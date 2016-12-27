İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olduğunu duyurdu. Peki 27 Aralık Salı günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (27 ARALIK 2016)
SU KESİNTİSİ OLAN YERLER
İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAHÇELİEVLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KOCASİNAN MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2016 - 15:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAĞCILAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KAZIM KARABEKİR MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2016 - 15:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAŞAKŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ŞAHİNTEPE MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2016 - 15:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ORHANGAZİ MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2016 - 15:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|FATİH
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MERCAN MAH,RÜSTEMPAŞA MAH,TAHTAKALE MAH,DEMİRTAŞ MAH,HOBYAR MAH,HOCA PAŞA MAH
|Açıklama
|:
|ŞEBEKE HATTI YENİLEMESİ
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2016 - 15:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|FATİH
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İSKENDERPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2016 - 15:18
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KADIKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MERDİVENKÖY MAH,KOŞUYOLU MAH,HASANPAŞA MAH,ZÜHTÜPAŞA MAH,RASİMPAŞA MAH,OSMANAĞA MAH,DUMLUPINAR MAH,CAFERAĞA MAH,ACIBADEM MAH,FİKİRTEPE MAH,FENERYOLU MAH,EĞİTİM MAH
|Açıklama
|:
|DEPLASE EDİLEN ANA İSALE HATTI BAĞLANTISI
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2016 - 10:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2016 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANGAZİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|GAZİ MAH,75YIL MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2016 - 13:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|TUZLA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|AYDINLI MAH
|Açıklama
|:
|MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2016 - 13:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÇEKMEKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MERKEZ MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2016 - 16:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ŞİLE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÇAVUŞ MAH
|Açıklama
|:
|ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2016 - 10:25
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2016 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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