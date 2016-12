Yurt dışına çıkmadan önce bilmeniz gereken 10 kalıp

Anadili İngilizce olan eğitmenler ile dijital ortamda konuşma pratiği sağlayan English Ninjas, yurt dışına çıkmadan önce bilmeniz gereken 10 anahtar kelime ve kalıbı sizler için derledi.

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden kullanıcılarına, anadili İngilizce olan eğitmenler ile canlı, sesli ve görüntülü konuşma pratiği sağlayan English Ninjas, tatilcilerin yurt dışında hayatını kolaylaştıracak İngilizce kalıpları belirledi.

İşte yurt dışına çıkacakların bayram tatili boyunca sıklıkla kullanacağı kalıplar:

1 – Do you speak English?

Anadili İngilizce olmayan bir ülkeye gidiyorsanız konuşmaya bu soruyu sorarak başlamanız size zaman kazandıracaktır. Zira hem boşu boşuna cümle kurmamış olacak hem de karşınızdaki kişiye sizin ana dilinizin İngilizce olmadığını belli etmiş olacaksınız.

2 – Hello, Goodbye, Please, Thank You, I’m Sorry, Excuse Me

Günlük hayatın vazgeçilmezi bu kalıplar ile günün her saatinde merhaba ve hoşçakalın diyebilir, hitap etmek istediğiniz kişinin dikkatini çekebilir ve sizin ona bir şey sormak veya söylemek istediğinizi belli edebilirsiniz.

3 – 1’den 10’a rakamlar

En az 1’den 10’a kadar olan rakamların nasıl söylendiğini öğrenmeniz aklınıza gelen hemen her alanda işinize çok yarayacaktır.

4 – How much is this?

Yurt dışında ister bir AVM’den alış veriş yapmak olsun ister marketten su almak illa ki almanız gereken şeyin fiyatını sormak ve öğrenmek istersiniz. “How much is this?” kalıbıyla almak istediğiniz şeyin fiyatını kolayca öğrenebilirsiniz.

5 – My name is ... / I’m from ...

İngilizce ile ilk tanıştığımızda öğrendiğimiz bu kalıplar yurt dışında hayat kurtaran kalıplardır. Gittiğiniz ülkede biriyle sohbet etmeye çalışırken adınızı ve nereden geldiğinizi söylemek her alanda daha üretken diyaloglar kurmanızı sağlayacaktır.

6 – Where is the restroom…?

Genel olarak “Where is ... ?” kalıbını kullanmak gittiğiniz ülkede aradığınız herhangi bir şeyi (lokasyon, market içinde bir reyon v.b.) bulmanızı sağlayacak ve işinizi sandığınızdan daha çok kolaylaştıracaktır.

7- Could you please help me find this address? Right, Left, East, West

Yurt dışındasınız ve gideceğiniz yeri bilmiyorsunuz. İşte kullanmanız gereken kalıp. Elinizdeki adresi karşınızdaki kişiye gösterebilir ve gideceğiniz yeri öğrenebilirsiniz. Yurt dışına çıkmadan önce yön göstermede kullanılan sözcükleri de öğrenmenizi tavsiye ederiz. Bu kelimeler, bir yeri sorduğunuzda karşınızdaki kişinin tarifini anlamak için işinize yarar.

8- I would like to ...

Bu kalıp listeden veya bulunduğunuz yerden ne almak istediğinizi karşınızdakine anlatmanızı sağlayacaktır.

9 – I don’t understand

Yurt dışına çıkanların mutlaka bilmesi gereken ‘I don’t understand’ kalıbını çekinmeden kullanabilirsiniz. Zira karşınızdakinin ne dediğini anlamadığınızı belirtmek, o kişinin size anlatmak için farklı bir yol bulmasını sağlayacaktır.

Pasaport kontrolü sırasında sıklıkla karşılaşacağınız bu kalıpların anlamlarını bilmek ve soruları onlara göre cevaplamak işinizi çok kolaylaştıracaktır.

Öte yandan, olası bir acil durumda ya da yardım istemeniz gereken koşullarda “Help! Emergency! Please call a doctor! Please call the police!” kalıplarını kullanmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın!