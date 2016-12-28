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Yalan söyleyeni fark etmenin yolları

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:03:00 HABERTURK.COM

Harvard Üniversitesi Profesörü Amy Cuddy'e göre yalan söyleyen kişiyi fark etmek çok kolay. Tek yapmanız gereken karşınızdaki kişinin konuşmasıyla beden dili arasındaki uyuma bakmak...

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    Karşınızdaki insanın kıpır kıpır etmesi ve sizinle göz kontağı kurmaması, size yalan söylediği anlamına gelmez.

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    Çoğumuz bu şekilde düşünsek de, Harvard Üniverstesi Profesorü Amy Cuddy, yalan söyleyen kişiyi anlamanın hiçbir sözsüz işareti olmadığını savunuyor.

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    Psikolog Amy Cuddy’e göre, bir insanın yalan söyledğini anlamak için tek bir noktaya bakmak yetersiz. 

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