Kova burcu 2017 yılı yorumları

2017 gelişiminizi medya, yabancılarla yapılacak işler, ticaret, ithalat, ihracat, yayıncılık, hukuk, iş seyahatleri, eğitmenlik, eğitim, deniz aşırı ülkelerle girişilecek ticaret, turizm sektörlerinde arttırabilirsinizBu alanda bir işiniz olmasa bile, bolca seyahat edecek, yabancı yerlerde tatil yapma imkanı bulacaksınız. Bu sene Jüpiter ve satürn den aldığınız desteklerle kendinizi, fikirlerinizi ve yapacaklarınızı geliştireceksiniz sevgili Kovalar. Yabancı insanlardan, kültürlerden öğrendiğiniz önemli bilgileri iş ve kariyer hayatınıza aktarmanıza çok az kaldı. Bu yıl bolca gezin, görün, gözlemleyin, eksik eğitimlerin üzerine düşün, yılın 2. Yarısında kariyerinizde sizi kimse tutumaz.

İŞ/PARA/KARİYER

03 Ocakta parasal bağlantılarınızı kuvvetlendiriyorsunuz. İş ilişkileriniz, parasal yönden kuracağınız fedakar ama anlayışlı adımlar hızlanıyor. 12 Ocaktaki Dolunayda iş, hizmet alanlarınızda önemli sonuçlar alabilirsiniz.

19 Ocak itibarıyla daha fazla ön plana çıkıyorsunuz. Geri planda durmak, hayatı gözlemlemek yerine artık kendinizi hayatın içinde bulmak ve göstermek isteyeceksiniz.

07 Şubat itibarıyla kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz, ikna yeteneğiniz artacak. Bir yandan da iletişimsel konuların daha hızlı aktığını göreceksiniz.

11-14 Şubat hayati girişimleriniz, adımlarınız anlamında sizi destekliyor. Kendinizi geliştireceğiniz bir dönem ve etrafınızdaki herşeyin sizin hayatınıza güzellik kattığını görebilir, iyimserliğinizi kalıcı sonuçlara ulaştırabilirsiniz.

26 Şubat Güneş Tutulması, para evinizde gerçekleşecek. Bu Tutulmayla beraber, parasal konular hızlı ve beklenmedik olaylarla daha hızlanabilir.

Mart ayı girişim ayınız. Çok önemli fırsatlarla karşılaşacak, beklenmedik iş kollarına daha fazla vakit ayıracaksınız. Maddi konularda harcamalarınız 02-04 Mart yüksek olabilir. Yine bugünlerde parasal konularda daha yumuşak yüzlü olacaksınız. Parasal işlerinizde 08-09 Mart ta şanslı etkileriniz var.

12 Marttaki Dolunay, ortaklaşa para alanlarınızı etkileyecek. Banka, alacak, verecek, kredi, vergi, faizle ilgili alanlarda önemli konular, duygusal temalar ortaya çıkabilir.

Nisan başı 03 Nisan da para alanlarınıza kayan venüs- 15 Nisan a kadar parasal işlerinizde sizi bunaltabilir.

03 Mayıs’ta merkür ün düzelmesiyle birlikte iletişimsel işlerinizde derin bir nefes almaya başlayacaksınız.

11 mayıs’taki Dolunay, kariyer hayatınızı etkiliyor. Kariyerinizde hızlı ve beklenmedik duygusal konular oluşabilir. Yine satış, reklam, pazarlama, tanıtımla ilgili işlerinizde güzel ilişkiler, güzel sonuçlar elde etmeye yatkınsınız.

24 Hazirandaki yeniay işle ilgili, hizmetle ilgili konularda yeni başlangıçlarınızı karşınıza getirecek. Bu süreçte yeni bir işe başlamak, yeni bir iş başvurusunda bulunmak faydalı olacak. Kısaca işinizdeki değişimler için bu ayı kullanın.

26 Temmuzdan sonra ortaklaşa parasal konularda becerilerinizi ortaya koyacaksınız. Alacaklarınızı tahsil etmek, aynı şekilde parasal konularda güzel ilişkiler içine girmek, sevdiğiniz insanla daha derin ve duygusal temaslar ve bağlar içinde olacaksınız. 13 Ağustos’ta Merkür, ortaklaşa para konularında gerilemeye başlıyor. 31 Ağustos a kadar parasal konularda harekete geçmemekte fayda var.

Eylül ayında parasal konularda yanıltıcı etkileriniz var. 05 Eylül deki Dolunay zamanı maddi konular önem kazanacak. Elinize bir para geçebilir. Yalnız yatırımlarınız konusunda iyi bir tavsiyeye ihtiyacınız olabilir. 05-20-24-30 Eylül tarihlerinde parasal olarak gözünüzü açık tutun.

Ekim ayı parasal konularda gelişmeleri takip etmek, yatırımlarınıza ve uluslararası açılımlarınızı gerçekleştirmek için daha doğru bir zaman.

02-03 Ekim tarihlerinde maddi anlamda destekleriniz yüksek, manevra kabiliyetiniz artıyor. Olayları net görmeniz sayesinde daha etkili kararlar alabilirsiniz.

10 Ekimden sonra harika bir döneme giriyorsunuz, bir kere kariyer ve iş alanlarınızda artık rüzgarı arkanıza alacak ve çok önemli açılımlar elde edeceksiniz.

26 Ekim de hayatınızı ilgilendirecek çok önemli bir iş fırsatı kucağınıza düşecek. Çok mutlu olacak ve hayatın size gülümsediğini göreceksiniz.

13 Kasım iş hayatınızda harika ilişkiler kuracak, çok özel teklifler alacaksınız.

09 Aralık’tan sonra kariyerinizde kendinizi gösterecek, kendi etkili ve kontrolcü gücünüzü kariyerinize yansıtacaksınız.

AŞK/ EVLİLİK/ İLİŞKİLER

11 Şubat’taki Parçalı ay tutulması Özel hayatınızı, ikili ilişkilerinizi, ortaklaşa adımlarınızı tetikliyor. Bu alanlarda önemli kararlar alabilir, karşınıza gelecek olan olaylarla istediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

04 Mart ‘ta akraba, kardeşler ve yakın çevrenizde Venüs geriliyor. Yakın çevrenizdeki kadınlarla olan ilişkilerinizde bazı zorlanmalara açıksınız. 03 Nisan a kadar ilişkilerinize dikkat edin.

21 Nisan dan sonra enerjinizi aşka, keyfe, çocuğunuza harcayacaksınız. Hayatı eğlenceli yönlerle görmek isteyebilirsiniz.

20 Mayıs itibarıyla kimliğinizi ve tam anlamıyla kendinizi, aşk hayatınızda göstermeye başlayacaksınız. Eğlenceli konu ve olaylar içinde kendinizi bulmak, sportif faaliyetlerde kendinizi göstermek önem kazanacak. Varsa çocuğunuzla ilgili konu ve olaylar daha fazla hayatınızda yer edebilir. Sevme ve sevilme isteğinizin arttığı günler içindesiniz. Bu yüzden aşkı arıyorsanız bu dönemde karşınıza gelebilir. 25 mayıs’taki yeniay ı bu alanlardaki başlangıçlarınız için muhakkak kullanın.

Haziran başında aşk hayatınızda çok güzel etkileriniz var. Sevdiğinizle bir seyahat planı 03-13 Haziran da devrede olabilir.

07 Hazirandan sonraysa aşkı konuşacaksınız. Çocuğunuzla iletişiminizi arttıracaksınız. Hayata yüksek oktavdan bağlanabilir, zihninizi dinç tutacak her fikir ve olaydan etkilenebilirsiniz.

05 Temmuz dan sonra aşk hayatınızda sevdiğiniz insanla güzel iletişimler içine girecek; esnek, rahat, farklı yapınızla onu etkilemesini başaracaksınız.

23 temmuz da oluşan Yeniay özel hayatınız, ikili ilişkileriniz, evlilikle ilgili kararlarınızı destekleyecek. Bu Yeniay ile beraber evlilikle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

07 Ağustos’taki Parçalı Ay Tutulması, özel hayatınızda önemli konu ve olayları karşınıza getirecek. Özellikle özel hayatınıza odaklandığınız bu dönemde alacağınız bir karar, kendi hayatınızı etkileyebilir.

21 Ağustos’taki Güneş tutulmasıyla beraber özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde önemli gelişmeler devreye girecek. Çok önemli kararlar bu tutulma esnasında karşınıza gelebilir. İlişkilerinizi ve çevrenizi destekleyen bir tutulma olacak.

Hemen Kasım başında 04 Kasım’da oluşan Dolunay, ev, aile ve yuva alanlarınızda gerçekleşiyor. Ailenize, yuvanıza, sevdiklerinize önem vermek bu Dolunay ile birlikte ön plana çıkacak.

03 aralık ta Merkür sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızda geriliyor. 23 Aralık’a kadar arkadaşlarınızla olan iletişiminize dikkat edin. Eski arkadaşlarınızla iletişiminiz hızlanabilir.

SAĞLIK

21 Haziran ve sonrasında sağlıklı bir beslenme programı oluşturmalı ve sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz çalışma temponuz artabilir ve siz de sağlığınızı önemsemeyebilirsiniz.

09 Temmuzdaki Dolunayda sağlığınıza dikkat edin. Bir olayın iç yüzüyle karşılaşmak sinirlerinizi gerebilir ve sizi melankolik yapabilir sevgili Kovalar.

21 Aralıktan sonra sağlığınıza gerekli düzenmelemeler yapacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu dönemde sağlığınızı gözden geçirin ve sizi üzen kişileri ve olayları artık hayatınızdan çıkarın.

EĞİTİM

26 Şubat’taki Ay Tutulmasından sonra eğitimsel konuların hızlandığını görüyor olacaksınız. Bu tarih sonrasında üniversite akademik eğitim hayatınızla ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir. Bu sene daha fazla bulunduğunuz şehrin ve çevrenin dışında yerler tercihleriniz olmalı, şansınız bu alanlarda yüksek.

04 Mart’ta eğitim alanlarınızda gerileyen Venüs buradaki güzel ilişkileri zorlayabilir. Kadın öğretmenleriniz, kız arkadaşlarınızla olan iletişiminizi 03 Nisan a kadar dikkat edin.

Eğitim alanlarınızda 24-25-27 Mart’ta çok şanslısınız. İyimserliğinizi çok abartmayın, derslerinize çalışın, yeniliklerden kolay etkilenecek, farklı tavırlar sergilemeye yatkın olacaksınız.

11 nisan ‘daki dolunayda eğitim konularında bazı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Burada karşınıza gelen olaylar karşısında hızlı düşünerek adımlar atmak önemli olmalı. 20 Nisan dan sonra 03 Mayıs a kadar derslerinizde iletişim sıkıntıları yaşayabilirsiniz.

Ekim ayında öğrenim, eğitim konularınızda fırsatlarınız çok yüksek. Yurtdışında okuyan veya okuyacak olan Kovalar, için yeni bir dönem başlıyor.