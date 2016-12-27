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patron sendromu
YAŞAM

Patron sendromuna dikkat!

Erkut Ergenç, "İyi bir kariyeriniz ve başarılı bir hayatınız varken, bulunduğunuz bu durumu hak etmediğinizi ve özellikle bu kazanımlarınızı şans eseri elde ettiğinizi düşünüyorsanız siz de Impostor Sendromu yaşıyor olabilirsiniz" dedi

27 Aralık 2016 Salı, 18:08:55 Güncelleme: 18:11:03

Liderlik Okulu Kurucusu ve Kişisel Gelişim Mentoru Erkut Ergenç, başarılı kariyeri olan kişilerde görülen, bir tür duygu durum bozukluğu olan Impostor Sendromu hastalığının iş dünyasında yaygın olarak görüldüğünü söyledi.
Sendrom hakkında bilgi veren Erkut Ergenç, "İyi bir kariyeriniz ve başarılı bir hayatınız varken, bulunduğunuz bu durumu hak etmediğinizi ve özellikle bu kazanımlarınızı şans eseri elde ettiğinizi düşünüyorsanız siz de Impostor Sendromu yaşıyor olabilirsiniz" dedi.

BAŞARIN ŞANSA MI DAYALI?
Impostor Sendromunun, kişinin kendi başarı ve mevkisinin şansa dayalı olduğu konusunda şüphe etme durumu olduğu ve bu durumun başkaları tarafından bir gün fark edileceği korkusuyla oluştuğunu ifade eden Ergenç, "Impostor Sendromu; 'iyi bir eğitim hayatı, başarılı bir kariyer ve mutlu bir yaşama sahip kişilerin tüm bu kazanımlarını şans eseri elde ettiklerini düşünmeleri ve sanki foyalarının ortaya çıkacağını düşünüp, depresyona sebep olabilecek ve sonrasında kişinin bu kazanımlarını kaybetmesine neden olabilecek, duygu durumu' olarak tanımlanmaktadır. Bu sendrom bir süre sonra kişinin hayatını etkilemeye başlar, rutini bozup kişiyi negatif bir duygu durumuna sokabilir. Bu durum genelde kişinin başarılarını içselleştirememesi ve kendi iç barışını sağlayamamasından kaynaklanır ve belli bir süre sonra stres ve endişeye dönüşerek kişiye ciddi bir şekilde zarar verebilir" diye konuştu.

BİRÇOK ÜNLÜDE GÖRÜLÜYOR
Birçok ünlünün de bu sendromu yaşadığını ifade eden Ergenç, Harvard mezunu ünlü Holywood yıldızı Nataly Portman'ın bir konuşmasında "Çoğu zaman bu pozisyon için yeteri kadar akıllı olduğumu düşünmüyorum ve her konuşmaya başladığımda aptal bir aktris olmadığımı ispatlamaya çalışıyorum" diyerek yaşadığı bu duygu durumundan bahsettiğini aktardı.
Starbucks CEO'su Howard Schultz'un ve birçok CEO'nun da aslında bulundukları koltukta oturacak kadar kendilerini yeterli görmediklerini ve bu konuda endişe içerisinde olduklarını ifade ettiğini kaydeden Ergenç, bu sendrom ile baş etme yollarını anlattı.

BAŞ ETMENİN 6 ADIMI
Kişinin bu duygu durumundan en az etkilenmesi için bazı öneriler olduğunu anlatan Ergenç, yapılması gerekenleri altı maddeyle sıraladı:
"Duygularınızı gözlemleyin"
"Öncelikle bu konudaki duygularınızı gözlemleyin ve içsel sessizliğe son verin. Bu çok normal bir durum ve bir çok kişi sizinle bu tarz duyguları paylaşıyor. Problemi tanımlayın ve üzerine gitmeye hazır olun."
"Gerçekler öyle değil"
"Duygularınızı gerçeklerden ayırın. Böyle düşünüyor olmanız gerçek olduğu anlamına gelmiyor. Herkesin kendini yetersiz hissettiği anlar olabilir. Bazı anlarda kendinizi aptal hissetmek aptal olduğunuz anlamına kesinlikle gelmez."
"Hatalara karşı pozitif olun"
Pozitif olmaya odaklanın. Mükemmeliyetçilik tuzağına düşmeyin ve bu konuda takıntılı olmayı bırakın. Unutmayın, mükemmeliyetçilik iyinin düşmanıdır. Başarısızlık ve hatalara karşı yeni tepkiler oluşturun. Hatalar sizi daha iyiye götürecek yol işaretlerinden başka bir şey değildir. Hataları haritanıza kaydedin."
"Sihirli kelime: Bilmiyorum"
"Bilmiyorum kelimesinin tadını çıkarın. Ne demişler bilmemek değil öğrenmemek ayıptır. Eksiklerinizi yeni şeyler öğrenmek adına fırsat olarak kullanın."
"Başarıları hatırlayın"
Başarılarınız olduğunu unutmayın. Hayat her zaman başarısız gidemez. Geçmiş başarılarınızı hayal edin ve onları oluşturduğunuz duygu durumunu düşünün. Tekrar başarılı olmanız zaten çok doğal."
"Cesaretinizin gücünü kullanın"
"Son olarak cesaretinizin gücünü kullanın ve hiçbir şeyin sizi engellemesine izin vermeyin. Unutmayın her şey bir düşünce ve eseridir."

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