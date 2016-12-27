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İstanbul'da sular ne zaman gelecek
YAŞAM

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (27 Aralık 2016)

İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Konu ile ilgili İSKİ resmi web sitesinde açıklamada bulundu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

27 Aralık 2016 Salı, 16:52:31 Güncelleme: 16:56:47

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 27 Aralık Salı günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (27 ARALIK 2016)

SU KESİNTİSİ OLAN YERLER

İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;

Arıza Kesinti
İlçe : BAHÇELİEVLER
Etkilenen Mahalleler : KOCASİNAN MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 27.12.2016 - 15:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAĞCILAR
Etkilenen Mahalleler : KAZIM KARABEKİR MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 27.12.2016 - 15:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : ŞAHİNTEPE MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 27.12.2016 - 15:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : ORHANGAZİ MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 27.12.2016 - 15:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : FATİH
Etkilenen Mahalleler : MERCAN MAH,RÜSTEMPAŞA MAH,TAHTAKALE MAH,DEMİRTAŞ MAH,HOBYAR MAH,HOCA PAŞA MAH
Açıklama : ŞEBEKE HATTI YENİLEMESİ
Başlama Tarihi : 27.12.2016 - 15:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : FATİH
Etkilenen Mahalleler : İSKENDERPAŞA MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 27.12.2016 - 15:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : KADIKÖY
Etkilenen Mahalleler : MERDİVENKÖY MAH,KOŞUYOLU MAH,HASANPAŞA MAH,ZÜHTÜPAŞA MAH,RASİMPAŞA MAH,OSMANAĞA MAH,DUMLUPINAR MAH,CAFERAĞA MAH,ACIBADEM MAH,FİKİRTEPE MAH,FENERYOLU MAH,EĞİTİM MAH
Açıklama : DEPLASE EDİLEN ANA İSALE HATTI BAĞLANTISI
Başlama Tarihi : 27.12.2016 - 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2016 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler : GAZİ MAH,75YIL MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 27.12.2016 - 13:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : TUZLA
Etkilenen Mahalleler : AYDINLI MAH
Açıklama : MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI
Başlama Tarihi : 27.12.2016 - 13:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ÇEKMEKÖY
Etkilenen Mahalleler : MERKEZ MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 27.12.2016 - 16:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ŞİLE
Etkilenen Mahalleler : ÇAVUŞ MAH
Açıklama : ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
Başlama Tarihi : 27.12.2016 - 10:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
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