Durakta otobüse binen köpek 10 durak sonra indi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda Mihraplı durağında yolcuların arasında otobüsü bekleyen bir köpek, gelen Terminal otobüsüne bindi. Şoförün ve yolcuların müdahale etmediği köpek yolcular arasında yolculuk yaptı. Otobüsün koridorunda gezinen sevimli köpek vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Soğuktan üşüdüğü için otobüse bindiği düşünülen köpek 10 durak sonraki BUTTİM durağında inerek kayıplara karıştı.
Yaşanan bu ilginç olay sabah erken saatte işe giden vatandaşlarında yüzünün gülümsemesine neden oldu.
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YORUMLAR 10
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Misafir 44 dakika önceKöpek sahipsiz değil. Adı patik. her gün sefer tası ile sahibinin yanına gider eli boş geri döner. eğitimli ve zekidir. çarpım tablosunu ezbere bilir.00
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Misafir 48 dakika önceBursa nın gezgin köpeğidir kendisini heryerde görebilirsiniz.:)00
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Misafir 1 saat önceVapura binerek Asya'dan Avrupa'ya geçen sokak köpeği gördüm ben daha ne olsun00
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Misafir 2 saat önceyukarılardan bir mesaj gelmiş ama kimse almayı becerememiş00
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Misafir 2 saat önceHalepte sahiplenecek cok cocuk var kimisi yetim kimisi öksüz...06
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Misafir 2 saat önceSahipsiz o kadar cok kopek varki sokaklarda .Git de sahiplen bi tanesini o zaman,illa otobuste rastlaman mi lazim:(00
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Misafir 2 saat öncebence o soföre ikramiye verilmeli ve tebrik edilmeli helal olsun60
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Misafir 2 saat önceben o otobüste olsaydım köpeği sahiplenirdim :(30
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Misafir 2 saat öncekalplerimizi anca böyle güzel olaylar yumusatiyor yeterince kati yürekli olmusuz malesef60
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