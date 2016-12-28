Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... ( 28 Aralık 2016)

BUGÜN, Güneş-Merkür kavuşumuyla daha önceden konuşulmuş işlerimizin üzerine eğilebiliriz. Yaşadığımız sorunlara çözüm bulmak kolay olacak. Ay kapandığından önemli işlere kalkışmak yerine işlerimizi tamamlamalıyız. Geçmişten kalma sorunlarımızın üzerine eğilebiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, kariyerinizde istediğiniz gücü ortaya koyabileceksiniz. Önceden konuşulmuş işler için fırsatlar sizi daha çok destekleyecek.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eski sorunları gözden geçirmek için harekete geçin. Parasal konularda önemli sorumluluklar üstlenip bunların peşine düşebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda yarım kalmış işlerinizi tamamlamak için uygun bir gün olabilir. Özel hayatınızla ilgili masraf yapabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanla daha önceden konuştuğunuz konuların üzerine gidebilirsiniz. Tamamlamanız gereken işlerinizi halletmelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda sıkıntı yaşadığınız konular üzerine kafa patlatabilirsiniz. Akşam saatlerinde detaycı yapınız daha fazla öne çıkacak.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda, çocuğunuzla ilgili konularda çözülememiş bir problemi halletmek için harekete geçebilirsiniz. Mantığınız ön planda.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda önceden konuşulmuş bir mesele gündeminize yerleşecek. Harekete geçmek için yarın oluşacak dolunayı bekleyin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önceden konuşulmuş bir işin detayları karşınıza gelebilir. İş alanlarınızda adım atmaktan ziyade mevcut işlerinizi tamamlayın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Daha önceden konuşulmuş bir iş yeniden gündeminize yerleşebilir. Bu alandaki kararlarınız için yarın oluşacak yeniayı beklemelisiniz
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Görüşülmüş bir iş karşınıza yeniden gelebilir. Gözden kaçırdığınız detayları görmek ve çözüm üretmek için uygun bir gün olacak
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızı kurcalayan eski konular gündeme gelip çözüme kavuşabilir. Başka insanlara yardım etme ihtiyacınız yüksek olacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda önemli konuşmalar söz konusu olabilir. Daha önceden konuşulmuş bazı fikirler ve konular devreye girebilir.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN