. Beraber iş yaptığınız insanlarla, patronlarınız veya üstlerinizle olan ilişkilerinizde bazı sıkıntılara açık olabilirsiniz.

11 Mayıs’ta iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda bir Dolunay meydana gelecek. İş hayatınızda, beraber çalıştığınız insanların çalışma koşullarında duygusal temalara ve hassaslıklara karşı hazırlıklı olun.

25 mayıs’taki yeniay’la birlikte geri planda durduğunuz günlerin acısını çıkartacaksınız. Kafanızdaki plan ve projeleri uygulamanın tam zamanı sevgili ikizler.

Haziran ayı sizin ayınız sevgili İkizler ve yükselen İkizler. 07 Haziran a kadar işler ağır aksak gitse bile, bu tarihten sonra işlerinizin hızına kendiniz bile inanamayabilirsiniz.

21 Haziran’dan sonra maddi konuların üzerine eğilebilirsiniz. 10 Temmuz da maddi konularda beklediğiniz yerlerden alamadığınız, tahsil edemediğiniz parasal koşullar bazı iş koşullarınızı gerebilir.

05 eylül deki dolunay, kariyerinizdeki sonuçları karşınıza getiriyor. Hızlı kararlar gündeminizde olacak ama yanıltıcı etkileri pas geçmeyin. 10 Ekim’de Jüpiter’in iş, hizmet alanlarınıza geçmesiyle birlikte iş hayatınızdaki şanslara kucak açabilirsiniz. İş değişimleri, yeni projeler, yeni adımlar sizi heyecanlandıracak.

18-26 Ekim de çok etkili, istediğiniz bir iş karşınıza gelebilir, bir proje sizi fazlasıyla heyecanlandırabilir. Tekliflere açık olun ve hayata güvenin.

AŞK/ EVLİLİK/ İLİŞKİLER

Aşkta ve ilişkilerde 11-14 Şubat tarihlerinde destekleniyorsunuz. Seyahatler aşk hayatınızı olumlu etkileyebilir.

Mart başında 04 Mart’ta aşk ve çocuk evinizin yöneticisi Venüs geriliyor. 15 Nisan’a aşk hayatınızda dikkatli olmalısınız. Geçmiş dönem, yarım kalmış tamamlanmamış aşklar gündeminize yerleşebilir.

Aşk hayatınızda 12-19 Mayıs olumlu tarihler. Sevdiğiniz insanla abartmaya meyilli olabilirsiniz. Varsa çocuğunuzla olan paylaşımlarınızda bu dönemde yüksek olacak. 01-03 Haziran aşk hayatınızda beş yıldızlı günlerden. Sevdiğiniz insanla hayatı paylaşmaktan çok mutlu olabilir, kendinizi şanslı görebilirsiniz.

09 Haziran’da devreye giren Dolunay, özel hayatınızı ilgilendiriyor. Özel hayatınızda çok önemli kararlar devreye girebilir.

06-14-18 Temmuz tarihlerinde kendinizi ilişkilerinizde göstereceksiniz.

Aile ve ev hayatınızda yanıltıcı ve aldatıcı etkilere 05 eylül deki dolunay zamanında, 14-20-24-30 Eylül de dikkat etmelisiniz. Aile hayatınızda çözülmeler, dağılmalar, sıkıntılar bu dönemde ortaya çıkabilir.

22 ekim den sonra enerjinizi ilişkilerinize, aşkınıza, varsa çocuğunuza veya çocuklarınıza akıtmaya başlayacaksınız.

03 aralık’ta Merkür ikili ilişkiler ve evlilik alanlarınızda gerilemeye başlıyor. İletişiminizi bu dönemde sevdiğiniz insanla net tutumanız çok önemli, önceki sıkıntı ve problemler bu süreçte ortaya çıkabilir.

SAĞLIK

10 Mart ve sonrasında bağışıklık sisteminize dikkat etmelisiniz. Boğaz bölgenize, bademcik, ses telleri iltihabı, larenjit, faranjit, guatr ve lenf bölgeniz sıkıntılı çalışabilir. Kötü alışkanlıklarınızı bırakmak için 26 Nisandaki yeniaydan faydalanabilirsiniz.11 Mayıs’taki Dolunay ile beraber sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Alerjilere, enfeksiyonel rahatsızlıklara özen gösterin. Bağışıklık sisteminizi çok zorlamayın. 10 Ekim’de Jüpiter’in sağlık alanlarınıza geçmesiyle beraber 1 yıl boyunca sağlığınız size çok büyük problemler çıkartmayacak.

EĞİTİM

28 Ocaktaki yeniay eğitim işlerinizi hızlandırabilir. Dersleriniz, kurslarınız veya eğitim sorumluluklarınızla ilgili konulardaki önemli başlangıçlarınızı bu tarih ve sonrasında devreye sokmalısınız.

07 Şubattan sonra her türlü eğitim ve bilgi almaya yönelik aktivite için uygun zamanlara giriş yapacaksınız. Ağustos başında eğitiminizi, yapmak istediklerinizi gözden geçireceğiniz bir dönem başlıyor21 ağustos taki güneş tutulmasıyla beraber bu ay eğitim hayatınızda alacağınız kararlar ve atacağınız adımlar çok önemli olacak sevgili ikizler. 31 Ağustos a kadar girişimlerinizi ve kararlarınızı tamamlayın zira merkür bu alanlarınızda gerileyerek size sıkıntı çıkarabilir. 31 Ağustos- 05 Eylül arasında çok önemli kararlar almayın, başlangıçlar yapmayın.