Genç kalmanın yolları!

Her yerde okuyup duruyoruz; metabolizma ne kadar hızlı çalışırsa, vücut da fit görünümünü ve tazeliğini o denli koruyor. Ama bilim insanlarına sorarsanız, bu tamamıyla yanlış… Yapılan birçok araştırmaya göre, yavaşlayan bir metabolizma –burada konu edilen düşük kalori alımı- uzun yaşamın sırlarından biri...

Sebebine gelince; vücut ısısında ve metabolizma hızında meydana gelen azalma, hücrelerin ve dolayısıyla organların yaşlanmasına neden olan serbest radikallerin oluşumunu engelliyor.

Ayrıca kanser, iltihaplanma ve diğer hastalıkların tetikleyicileri de daha az üretilmeye başlanıyor. Tüm bu bilgileri nasıl kullanacağımıza gelince…

HAYATI YAVAŞLATMAK GENÇ TUTUYOR

Cildin yenilenmek için zamana ihtiyacı var. Bugüne kadar biz hep hücreler kendini ne kadar hızlı yenilerse, kırışık oluşumunun da o kadar geç gerçekleştiğini düşünüyorduk.

Kısa bir süreliğine doğru bir varsayım kabul edilebilir bu; ancak uzun vadede bilim insanları bu sürecin tersine işlediğini belirtiyor. Her hücre bölünmesinde kromozomların uç parçalarını oluşturan telomerler kısalıyor. Bir noktadan sonra, minimum uzunluğun altına düştüklerindeyse hücrelerin bölünmesi artık mümkün olamıyor. Dokular sertleşiyor, geriyeyse elastikiyetini yitirmiş bir cilt kalıyor.

Bunu keşfeden birçok kozmetik markası son yıllarda ürünlerinin içeriklerine yosunları da ekledi. Yosun ekstreleri, hücrenin kendi ritminde yenilenmesini sağlamak için çeperini yeniden oluşturmasına yardımcı oluyor.

Mahmure