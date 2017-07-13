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Sosyal medyada linç edilen "Barbie" model

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:10:00

Kusursuz güzelliğin ön planda olduğu dünyamızda, bu kadınlar güzellik kavramına yeni bir soluk getiriyor. İşte kusurlarını hediyeye çeviren kadınlar...

  • 1 Sosyal medyada linç edilen "Barbie" model
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    21 yaşındaki Sudanlı model Nyadak (Duckie) Thot, Barbie bebeklere benzerliği ile tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

     

  • 2 Sosyal medyada linç edilen "Barbie" model
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    Avustralya'da yaşayan Duckie, 2013 yılında katıldığı 'Australia's Next Top Model' yarışmasının favori adaylarından biriydi.

  • 3 Sosyal medyada linç edilen "Barbie" model
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    O sıralarda 17 yaşında olan güzel model, yarışmada güzelliğiyle tüm ilgiyi üzerine topladı. 

  • 4 Sosyal medyada linç edilen "Barbie" model
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    Diğer yandan dış görünüşü yüzünden Twitter üzerinden linçlere maruz kaldı.

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  • 5 Sosyal medyada linç edilen "Barbie" model
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    "Karnabahar kafa" gibi acımasız yorumlara maruz kalan Duckie, gelen tepkilerin ardından 2 yıl boyunca ortadan kayboldu.

     

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 8
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:36
    Allah kolaylık versin
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:08
    valla zaten internette herkes kavga alay ediyorlar birbirleriyle. anlamiyorum niye herkes baskalarini mutlu etme pesinde. once kendini sev
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:07
    valla zaten internette herkes kavga alay ediyorlar birbirleriyle. anlamiyorum niye herkes baskalarini mutlu etme pesinde. once kendini sev
  • Misafir
    Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 17:26
    izzet very altınmeşe
  • Misafir
    Misafir 07 Haziran 2017 Çarşamba 10:42
    bence ilk kadın güzellik kavramına bir şey katmamış.
  • Misafir
    Misafir 06 Haziran 2017 Salı 17:42
    insanlarla alay eden kişiler en aşağılık kişilerdir.
  • Misafir
    Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:50
    sana katılıyorum
  • Misafir
    Misafir 06 Haziran 2017 Salı 15:18
    ya brak bu isleri
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