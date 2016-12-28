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Durakta otobüse binen köpek 10 durak sonra indi

Bursa'da soğuktan üşüyünce onlarca yolcunun bulunduğu halk otobüsüne binen bir sokak köpeği 10 durak sonra otobüsten indi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:51:58 Güncelleme: 12:55:53 İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda Mihraplı durağında yolcuların arasında otobüsü bekleyen bir köpek, gelen Terminal otobüsüne bindi. Şoförün ve yolcuların müdahale etmediği köpek yolcular arasında yolculuk yaptı. Otobüsün koridorunda gezinen sevimli köpek vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Soğuktan üşüdüğü için otobüse bindiği düşünülen köpek 10 durak sonraki BUTTİM durağında inerek kayıplara karıştı.

Yaşanan bu ilginç olay sabah erken saatte işe giden vatandaşlarında yüzünün gülümsemesine neden oldu.

 

 

 

 

 

 

 

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YORUMLAR 10
  • Misafir 44 dakika önce
    Köpek sahipsiz değil. Adı patik. her gün sefer tası ile sahibinin yanına gider eli boş geri döner. eğitimli ve zekidir. çarpım tablosunu ezbere bilir.
  • Misafir 48 dakika önce
    Bursa nın gezgin köpeğidir kendisini heryerde görebilirsiniz.:)
  • Misafir 1 saat önce
    Vapura binerek Asya'dan Avrupa'ya geçen sokak köpeği gördüm ben daha ne olsun
  • Misafir 2 saat önce
    yukarılardan bir mesaj gelmiş ama kimse almayı becerememiş
  • Misafir 2 saat önce
    Halepte sahiplenecek cok cocuk var kimisi yetim kimisi öksüz...
  • Misafir 2 saat önce
    Sahipsiz o kadar cok kopek varki sokaklarda .Git de sahiplen bi tanesini o zaman,illa otobuste rastlaman mi lazim:(
  • Misafir 2 saat önce
    bence o soföre ikramiye verilmeli ve tebrik edilmeli helal olsun
  • Misafir 2 saat önce
    ben o otobüste olsaydım köpeği sahiplenirdim :(
  • Misafir 2 saat önce
    kalplerimizi anca böyle güzel olaylar yumusatiyor yeterince kati yürekli olmusuz malesef
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