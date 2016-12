Başarının bir sırrı var mı?

Olmaz mı, var. Hem de 1 değil 8 sırrı var. richard St. John’un hayatta şu veya bu alanda başarılı olmuş 500’ü aşkın insanla yaptığı röportajlardan oluşan “8’de 8 başarı” adlı kitap bunu anlatıyor. St. John’un konuştuğu kişiler arasında, bill gates, Martha Stewart, Matt groening, Quincy Jones ve Oprah Winfrey de var. işte başarılı insanların 8 özelliği...



1 TUTKU



Ünlü aktör Russell Crowe, ona Oscar kazandıran faktörleri anlatırken şunları söylüyor: “Oyunculuğu ve öykü anlatıcılığını her şeyden çok seviyorum, bu işe tutkuyla bağlıyım.” Öte yandan bir başka şeyi de vurguluyor. Tutku tamam ama asıl mesele insanın tutkusunun ne olduğunu bulması. Evde umutsuz bir şekilde otururken kucağımıza düşmeyeceğine göre, bunu tek yolla keşfedebiliriz: Araştırarak ve çok çalışarak.



2 ÇALIŞMAK



Ev yönetimi gurusu Martha Stewart, “Ben devamlı çalışır, çalışır, çalışırım. İşimi asla başka birine bırakmadım” diyor. Dünya gerçekten rekabetçi bir yer, o yüzden haklı. Teorik fizikçi Leonard Susskind de “Ben 24 saat, banyoda, tuvalette, yürüyüşte bile çalışıyorum” diyerek Stewart’a katılıyor. Çalışmak kimisi için sıkıcı olabilir ama galiba başarı için başka yol yok! “Daha yetenekli olsaydım, bu kadar çalışmak zorunda kalmazdım” diyorsanız, yanılıyorsunuz. Herkesin eşsiz dehasından söz ettiği Mozart bile tüm çocukluğu boyunca ve sonrasında günde en az 12 saat çalışıyordu.



3 ODAKLANMAK



Başarılı insanlar gibi başarılı firmalar da odaklanarak kazanıyor. Mesela Bill Gates her şeyi birden yapmaya çalışmak yerine tek bir hedefe odaklandı: “Microsoft harika yazılımlar yazmak üzere tasarlandı. Biz başka şeylerde iyi olmayı hedeflemedik, sadece yazılım ürünlerini yaratmayı, yönetmeyi ve küreselleştirmeyi biliyoruz.” “Amerika’nın en iyi matematik beyni” unvanını taşıyan Arthur Benjamin ise “Bence her başarılı insan çok sevdiği bir konuya yoğunlaşmalı ve o konu üzerinde olabildiğinde çok zaman harcamalı” diyor. O öyle diyorsa, öyledir!



4 ZORLAMAK



Zorlamak deyip geçmeyin, hayatımız boyunca en zorlandığımız şeylerden biri de bu. Kastettiğimiz ısrarcı ve talepkâr olmak değil, kendimizi seçtiğimiz alanda en iyi olmaya razı etmemiz ve bu yolda yürümemiz. Başarılı insanların yaptığı bu... Dünyaca ünlü mimar William McDonough’ya kulak verebiliriz: “Bir proje üzerinde çalışırken sonunun ne olacağını bilmeyebilirim ama asla pes etmeyerek yaptığım şey her neyse onu sonuna kadar sürdürürüm.”



5 PES ETMEMEK



Sebat etmek; ısrarlı, dayanıklı, kararlı ve inatçı olmak... Başladığı işi bitirmek konusunda kararlılığı elden bırakmamak... Her türlü saçmalığa, kötülüğe, acıya, reddedilmeye, başarısızlığa rağmen devam etmek... Greenpeace’in kurucusu Robert Hunter bir zamanlar kapı kapı dolaşıp ansiklopedi satıyordu. “Sebatkâr olmalısınız, 50 kapı yüzünüze kapanmış olabilir ama 51’incinin açılma ihtimale her zaman vardır” diyen Hunter haklı.



6 FİKİRLER



Daha iyi fikirler üretenler hayatta daha çok yol alırlar, her yeni fikirle yollarının biraz daha aydınlandığını hissederler. Mark Zuckerberg elbette durup dururken zengin olmadı. “Facebook” adını verdiği ilginç bir fikri vardı. Peki, her fikir önemli mi? Hayır. Burada devreye yaratıcılık giriyor. Bir de şu var: Sağlam fikirler kendiliğinden gelmez, kişinin çözmeyi kafaya koyduğu bir problemi olması ve bu konuda kendine sorular sorması gerekir. Bunun farkına varabilirsek, fikir bulmanın ne kadar basit olduğunu da anlarız. Mesela Paul McCartney ve John Lennon, ünlü şarkıları “Hard Day’s Night”ı Ringo Starr’ın konserden sonra yorgunluktan yakındığını duyduklarında yazmışlar.



7 KENDİNİ GELİŞTİRMEK



Başarılı insanlar kendilerini yaptıkları iş konusunda geliştiren insanlardır. Golf yıldızı Tiger Woods şunları anlatıyor: “Eğer 31 Aralık günü o yılın 1 Ocak’ındaki halimden daha iyi bir oyuncu olduğumu söyleyebiliyorsam, başarılıyım demektir. Ve bunu her yıl tekrar edebilirsem muhteşem bir kariyerim olur.” Bir süre önce kaybettiğimiz ünlü boksör ve insan hakları aktivisti Muhammed Ali de kendini sürekli geliştirenlerdendi. Siyaset ve hapis cezası onu yıldırabilirdi ama o bunun yerine, boks konusunda sürekli kendini geliştirmeyi tercih etti.



8 BAŞKALARINI DÜŞÜNMEK



Başkalarını düşünmek ve onlara ihtiyaç duydukları veya değer verdikleri şeyleri sunmak için çalışmak çok önemli. Ayrıca hangi alanda olursa olsun, başarının anahtarı. Four Seasons otellerinin sahibi Issy Sharp da böyle düşünüyor ve “Yaptıklarımla insanları mutlu etmek gibi bir amacım olmasaydı başarılı olabileceğimi hiç sanmıyorum” diyor.

