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Kıskançlık
YAŞAM

Kıskançlık ne zamana kadar normal?

Kıskançlık, bir kişinin veya bir ilişkinin kaybedilmesinden korkulan, karmaşık bir ruhsal yaşantı ve olumsuz tutumdur...

27 Aralık 2016 Salı, 17:50:24 Güncelleme: 17:52:34

Kıskançlık, işlevselliği bozmadıkça bir hastalık da değildir. Ama Kıskançlık, bir kişinin veya bir ilişkinin kaybedilmesinden korkulan, karmaşık bir ruhsal yaşantı ve olumsuz tutumdur. Bunun dışında başkasının sahip olduğuna kendisinin de sahip olma gerekliliğini hissettiren bir duygudur. “Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanaatine varıldığında takınılan olumsuz tutum”Kıskançlık doğuştan değil, sonradan öğrenilen ve birçok insanı etkileyen, rahatsız eden bir duygudur. Dozunda bırakıldığı sürece kıskançlık bir hastalık değil davranış bozukluğudur. Kişi bu konuda kendini kontrol edemezse bu davranış bozukluğu ileride depresyona sebep olabilir. Kıskançlık özgüven eksikliği ve yetersizlik duygusundan dolayı ortaya çıkmaktadır. Kıskançlık yaşayan birisi zaman ile değersizlik, çaresizlik, öfke, mutsuzluk ve yalnızlık gibi duyguları da yaşar.

Bu davranış bozukluğu hayvanlarda da görülmektedir. Mesela bir evde uzun süre bulunan bir kedi bütün ilgiyi kendi üzerine çektiğini hisseder. O eve ikinci bir kedi geldiğinde diğeri ters tavırlar göstererek kıskanç olmaya başlar ve sahibini de protesto eder.“Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanaatine varıldığında takınılan olumsuz tutum”.

“Merhaba, nasılsın canım?”

“Yoksa o adam sana kötü niyetle mi baktı?”

“Yok, canım benim, hiç öyle şey olur mu; herhalde sen yanlış anlamışsındır”.

Karıkoca ilişkilerinde de kadınlara karşı aşırı hayranlık duyma, abartılı bir şekilde iltifat etme kıskançlığa yol açar. Bu durumlara Kıskançlık Tipi Hezeyanlı bozukluk veya klasik olarak Kıskançlık Paranoyası deriz. Böyle hastaların sadece psikoterapiyle veya hipnozla tedavi edilmesi de etkili olmaz.

Tarihte pek çok örnekleri olan bir hastalıktır. Sevgi ve sağlıklı bağlanmalar sağlıklı şeylerken, kıskançlık artık bir hastalık durumuna gelmiş demektir.
O zamanda antipsikotik ilaçlar ve antipsikotik ilaçlarla tedaviye başlamak, sonra da Eşler Terapisiyle yola devam etmek gerekir. Cinsel sadakatsizlik ve aldatma da sıklıkla beraber görülür.

Aşırıya kaçıyorsa antipsikotik grubu ilaçlar verilir. İşi eşini tehdit edip yaralamaya veya öldürmeye kalkanların ise hastanede tedavi edilmesi şarttır.

Mahmure

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