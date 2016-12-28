Yalan söyleyeni fark etmenin yolları

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Yapılan araştırmalara göre, konuşma bozukluğu olan insanlar olmayanlara göre, karşısındakinin yalan söylediğini daha iyi anlıyor. Konuşma hatalarına çok dikkat etmeyen dil işleme rahatsızlığı olan insanlar, karşısındakinin beden diline daha çok dikkat eder. Bundan dolayı da yalan söyleyen kişieri daha kolay tespit edebilirler.