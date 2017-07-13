28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:10:00 | Güncelleme: 13 Temmuz 2017 Perşembe, 08:59:57
Kusursuz güzelliğin ön planda olduğu dünyamızda, bu kadınlar güzellik kavramına yeni bir soluk getiriyor. İşte kusurlarını hediyeye çeviren kadınlar...
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21 yaşındaki Sudanlı model Nyadak (Duckie) Thot, Barbie bebeklere benzerliği ile tüm dünyanın ilgisini çekiyor.
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Avustralya'da yaşayan Duckie, 2013 yılında katıldığı 'Australia's Next Top Model' yarışmasının favori adaylarından biriydi.
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O sıralarda 17 yaşında olan güzel model, yarışmada güzelliğiyle tüm ilgiyi üzerine topladı.
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Diğer yandan dış görünüşü yüzünden Twitter üzerinden linçlere maruz kaldı.
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"Karnabahar kafa" gibi acımasız yorumlara maruz kalan Duckie, gelen tepkilerin ardından 2 yıl boyunca ortadan kayboldu.
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Doğal ten rengi ve saçları ile ilgili sosyal medya üzerinden ayrımcılığa uğrayan Duckie pes etmedi.
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Bu acı deneyimlerin ardından genç manken muhteşem bir dönüş yaptı ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
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Avustralya'dan New York'a taşınan güzel model, kendini burada daha mutlu hissettiğini söylüyor.
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İŞTE "KARANLIKLAR KRALİÇESİ" NYAKİM GATWECH
Dış görünüşlerinin farklılıklarıyla güzellik kavramına başka bir boyut katan kadınların arasına Güney Sudanlı model Nyakim Gatwech da eklendi.
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Ten rengi şaşırtıcı derecede siyah olan ünlü model, kısa zamanda birçok insanın ilgisini çekmeye başladı.
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Melanin adı verilen ve koyu renkli biyolojik pigment hastalığına yakalanan Nyakim Gatwech'in ten rengi, normalinden biraz daha koyu...
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Geleneksel güzelliğin engellerini yıkan 24 yaşındaki model birçok insana da ilham kaynağı oluyor.
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24 yaşındaki Nyakim Gatwech, koyu cildi ile moda endüstrisinde büyük ilgi görüyor.
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Geçmişte ten rengini beyazlatması için öneriler sunulsa da bu önerilere karşı çıkan Güney Sudanlı model olumsuz yorumlara pek de aldırış etmiyor.
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Tüm önerilere gülüp geçen genç kadın, görüntüsünün çok çarpıcı olduğunu düşünüyor.
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Modanın marjinal yüzü şimdilerde Instagram'da 100 binin üzerinde takipçiye sahip.
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İşte 'Karanlıklar Kraliçesi' olarak adlandırılan Nyakim Gatwech'ten kareler...
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Evita Patcey Delmundo
İnsanlara dayatılan güzellik kalıplarına karşı gelen birçok kişi medyada yer alıyor.
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Malezyalı Evita Patcey Delmundo'nun bütün bedeni benlerle kaplı. Ama o kendini olduğu gibi seviyor.
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Hatta ülkesinde gelecek yıl yapılacak olan güzellik yarışmasına katılmaya da karar verdi.
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Daha önce bedenindeki benleri aldırmak isteyen gen kızın hayatı 16 yaşındayken katıldığı bir kamp sayesinde değişmiş. Delmunda o dönemi şöyle anlatıyor:
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"Kendimi nasıl sevmem ve diğer insanlarla nasıl iletişim kurmam gerektiğini öğrendim. Benlerimi aldırmak için doktorlarla yaptığı görüşmelerden sonra bu durumun sağlığım için risk oluşturacağını öğrendim. Sonuçta da benlerimi kabullenmeye ve sahip olduğum bedeni sevmeye karar verdim."
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Evita Patcey Delmundo, her ne kadar büyüme çağındayken benleri yüzünden alay konusu olsa da "Bir insanı güzel yapan kendisine özel bazı farklılıkları olması güzel" diye belirtiyor.
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Melanie Gaydos
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Kelliğe ve dişlerinin çıkmamasına neden olan, ender görülen bir genetik hastalığa sahip olan model 'benzersiz' görünümüyle güzellik kavramını baştan yazıyor.
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Melanie Gaydos, dişlerin çıkmasını, gözenekleri, kıkırdakları ve tırnakların büyümesini engelleyen ektodermal displazi adında ender görülen doğuştan genetik bir hastalığa sahip.
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Yıllarca hastalığının belirtileriyle savaşan Melanie 26 yaşında ilk kez takma dişleriyle tıp programı The Doctors’a çıkmış. Fakat sekiz ay sonra program bitince dişleri takmayı bırakmış.
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Miley Cyrus’un hayranları arasında yer aldığı Melanie, hastalığının ona rahatsızlık verip vermediği sorulduğunda “Hayır. Beni rahatsız etmiyor ve hiç de etmedi. Ettiyse de insanlar üzülmem için bir şey söylediğinde olmuştur” diyor.