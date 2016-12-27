Yay burcu 2017 yılı yorumları

2017 yılında sosyal çevre alanlarınızda güzel gelişmeler altındasınız Sevgili yay ve yükselen Yaylar. Yeni insanlarla tanışacak, onlarla işbirliği içinde olmak isteyecek, sosyal ortamlarınızdaki kişilerden istediğiniz destek ve yardımı bulacaksınız. İş anlamında değişik fırsatlar, bulunacağınız yerlerde tanışacağınız insanlar sayesinde oluşacak. Bir yandan da birden fazla işten elde edilen gelirleriniz artabilir ve geleceğinize yönelik planlarınızı devreye sokabilirsiniz.

Kendinizi ve yaşamınızı yapılandırmaya devam ediyorsunuz. Önemli sorumluluklarla hayatınız yeniden şekillenirken, yeni bakış açınızla herşey değişiyor sevgili Yaylar.

İŞ/PARA/KARİYER

12 Ocakta'ki dolunay ortak parasal işlerinizi hızlandırabilir. Ödemeler, banka işlemleri, altına girilecek bir borç bu dönemde sizi hassas kılacak sevgili yaylar.

11 Şubat’taki Parçalı Ay tutulması, seyahatlerinizi, dış koşullara, yabancılara bağlı işlerinizi, eğitim alanlarınızı, ticari konuları ve hukuksal meseleleri hayatınıza taşıyabilir.

12 Mart'ta oluşan Dolunay, kariyerinizde hassas adımları ve hızlı gelişmeleri tetikliyor. Bu dolunay da ilginizi işinize ve kariyerinize yöneltmelisiniz.

10 Nisan’da Merkür iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda size birtakım aksilikler, sıkıntılar ve problemler çıkartabilir. 20 Nisan’a kadar dikkatli adımlar atmalısınız.

Haziran ayı ortaklaşa işleriniz önem kazanıyor. Bu alandaki ilişkilerinize ve girişimlerinize 15-18 Haziran’da dikkat etmelisiniz.

09 Temmuz’da oluşan Dolunay, parasal alanınızda gerçekleşiyor. Bu Dolunay elinize bir para geçecek sevgili Yaylar. Hayat sizi birçok yönden destekliyor. İş hayatınızda sosyal çevrelerden gelecek bir iş teklifi, bir organizasyon 18-19 Temmuz da karşınızda.

07 Ağustos’ta Parçalı Ay Tutulması satış, reklam, pazarlama ve bilgisayar alanlarından birinde çalışıyorsanız bu konularda hızlı ve beklenmedik gelişmeleri karşınıza getirebilir.

05 Eylül den sonra enerjinizi kariyerinize harcayacaksınız. Mücadelelerinizi iş hayatınıza aktaracak, işinizde mükemmeliyetçi davranışlar sergileyeceksiniz.

Kariyer ve aile girişimlerinizde 05-20-24 Eylül de dikkatli olun. Yanlış yönlendirilmeler, karmaşalar oluşabilir.

02-03 Ekim tarihlerinde iş hayatınızda güçlü getiriler altında olacaksınız. 05 Ekim’de toplum önünde ve kariyer işlerinizde herkes sizi konuşabilir, güzel etkiler karşısında hayatınızı bir tık daha yukarılara çekeceksiniz.

05 Kasım itibarıyla artık planlarınızı ve projelerinizi konuşabileceğiniz bir döneme geçiyorsunuz. 03 Aralık’ta merkür son kez geriliyor. Kişisel alanınızda gerileyeceği için önemli anlaşmalardan ve görüşmelerden 23 Aralık’a kadar kaçının.

20 Aralıktan sonra Satürn para alanlarınıza kayacak ve 2.5 yıl boyunca parasal alanda size çok şey öğretecek sevgili Yükselen Yaylar. Parasal konularda önemli sorumluluklar 25 Aralık’ta devrede.

AŞK/ EVLİLİK/ İLİŞKİLER

03 ocaktan sonra aile hayatınıza ve ilişkilerinize önemsemeye başlıyorsunuz. Evinizde misafir ağırlayabilir, tadilat, tamirat, dekorasyon gibi işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz.

Şubat ayında aşk hayatınızda keyifli etkiler var. 03 Şubat itibarıyla seveceksiniz, aşkı deneyimlemek yüreğinizde hissedeceksiniz, özgürlük arzunuzda yüksek olacak.10 şubat ta aşk konuşmalarınız artıyor, sevdiğinizle aynı dili konuşacaksınız.

04 Mart’ta Venüs aşk alanınızda gerilemeye başlıyor. Aşk hayatınızda 03 Nisan’a kadar bazı sıkıntılara ve ilişki sorunlarına açıksınız. Eski problemler su üstüne çıkabilir veya eski aşklar yeniden karşınıza gelebilir.

13 Mart’tan sonra aşkı daha fazla konuşacak, sıkıntı yaşadığınız noktaları toparlamak için harekete geçeceksiniz. 28 Mart ta oluşan yeniay aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili alanlardaki başlangıç ve kararları ilgilendiriyor.

20 nisan- 03 mayıs arası aşk hayatınızda iletişimsel sıkıntılara açıksınız. Zaten zorlu bir dönem geçirdiniz, şimdi bir de iletişim ayağını bu dönemde sağlam tutmaya çalışın. Özellikle sıkılganlıklarınız 28 Nisan’da sıkıntıları tetikleyebilir.

11 Mayıstaki dolunayla beraber hiç düşünmediğiniz bir aşk karşınıza gelebilir ve yeni tanışacağınız, sizden çok farklı olan bir insandan etkilenebilirsiniz. Durum ne olursa olsun yanılma etkiniz yüksek.

03 Haziran’da farklı bir ilişki gelebilir. Ya da var olan ilişkinizde daha farklı yaklaşımlar geliştirebilirsiniz.

21 Ağustos ve civarında uzak seyahatlerde aşk hayatınızda çok güzel etkiler altındasınız. 20-21-26-27 Ağustos tarihlerinde hayattan fazlasıyla keyif alacaksınız.

05 Eylül deki dolunay, ev ve aile alanlarınızda duygusal bazı hassas kararları tetikleyecek. Aile hayatınızda yanılgılara ve aldanmalara açık olacaksınız.

03 aralıktaki Dolunay özel hayatınızı ilgilendirecek. Bu Dolunay ile beraber özel hayatınızda önemli kararlarınızı devreye sokacaksınız.

SAĞLIK

27 Şubat civarı spor yaparken kendinizi çok zorlamayın. Tehlikeli hareketler, tehlikeli sporlar yapmaya eğilimli olacaksınız. Abartmadan yolunuzda ilerleyin.

29 Mart itibarıyla sağlığınızı gözden geçirebilirsiniz. 2 hafta boyunca kontrollerinizi yaptırmak, doktorunuza görünmek ve fikir danışmak için uygun zamanlar. 10 Nisan’da Merkür sağlık alanlarınızda size birtakım aksilikler, sıkıntılar ve problemler çıkartabilir. 03 Mayıs’a kadarki dönemde dikkatli adımlar atmalısınız. 10 ekimden sonra her tür zorlanmalardan kolay sıyrılacaksınız. Sağlıkta da işlerinizde de hayat sizi koruyacak.Aralık ayında sağlığınıza gereken özeni gösterecek, kendinizi enerjik ve dinamik hissedeceksiniz. 21 Aralık’tan sonra fiziken oldukça güçlü ve rahat bir döneme geçeceksiniz. Artık satürn sizi rahat bırakıyor.

EĞİTİM

11 Şubat taki Ay tutulması eğitimizde önemli sonuçları ve kararları karşınıza getirebilir. Bu tutulmayla beraber okul hayatınızı daha sağlam bir mercek altına almanız gerekebilir. 06 Temmuzdan sonra yurtdışı eğitim konularınızı hızlandırabilirsiniz. Kurs, seminer, eğitim alanlarınızda önemli şanslar devreye girecek. 14 Temmuz da bir teklif sizi mutlu edebilir.

Bu sene 07 Ağustos’taki tutulma eğitim ve akademik konularda önemli kararları ve adımları karşınıza getirebilir. 21 Ağustos taki güneş tutulması eğitimsel konularda her tür başlangıç ve kararlarınızı destekliyor.