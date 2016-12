Koç burcu 2017 yılı yorumları

2017 yılında hem özel hayatınızda, hem de iş, eğitim konularında istediklerinizi rahat gerçekleştireceksiniz. Bu sene evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklı işlerinizde fırsatlar sizinle sevgili Koçlar. Bekarsanız bu yıl evliliğe adım atabilir, ilişkinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Evliyseniz evlilik ve beraberliklerinizden şans ve fayda sağlayacaksınız. Yine eşinizin hayatında güzel gelişmeler ve şanslar oluşabilir. Hayatınızı bir partnerle deneyimlemek isteyeceksiniz.

Bu sene yurtdışı bağlantılı işlerinizde, uluslararası ticaret (ithalat- ihracat) hayatınızda, yabancı şirketlerle ve insanlarla olan bağlantılarınızda, ortaklıklarınızda ve çalışmalarınızda, hukuki alanda, medya veya yayımcılık işlerinizde önemli sorumluluklar altında olmaya devam ediyorsunuz. Sorumluluklarınızı farkederek, bilerek adımlar atmanız hayatınıza çok şey katacak.

İŞ/PARA/KARİYER

08 ocak’tan sonra kariyerinizde ve iş hayatınızda ters giden durumlardan sıyrılmasını bileceksiniz. Daha etkin bir iletişimle işlerinizi koordine edecek, günlük hayatın koşturmalarına daha rahat adapte olacaksınız.

26 Şubat’taki Güneş tutulması beklenmedik konu ve olayları tetikleyebilir, çok önemli girişimlerden kaçınmalısınız. Artık planlarınızı gözden geçireceğiniz bir döneme gireceksiniz.

Para evinizin yöneticisi Venüs 04 Mart’ta gerilemeye başlıyor. Maddi konularda 17 nisan a kadar sıkışmalara ve sorunlara açık olabilirsiniz. Bu dönemde para harcamalarınızı kontrol etmeye çalışın. Almaktan çok elden çıkarmaya ve satma işlemlerine odaklanın. Önemli bir borcun altına girmemeye çalışın.

Nisan ayında para girdilerinizin yüksek olacağı gibi gelen parayı elinizde tutmak önem kazanabilir. 10 Nisan- 20 Nisan arasında Maddi konularda önemli görüşmelerden ve başlangıçlardan sakınmalı, riskli işlerden uzak durmalısınız. İşinizle ilgili atılımlarda, girişimlerde, konuşma ve görüşmelerde 28-31 Mayıs tarihlerinde destekleneceksiniz.

Ortaklaşa atılacak her tür işte, projelerde 07-14-18 Temmuz size ışık yakıyor. Önemli anlaşmalar içine girebilirsiniz. 05 Eylül itibarıyla iş ve hizmet alanlarınıza enerjinizi yoğunlaştıracaksınız. İş hayatınızda titiz, çalışkan davranarak mücadelenizi ortaya koymaya başlıyorsunuz. 20 Eylülde oluşan Yeniay, iş hayatınızdaki yeni kararlarınızı uygulamanız için sizi harekete geçirecek. İş alanlarınızda yurtdışı bağlantılı işlerinizde, bu alandaki ilişkilerinizde 08-11 Ekim tarihlerinde dikkatli olun, zorlanmalar karşısında öfkenizi kontrol edin. 10 Ekimde jüpiter ortaklaşa parasal alanınıza kayıyor. 1 yıl boyunca ortak para işlerinizde, partnerinizin parasal durumunda, vergi, kredi, faiz, miras, nafaka işlerinizde fırsatlar karşınıza gelebilir. 04 Kasımdaki dolunay, parasal alanlarınızı etkiliyor. Parayla bağlantılı işlerinizde istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. Kasım sonu harekete geçtiğiniz her tür konuda işlerinizi bir an önce halledin zira 03 Aralık’ta merkür geriliyor.

AŞK/ EVLİLİK/ İLİŞKİLER

Mart ayının ilk haftalarında kendinize ve görüntünüze daha fazla önem vereceksiniz. 04 mart ta ilişkiler gezegeni venüs gerilemeye başlıyor. İlişkilerinizde bazı sıkıntı ve problemlere 17 nisan a kadar hazır olmalısınız. Yine bu süreç altında eski ilişkiler, yarım kalmış aşklar tamamlanmak üzere karşınıza çıkabilir. 11 Nisan da oluşan dolunay zamanı ilişkileriniz ve özel hayatınızda önemli duygusal çalkantılar ve kararlar devreye girebilir. 01 haziran ilişkilerinizde güzel adımlar atılabilir. Sevdiğiniz insanla ilişkinizi konuşabilir ve farklılıklarla esnek bir noktaya çekebilirsiniz. Bu biraz sizin de adım atmanızı gerektirebilir. 24 Haziran’daki Yeniay, ev, aile ve yuva alanlarınızda gerçekleşiyor. Özellikle ev alım, satım, yer değiştirme, kiralama gibi anlaşmaya dayalı işleriniz için bu yeniayı kullanmalısınız. 23 Temmuzda oluşan yeniayla birlikte aşk hayatınızla ilgili kararlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz. Bir yandan da çocuğunuz varsa onun hayatıyla ilgili konularla da ilgileneceksiniz. Yine bebek sahibi olma kararlarınız bu yeniayda devreye girebilir. 21 Ağustos’ta Tam bir Güneş tutulması yaşanacak. Aşk hayatınızda oldukça hareketli günler sizi bekliyor. Beklenmedik ve hızlı gelişmeler aşk tarafında sizi bulurken, çocukla ilgili konularda hızlanabilir. 22 eylül itibarıyla kimliğinizi ikili ilişkiler, evlilik veya ortaklı işler alanlarınızda ortaya koymaya başlayacaksınız. Eğer taşınma gibi bir niyetiniz varsa bu ay sonu itibarıyla harekete geçebilirsiniz. 14 ekim itibarıyla özel hayatınızda oldukça keyifli etkiler altına giriyorsunuz.

SAĞLIK

12 Mart’ta Başak burcunda bir Dolunay oluşacak. Sağlığınıza bu dolunayda çok dikkat etmeniz gerekecek. 14- 28 nisan civarı estetik uygulamalardan ve ameliyatlardan kaçının. 05 Eylül itibarıyla sağlığınızda daha fazla mücadele edeceğiniz bir dönem başlıyor. Bağırsak, mide sorunları, hazımsızlık sizi en fazla zorlayacak alanlar. Yediğinize içtiğinize dikkat edin. 10 Eylül’den sonra sağlığınızla ilgili konularda güzel gelişmeler içine girebilirsiniz.

EĞİTİM

07 Haziran itibarıyla öğrenmekten, eğitmsel konuları tamamlamaktan ve üzerine düşmekten keyif alacağınız bir sürece giriyorsunuz. 09 Hazirandaki Dolunay, eğitim alanlarınızda bazı hassas oluşumları karşınıza getirebilir. Bu işlerinizde önemli sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. 05 kasım ve sonrasında her türlü bilgi ve eğitim almaya yatkın bir zamana giriş yapacaksınız. Yurtdışı bağlantılı eğitim alanlarınızda konuşma ve görüşmeleriniz artabilir.