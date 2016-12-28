Yalan söyleyeni fark etmenin yolları

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:03:00 | Güncelleme: 15:16:22
HABERTURK.COM
Harvard Üniversitesi Profesörü Amy Cuddy'e göre yalan söyleyen kişiyi fark etmek çok kolay. Tek yapmanız gereken karşınızdaki kişinin konuşmasıyla beden dili arasındaki uyuma bakmak...
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Karşınızdaki insanın kıpır kıpır etmesi ve sizinle göz kontağı kurmaması, size yalan söylediği anlamına gelmez.
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Çoğumuz bu şekilde düşünsek de, Harvard Üniverstesi Profesorü Amy Cuddy, yalan söyleyen kişiyi anlamanın hiçbir sözsüz işareti olmadığını savunuyor.
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Psikolog Amy Cuddy’e göre, bir insanın yalan söyledğini anlamak için tek bir noktaya bakmak yetersiz.
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Yüz ifadeleri, duruş ve konuşma da dahil olmak üzere birden fazla iletişim kanalındaki tutarsızlıklar, karşısınızdaki kişiyi ele verecektir.
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Yalan söylemek zordur ve insanlar, bir konuyu saklamaya çalışırken başka bir konuda yalan söyler.
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Birçoğumuz yalan söylerken psikolojik suçluluk yaşarız, bu yüzden de hata yapmaktan kaçınamayız.
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Söylediğimiz yalanları idare edebilecek gücümüz olmaması da bu hataların en büyük sebebi. Amy Cuddy’e göre bu hataları yakalamanın en iyi yolu, insanların söyledikleri ve yaptıklarının arasındaki farkları bulmak…
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Çelişkili duygular, telaşlı bir yüz ifadesi ile eşleşen mutlu bir ses tonu bize karşımızdakinin yalan söylediğini kanıtlayabilir.
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Maalesef insanlar yalan söyleyenleri fark etmekte büyük sorun yaşıyor. Bu durum, karşımızdaki insanın söylediklerinin içeriği ile yaptıkları arasındaki uyuma dikkat etmememizden kaynaklanıyor.
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Yapılan araştırmalara göre, konuşma bozukluğu olan insanlar olmayanlara göre, karşısındakinin yalan söylediğini daha iyi anlıyor. Konuşma hatalarına çok dikkat etmeyen dil işleme rahatsızlığı olan insanlar, karşısındakinin beden diline daha çok dikkat eder. Bundan dolayı da yalan söyleyen kişieri daha kolay tespit edebilirler.
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Sonuç olarak, insanlar doğruyu ararken, kelimelere kafa yormaktan karşısındaki insanın hareketlerine dikkat etmiyor. Cuddy'e göre gerçek, sözylemlerden çok eylemlerle kendini ortaya koymaktadır.