Terazi burcu 2017 yılı yorumları

Bu yıl sizin yılınız Sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. 12 yılda bir gelen çok önemli bir dönem içindesiniz. Hayatınızın birçok alanından istediğiniz şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir. İşte burada hazırlandığınız konuları devreye sokabilir, şans rüzgarını arkanıza alarak hayatınızda önemli bir dönemi başlatabilirsiniz.

Bu yıl kararlı ve disiplinli atılacak adımlar işlerinizde size büyük bir ilerleme sağlayabilir. Hem jüpiter’den, hem de Satürn’den olumlu etkiler alıyorsunuz. Yine yakın çevrenizle ( akraba, kardeşler, koçşu, yakın dostlar) uğraştığınız, bunaldığınız noktalarda hayat size güzel sonuçlar ve açılımlar sunabilir. Bu sene daha kolay, daha rahat ve etkili hareket edeceksiniz.

İŞ/PARA/KARİYER

26 Şubat’ta oluşan Parçalı Güneş Tutulması sizin iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda gerçekleşecek. İşte bu tarihten sonra işinizle ilgili konularda beklenmedik konu ve olaylara, sürpriz gelişmelere gebesiniz.

03 Nisan’da iş, hizmet alanlarınıza kayan venüs, iş hayatınızdaki kadınlarla olan ilişkilerinizde sıkıntıları ortaya çıkarabilir. 10 Nisan’da Merkür ortaklaşa parasal alanlarınızda gerileyecek. Bu tarihten sonra 20 Nisan ‘a kadar alacak-verecek işlerinizi iyi kontrol edin. Daha önceden konuşulmuş ve görüşülmüş konuları bitirmek ve tamamlamak açısından Merkür’ün bu gerileyişini kullanabilirsiniz.

11 Mayıs’ta Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve birkaç gün boyunca elinize bir para geçebilir ya da parasal konularda çeşitli hassaslıklar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte alacak-verecek dengesini iyi oturtmaya çalışın.

21 Haziran’dan sonra kariyerinizde kendinizi göstereceksiniz. Daha önemli insanlarla bir araya geleceksiniz ve bu durum sizin için önemli olacak. Kariyerinizde ve iş hayatınızdaki her tür başlangıç ve kararlarınız için 24 Haziran’daki yeniay ı kullanmalısınız. Gökyüzünden çok güzel destekler alıyorsunuz sevgili Teraziler.

Temmuz ayı kariyerinizdeki güzel oluşumlar dikkat çekiyor. 05 Temmuz’da seyahatlerinizi hızlandıracağınız ve değişik yerler görmekten mutlu olacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz.

10-12-13-20 Ağustos çevrenizden alacağınız güzel teklifler ve desteklerle önemli işlere imza atabilirsiniz.

10 Ekimden sonra 1 yıl boyunca parasal konularda şansınız yüksek çalışacak. Maddi olarak eliniz bollaşıyor.

17 Ekimden sonra ticaret hayatınız hızlanabilir, becerilerinizi parasal işlerinizde göstermeye başlıyorsunuz. Önemli sorunlarınızı çözme kavuşturmak, istediğiniz yatırımları sağlamak açısından harika bir dönem.

03 aralık’ta merkür satış, reklam, pazarlama ve iletişimsel işlerinizdeki sıkıntı ve sorunları ortaya çıkarabilir. 23 Aralık’a kadar bu alandaki önemli anlaşmalardan ve yeni başlangıçlardan sakının.

AŞK/ EVLİLİK/ İLİŞKİLER

Sevdiğinizle anlaşmak 10 Ocak civarında kolay olmayabilir. Birbirinize gereken saygıyı ve ilgiyi göstermeniz zor görünüyor. 28 Ocaktaki yeniay aşk hayatınız veya varsa çocuğunuzla ilgili başlangıç kararlarını karşınıza getiren bir yeniay olabilir. Her tür Başlangıç kararlarınızı bugünlerde uygulayabilirsiniz.

07 Şubat ve sonrasında Şubat’tan sonra aşk hayatınızda, eğlence alanlarınızda, hobilerinizde, sportif faaliyetlerinizde konuşma ve görüşmeleriniz artıyor. Aşkı daha fazla konuşmaya başlayacaksınız.

11 Şubat taki ay tutulmasında oldukça şanslı etkiler altındasınız. Aşk hayatınızda fırsatlarınız yüksek ve şans size sosyal çevrenizden, arkadaş ortamlarınızdan gelecek.

04 Mart ta Venüs ikili ilişkiler ve evlilik alanlarınızda gerileyecek. 03 Nisan a kadar sevdiğiniz insanla anlaşmak kolay olmayacak. Sevginizi birbirinize aktarmakta zorlanacağınız gibi eski ilişki sorunlarınız da karşınıza gelebilir.

28 Mart ta oluşan Yeniay, özel hayatınızdaki kararları karşınıza getirecek ama venüs ün gerilemesi bittikten sonra karar almaya özen gösterin.

28 Nisan ve sonrasında ilişkileriniz güzelleşecek. Yeni fırsatlar, ilişkinizde özgürleşme arzunuz artıyor.

18 Ağustos’taki Parçalı Ay Tutulması, aşk hayatınızı tetikleyecek sevgili Teraziler. Bu Tutulmaya denk gelen günlerde aşk hayatınızda hareketlenmeler oluşabilir. Yine aşk hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

13-15-18 Eylül de sosyal çevrenizin size takdim edeceği ve karşınıza getireceği bir aşk ayaklarınızı yerden kesebilir.

05 Ekimdeki dolunay, özel hayatınızda önemli konuları ve kararları karşınıza getirebilir. Birkaç gün boyunca özel hayatınızda stresli oluşumlara açık olacaksınız. Belki de panterinizin hayatındaki birtakım oluşumlar, değişimler sizin hayatınızı da etkileyebilir. Bu süreçte ilişkinizde önemli kararlar devrede olacak.

SAĞLIK

26 Şubat’ta gerçekleşen Güneş tutulması sağlık alanlarınızı tetikleyecek. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla özen göstermeniz gereken bir dönem içindesiniz.

12 Mart ta oluşan dolunay sinirlerinizi gerebilir. Bir olayın önemli bir detayı veya iç yüzüyle karşılaşabilirsiniz. Kadersel temalar altındasınız. Yine sağlığınıza ve yakın çevrenizin sağlığına dikkat edin. Hayata karşı negatif yaklaşımayın. 17 Mart ta sizi zorlayabilir.

22 Eylül itibarıyla kendinize olan güveniniz yerine geliyor. Rahat bir nefes alacaksınız, kendinizi göstermek isteyeceksiniz, sağlığınızda güzel, gözle görülür gelişmeler sizi daha mutlu edebilir.

EĞİTİM

20 Mayıs itibarıyla artık kimliğinizi eğitimsel konulara kaydıracaksınız. Yeni kararlarınız ve eğitimsel konularda başlangıçlarınız için 25 Mayıs’taki Yeniay’ı kullanabilirsiniz.

09 Haziran daki dolunay eğitim hayatınızda önemli sonuçları karşınıza getirebilir. Eğitim konularında şanslı tarihleriniz, 13-20-21 Haziran tarihleri.

05 Kasım itibarıyla eğitime olan düşkünlüğünüz artabilir. Daha kolay öğrenecek, okul hayatınızda istekli olacak ve kendinizi gösterebileceksiniz. Kasım sonuna kadar sınavlarınızda güzel sonuçlar alabilirsiniz.