Çilli yüzler için makyaj sırları...

Doğal görünümün her zamankinden çok daha beğenildiği günümüzde, yüzümüzde ağırlık hissi bırakmayan ürünler kullanmaya başladık. Doğal özelliklerimizi gizlemek yerine olduğumuz halimizle, kendimizle daha barışık bir güzellik anlayışına sahip olduk. Mesela çilli kadınlar, çillerini gizlemek yerine daha belirgin hale getirmeye başladı. Hafif bir makyajla doğal bir görünüme kolayca sahip olabildikleri için çilli kadınları hep çok beğenmişimdir. Son yıllarda defilelerde de gözümüze çarpan çilli makyajlardan yola çıkarak Sephora Senior Makyaj Artisti Murat Bekler ile konuştum. Çilli kadınlara makyaj yaparken inanılmaz keyif aldığını anlatan Bekler de aynı şeye vurgu yaptı: “Doğallıklarını bozmadan, yüzlerindeki çilleri saklamadan güzelliklerini ön plana çıkarıp makyaj sonrası hallerini görmek çok hoşuma gidiyor.”

KOYU TONLARDAN KAÇININ

Peki, çilli kadınların makyajı nasıl olmalı? Bekler’in önerisi; yoğun bazlı fondötenden uzak durmaları. Lokal fondöten uygulayarak ten makyajını tamamlayabileceklerini anlatan makyaj artisti, “Koyu renkli fondöten veya yoğun şekilde kullanılan fondöten çillerle birleştiğinde kötü bir görünüme sebep olur. Direkt uygulamak da güneş lekesi görüntüsü oluştururve cildi bakımsız gösterir.

Çilli kadınlar ince yapıya sahip olan renkli nemlendiriciler ve cushion fondöten olarak adlandırdığımız kadife dokulu ve ince yapılı fondötenleri tercih ederlerse arzu ettikleri doğallılığı kolayca yakalar” diyerek püf noktalarını sıralıyor. Ton önerisine gelince, cildi açık renk olanların açık tonlu ürünleri tercih etmesi gerekiyor. Allığın bile doğal bir etki yaratması önemli. Pembe ve tonları, turuncu ve şeftali tonları doğallığı ön plana çıkardığı için koyu pudralardan uzak durmak en iyisi. Makyaja hareket katmak için de yeşil, mor, turuncu, kahve tonları… Bekler, çilli kadınların makyajlarında kendilerine çil uygulamasını çok doğru buluyor ve şunları anlatıyor: “Çilleri göz kalemi değil kaş kalemiyle belirginleştirmek doğru olur. Çünkü pudralı olduğu için kalemler ciltte soluk ve doğal durur. Çilleri yaptıktan sonra üzerine tampon yaparak makyaj süngeriyle fazlasını almaları çili yüze doğal bir şekilde sabitleyecektir.”