Yengeç burcu 2017 yılı yorumları

Bu sene hayalini kurduğunuz ve sahip olmayı çok istediğiniz bir gayrimenkul devreye girebilir. Emlak alım, satım işlerinizden kazancınız yüksek olabilir. Ailenizi ve yuvanızı genişletmek, geliştirmek ve kimliğinizi bu alanlarda ortaya koymak isteyeceksiniz.

İş ve hizmet alanlarınızda artık ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Geçtiğimiz senelerde üzerinize üzerinize gelen konular, ertelediğiniz problemler, günlük akışınızdaki düzensizlikler üzerinizdeki iyimserlik rüzgarıyla daha kolay atlatılabilir. İşinizde sizi neyin mutlu edip etmediğini anlayacaksınız. Bu dönemde kendi üzerinizdeki disiplini iyi bir şekilde sağlamalı ve hayatınızı, günlük akışınızı bir düzene oturtmalısınız. O zaman hem özel hayatınızı, hem de iş konularınızı dengeye oturtabilirsiniz.

İŞ/PARA/KARİYER

28 Ocaktaki yeniayla birlikte finansal konuları konuşmak, planlamak adına uygun bir dönem. Projelerinize destek bulabileceksiniz.

Şubat başında 03 Şubat’ta iş ilişkileriniz, düzeniniz, bağlantılarınız önem kazanıyor. Zam, prim ve terfi gibi konuları konuşmanın tam sırası. 11 Şubat’taki Ay tutulması maddi konularda hızlı ve beklenmedik gelişmeleri karşınıza getirebilir. Uzun zamandır uğraştığınız bir ev veya miras meselesi sonuca kavuşabilir ve elinize para geçebilir.

04 mart’ta ve sonrasında üstleriniz veya patronlarınızla olan ilişkilerinizde sıkıntılar baş gösterebilir. 12 Mart’ta oluşan dolunay, başlattığınız işlerin karşılığını almak açısından iyi olabilir. 14-17-20 Nisan konuşulmuş, yarım kalmış iş projeleri, görüşmeleri üzerine gidilebilir. 28 Nisan’da sürpriz bir parasal teklif karşınıza gelebilir.

24 Haziran daki Yeniay sizin zamanınız. Hayatınız adına atılacak adımları, girişilecek projeleri, yeni başlangıçları ve kararlarınızı, uygulayabilirsiniz. Emlak alım satım işlerinizi 14 temmuz gibi halledin.

07 Ağustos’ta gerçekleşen Parçalı Ay Tutulması, sizin ortaklaşa para alanlarınızı etkileyecek. Ortak parasal konularda, eşinizin ya da partnerinizin hayatındaki parasal konularda beklenmedik bazı duygusal stresler, daha fazla gündeminizde yer edebilir. 21 Ağustos taki tam güneş tutulması maddi konuları hızlandırıyor. Güzel gelişmeler karşınıza gelebilir.

14 Kasımda dış ortamlardaki işlerinizde ve seyahatlerinizde dikkatli olun. Onun dışında işinizde bu ayın 2. Yarısı daha şanslısınız. İş alanlarınızda olumlu tarihler 06-13-15-16 Aralık tarihleri. Merkür’ün gerilediğini unutmadan hareket edin.

AŞK/ EVLİLİK/ İLİŞKİLER

Ocak ayına özel hayatınızın detaylarıyla giriş yapacaksınız sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç olanlar. Eşinizin ailesiyle veya kendisiyle dış ortamlarda 10 ocak’ta anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. 20-23 ocak ta gelecek planlarınız devreye girebilir.

11 Nisan’daki Dolunay, dikkatinizi aile hayatınıza yöneltmenizi sağlayabilir. Sizin ve eşinizin ailesi arasındaki meseleler bu dönemde artabilir. 11 Mayısta aşk önem kazanıyor. Arkadaşlarınızın çöpçatanlıklarıyla karşılaşabilir, gireceğiniz çevrelerde aşkın karşınıza geldiğini görebilirsiniz. 09 Haziran dan sonra ev, aile ve yuva alanlarınızda oldukça şanslı ve fırsatlı bir döneme giriyorsunuz.

10-12-13 Ağustos’ta ev alım, satım, yer değiştirme, ailevi konulardaki parasal gelişmeler anlamında oldukça şanslı günler.

Özel hayatınızda da sevdiğiniz insanla 02-03-10 Ekim tarihlerinde kısa vadeli planlarınız devrede olacak.

10 Ekimde Jüpiter aşk evinize geçecek. Bu tarihten sonra bir sonraki yılın ekim ayına kadar aşk hayatınızda, çocuğunuzla ilgili konularda önemli şanslar ve fırsatlarla karşılaşacaksınız.

Aşk hayatınızda hayatınızda biri yoksa 18- 26 ekim’de bir insanla tanışabilir, bir ilişkiye adım atabilirsiniz veya var olan ilişkilerinizde kendinizi gerçekten mutlu ve şanslı hissedeceksiniz.

09 Aralık ta eğlenceli bir dönem başlıyor. Keyfe, aşka, çocuğunuza daha fazla enerjinizi harcayacaksınız ama bir yandan aralık ayındaki iş yoğunluklarınız sizi tüketebilir.

SAĞLIK

Yıl boyunca stresten uzak durmalı, ufak tefek adımlarla beslenmenizde yeni bir sayfa açmalısınız. 21 nisan’dan sonra sağlığınızı çok fazla zorlamamanız gereken bir dönem. Bağışıklık sisteminizi kuvvetli tutmalı, vitaminlerinizi ihmal etmemlisiniz. Akciğerler, solunum yolları, alerjiler artabilir.

04 Haziran’dan sonra sağlığınızda gözle görülür düzelmeler yaşanabilir. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir dönem. 03 Aralık’ta sağlık evinizde gerileyen Merkür eski sıkıntı ve problemleri karşınıza getirebilir.

EĞİTİM

26 Şubat’ta Balık burcunda bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmada, eğitim ile ilgili faaliyetleriniz hızlanabilir. 07-09 mart tarihlerinde sınav veya kurslarınızda kendinizi etkili bir şekilde ortaya koyabilirsiniz.

10 Eylülden sonra eğitime, öğrenmeye ilginiz artıyor, eski sorunları geride bırakmaya heveslisiniz. Eğitim alanlarınızdaki yeni dönem ve kararlar 20 Eylül’de başlayacak.