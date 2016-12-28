Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... ( 28 Aralık 2016)

BUGÜN, Güneş-Merkür kavuşumuyla daha önceden konuşulmuş işlerimizin üzerine eğilebiliriz. Yaşadığımız sorunlara çözüm bulmak kolay olacak. Ay kapandığından önemli işlere kalkışmak yerine işlerimizi tamamlamalıyız. Geçmişten kalma sorunlarımızın üzerine eğilebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kariyerinizde istediğiniz gücü ortaya koyabileceksiniz. Önceden konuşulmuş işler için fırsatlar sizi daha çok destekleyecek.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eski sorunları gözden geçirmek için harekete geçin. Parasal konularda önemli sorumluluklar üstlenip bunların peşine düşebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda yarım kalmış işlerinizi tamamlamak için uygun bir gün olabilir. Özel hayatınızla ilgili masraf yapabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla daha önceden konuştuğunuz konuların üzerine gidebilirsiniz. Tamamlamanız gereken işlerinizi halletmelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda sıkıntı yaşadığınız konular üzerine kafa patlatabilirsiniz. Akşam saatlerinde detaycı yapınız daha fazla öne çıkacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda, çocuğunuzla ilgili konularda çözülememiş bir problemi halletmek için harekete geçebilirsiniz. Mantığınız ön planda.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda önceden konuşulmuş bir mesele gündeminize yerleşecek. Harekete geçmek için yarın oluşacak dolunayı bekleyin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önceden konuşulmuş bir işin detayları karşınıza gelebilir. İş alanlarınızda adım atmaktan ziyade mevcut işlerinizi tamamlayın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Daha önceden konuşulmuş bir iş yeniden gündeminize yerleşebilir. Bu alandaki kararlarınız için yarın oluşacak yeniayı beklemelisiniz

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Görüşülmüş bir iş karşınıza yeniden gelebilir. Gözden kaçırdığınız detayları görmek ve çözüm üretmek için uygun bir gün olacak

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızı kurcalayan eski konular gündeme gelip çözüme kavuşabilir. Başka insanlara yardım etme ihtiyacınız yüksek olacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda önemli konuşmalar söz konusu olabilir. Daha önceden konuşulmuş bazı fikirler ve konular devreye girebilir.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN